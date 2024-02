Qatar trả tự do cho 8 cựu sĩ quan hải quân Ấn Độ từng bị kết án tử hình năm ngoái với cáo buộc làm gián điệp cho Israel.

"Chính phủ Ấn Độ hoan nghênh việc trả tự do cho 8 công dân Ấn Độ làm việc cho công ty Dahra và bị giam ở Qatar. Chúng tôi đánh giá cao quyết định của Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani khi phóng thích và cho phép đưa những công dân này về nước. 7 trong số 8 người đã trở về Ấn Độ", Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay thông báo.

Sau khi trở về thủ đô New Delhi, các cựu sĩ quan đã gặp và cảm ơn Thủ tướng Narendra Modi vì đã can thiệp để họ được trả tự do.

"Chúng tôi sẽ không thể có mặt ở đây nếu không có sự can thiệp của Thủ tướng Modi và những nỗ lực không ngừng của chính phủ Ấn Độ", một cựu sĩ quan cho hay.

Qatar thả 8 cựu sĩ quan Ấn Độ từng bị tuyên án tử Các cựu sĩ quan Ấn Độ về tới New Delhi ngày 11/2 sau khi được Qatar trả tự do. Video: ANI

Tháng 10/2023, Ấn Độ bày tỏ bị sốc sau khi tòa Qatar tuyên tử hình 8 công dân nước này bị bắt tại Doha năm 2022. Một số nguồn tin nói rằng họ bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. 8 người này từng là sĩ quan hải quân Ấn Độ trước khi chuyển sang làm trong lĩnh vực dân sự. Ấn Độ sau đó đệ đơn kháng cáo. Ấn Độ và Qatar không xác nhận cáo buộc đối với 8 người này.

Cuối tháng 12, Ấn Độ cho biết Qatar đã hủy án tử hình đối với những cựu sĩ quan trên.

Trong số những người bị tuyên án có các cựu sĩ quan từng chỉ huy tàu chiến lớn của Ấn Độ và bị bắt khi đang làm việc cho Dịch vụ Tư vấn và Công nghệ Toàn cầu Dahra, một công ty tư nhân chuyên đào tạo và cung cấp các dịch vụ liên quan cho lực lượng vũ trang Qatar.

Các nguồn tin cho biết vài người trong số họ đang thực hiện dự án rất nhạy cảm liên quan tàu ngầm cỡ nhỏ dựa trên công nghệ của Italy với tính năng tàng hình. Họ bị giam từ tháng 8/2022, ra tòa hồi tháng 3 và nhiều lần bị từ chối yêu cầu tại ngoại.

Hơn 800.000 công dân Ấn Độ sống và làm việc tại Qatar, nhà cung cấp khí đốt tự nhiên quan trọng cho Ấn Độ.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP, India Today)