Qatar dọa cắt lương nếu cầu thủ không trở lại thi đấu

QatarDù căng thẳng Trung Đông leo thang, nhiều cầu thủ rời Qatar bị yêu cầu quay lại thi đấu khi giải quốc nội sắp trở lại, nếu không sẽ bị cắt lương.

Ngày 1/3, LĐBĐ Qatar (QFA) thông báo đình chỉ mọi giải đấu trong nước cho đến khi có thông báo mới, trong khi LĐBĐ châu Á (AFC) cũng phải hoãn nhiều trận đấu vô thời hạn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại khu vực Trung Đông leo thang, sau các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ tại Qatar, khiến nhiều quốc gia vùng Vịnh phải đóng cửa không phận.

Bất chấp tình hình an ninh tại Trung Đông còn nhiều bất ổn, Qatar vẫn nỗ lực duy trì các hoạt động bóng đá nhằm tạo cảm giác ổn định. Các CLB bắt đầu tập luyện từ cuối tuần qua, chuẩn bị cho Qatar Stars League trở lại thi đấu từ hôm nay 11/3.

Trong bối cảnh đó, nhiều cầu thủ từng rời quốc gia vùng Vịnh này đang chịu áp lực phải quay lại. Số này có nhiều ngôi sao từng thi đấu tại châu Âu như Joselu (cựu cầu thủ Real Madrid, hiện khoác áo Al Gharafa) hay Javi Martinez (cựu cầu thủ Bayern Munich đang thi đấu cho Qatar SC).

Hai cầu thủ người Tây Ban Nha nằm trong nhóm rời Qatar sớm nhất ngay khi không phận được mở trở lại. Tuy nhiên, họ có thể phải sớm quay về Qatar theo yêu cầu từ các cơ quan quản lý bóng đá địa phương.

Một số cầu thủ đã rời Qatar theo diện được cấp phép chính thức, nhưng không phải tất cả. Những người không có giấy phép sẽ phải quay lại hội quân. "Hoặc trở lại Qatar, hoặc không nhận được lương" là thông điệp được truyền đạt tới họ.

Theo báo Tây Ban Nha AS, cuộc sống tại Qatar vẫn có thể duy trì ở mức tương đối bình thường nếu tuân thủ các hướng dẫn của chính phủ, nhưng nhiều cầu thủ cho biết bầu không khí hiện nay vẫn khá căng thẳng. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức các sự kiện bóng đá lớn, đặc biệt là trận Siêu Cup Liên lục địa giữa Argentina và Tây Ban Nha (Finalissima), được đánh giá tiềm ẩn không ít rủi ro.

Trận Finalissima dự kiến diễn ra ngày 27/3 tại sân Lusail ở Qatar, nơi từng tổ chức trận chung kết World Cup 2022. UEFA cho biết kế hoạch tổ chức trận Finalissima vẫn đang được duy trì và hiện chưa xem xét địa điểm thay thế.

Tuy nhiên, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Rafael Louzan cho rằng khả năng trận đấu diễn ra tại Doha là khá thấp. Ông tiết lộ liên đoàn đã hủy hai chuyến bay thuê riêng phục vụ sự kiện này, và dự kiến ra quyết định cuối cùng trong ít ngày tới.

Nếu Qatar bị đánh giá là không đủ an toàn, trận đấu có thể được chuyển sang Tây Ban Nha hoặc một quốc gia châu Âu khác - nơi phần lớn cầu thủ của hai đội đang thi đấu.

Theo ông Louzan, Finalissima chỉ là một phần trong gói 6 trận giao hữu đã được ký kết giữa LĐBĐ châu Âu (UEFA) và LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) với đơn vị tổ chức địa phương, gồm các trận Tây Ban Nha - Argentina (27/3), Tây Ban Nha - Ai Cập (30/3), Arab Saudi - Serbia (30/3) và Argentina - Qatar (31/3). Vì vậy, mọi quyết định thay đổi địa điểm đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

