'Quả bom nợ' Evergrande sắp bị hủy niêm yết cổ phiếu

Hãng bất động sản Trung Quốc Evergrande vẫn đang trong quá trình thanh lý tài sản và sẽ bị hủy niêm yết trên sàn Hong Kong từ cuối tháng này.

Hãng bất động sản Trung Quốc China Evergrande cho biết họ đã nhận được thông báo của sàn chứng khoán Hong Kong về việc hủy hiêm yết cổ phiếu từ ngày 22/8. Nguyên nhân là mã này vẫn chưa được giao dịch lại trước ngày 28/7. Evergrande sẽ không nộp đơn xin xem xét lại quyết định này.

"Gửi các cổ đông, nhà đầu tư, cổ phiếu Evergrande sẽ không còn được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán sau ngày 22/8", thông báo của hãng bất động sản này viết.

Evergrande từng là một trong những hãng bất động sản thành công nhất Trung Quốc, nhưng sau đó lại trở thành ví dụ điển hình cho cuộc khủng hoảng tại thị trường này. Giới chức khi đó siết cho vay lĩnh vực địa ốc nhằm kiềm chế bong bóng vay nợ, làm chậm lại đà tăng của giá nhà. Tuy nhiên, nó cũng khiến các hãng địa ốc mất đi nguồn vốn chủ chốt.

Evergrande vì thế vỡ nợ quốc tế cuối năm 2021. Đầu 2024, họ chỉ có khoảng 240 tỷ USD tài sản, nhưng phải gánh khối nợ hơn 300 tỷ USD, được coi là công ty nặng nợ nhất thế giới.

Một dự án dở dang của China Evergrande Group tại Hà Bắc (Trung Quốc) tháng 2/2024. Ảnh: Reuters

Những năm qua, hãng này vẫn nỗ lực thuyết phục các chủ nợ đồng ý với kế hoạch tái cấu trúc nợ nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch này liên tục gặp khó, khi các lãnh đạo và chi nhánh chính của họ tại Trung Quốc bị điều tra.

Tháng 1/2024, một tòa án tại Hong Kong ra phán quyết buộc Evergrande thanh lý tài sản, để giải quyết khối nợ 300 tỷ USD. Thẩm phán cho biết công ty này không thể đưa ra kế hoạch tái cấu trúc hợp lý dù phiên tòa đã được trì hoãn nhiều tháng.

Cổ phiếu Evergrande bị dừng giao dịch kể từ đó. Theo quy định của Hong Kong, cổ phiếu có thể bị hủy niêm yết nếu bị treo 18 tháng liên tiếp.

Trong báo cáo tiến độ cuối tháng 7, nhóm phụ trách thanh lý tài sản của Evergrande cho biết đã nhận được yêu cầu trả nợ tổng cộng 45 tỷ USD. Con số này cao hơn nhiều so với khoảng 27,5 tỷ USD được kê khai tháng 12/2022.

Nhóm này cho biết đã tiếp quản hơn 100 công ty và thực thể trong tập đoàn Evergrande. Tổng tài sản trị giá 3,5 tỷ USD tính đến ngày 29/1/2024. Họ chưa có ước tính về số tiền có thể thu hồi từ các thực thể này.

Đến nay, khoảng 255 triệu USD tài sản đã được bán. Mức thu hồi này được đánh giá là "khiêm tốn". Trong số này, 244 triệu USD đến từ tài sản của các công ty con. Tuy nhiên, không phải tất cả số này có thể được dùng để trả nợ, do cấu trúc sở hữu phức tạp của các tài sản.

Năm 2024, công ty con của Evergrande - Hengda Real Estate bị phạt 4,2 tỷ nhân dân tệ (584 triệu USD) vì thổi phồng doanh thu thêm gần 80 tỷ USD trong 2 năm trước vỡ nợ. Nhà sáng lập Evergrande Hui Ka Yan cũng bị phạt 47 triệu nhân dân tệ và cấm tham gia thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Hà Thu (theo AP)