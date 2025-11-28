QJ SRV 400 VS - môtô cruiser Trung Quốc giá 135 triệu đồng

SRV 400 VS lần đầu bán ở Việt Nam, kiểu dáng cổ điển, cơ bắp, động cơ 385 phân khối, công suất 34 mã lực.

Hôm 27/11, thông qua công ty con là Mforce Việt Nam, tập đoàn phân phối môtô có thị phần lớn nhất Malaysia - Mforce Bike Holdings Sdn Bhd - mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, đặt ở TP HCM và bán nhiều mẫu xe từ các thương hiệu khác nhau. QJ Motor là một trong số các thương hiệu môtô thuộc mạng lưới phân phối của công ty này, bên cạnh Voge, Benelli, Brixton.

QJ vào Việt Nam, bán hai sản phẩm đầu tiên và đều thuộc dòng cruiser là SRV 400 VS và SRV 600 V. Trong đó, QJ SRV 400 VS có giá bán dễ tiếp cận nhất, ở mức 135 triệu đồng, nhập Trung Quốc.

SRV 400 VS thiết kế cổ điển, nam tính. Các chi tiết trên xe được làm đầy đặn, cơ bắp, gợi liên tưởng đến các dòng cruiser của Harley-Davison (H-D).

Trục cơ sở của mẫu xe Trung Quốc là 1.520 mm, lớn hơn đôi chút mẫu Honda Rebel 500 và ngang bằng chiếc H-D Sporter S. Tuy nhiên hai mẫu xe Nhật và Mỹ đều sở hữu dung tích động cơ lớn hơn nhiều sản phẩm của QJ.

Kích thước dài x rộng x cao của SRV 400 VS là 2.210 x 830 x 1.100 mm, khoảng sáng gầm 160 mm. Chiều cao yên 720 mm của xe phù hợp với hầu hết người Việt trưởng thành.

Tất cả đèn chiếu sáng trên SRV 400 VS đều là loại LED. Đèn pha dạng tròn kèm định vị LED dạng móc câu, gương chiếu hậu kiểu cổ điển. Xe trang bị đồng hồ tốc độ LCD. Bình xăng 16 lít.

Giảm xóc trước dạng hành trình ngược. Bộ phuộc này được ốp thêm nhựa cứng bên ngoài nhằm tăng vẻ cơ bắp. Phía sau là giảm xóc lò xo đôi. Cả hai bánh đều dùng vành 16 inch, phanh đĩa đơn kèm công nghệ chống bó cứng phanh ABS.

Động cơ lắp trên QJ SRV 400 VS là loại DOHC 2 xi-lanh dung tích 385 phân khối, công suất 34 mã lực, mô-men xoắn 35 Nm. Hộp số 6 cấp.

Tại Việt Nam, SRV 400 VS chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Bởi các mẫu xe tham chiến ở phân khúc cruiser đều từ 450 phân khối trở lên. Trước đây, Royal Enfield có các dòng động cơ dung tích thấp hơn nhưng hiện ngưng bán. Ở phân khúc cao hơn SRV 400 VS, những Honda Rebel 500 giá 181,3 triệu đồng, Kawasaki Eliminator 500 giá 182,8 triệu đồng, nhập Thái Lan.

Mẫu xe của QJ sở hữu mức giá khá dễ tiếp cận nhưng yếu tố thương hiệu mới, chất lượng chưa được kiểm chứng là rào cản tiếp cận khách hàng. QJ Motor thành lập năm 1985 và hiện là một trong những hãng sản xuất xe máy, môtô lớn nhất Trung Quốc. Năm 2005, hãng này mua lại Benelli, hãng môtô từng nổi danh một thời của Italy.

Phạm Trung