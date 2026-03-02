Cuộc so tài giữa Messi và Yamal có thể bị hoãn

Trận Siêu Cup Liên lục địa giữa Argentina và Tây Ban Nha dự kiến diễn ra ngày 27/3 tại Doha rơi vào thế bất định, khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Ngày 1/3, LĐBĐ Qatar (QFA) thông báo đình chỉ mọi giải đấu trong nước cho đến khi có thông báo mới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại khu vực Trung Đông leo thang, sau các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ tại Qatar, khiến nhiều quốc gia vùng Vịnh phải đóng cửa không phận.

Messi nâng Copa America 2024 với tuyển Argentina. Ảnh: Reuters

Theo báo Tây Ban Nha AS, với diễn biến căng thẳng này, trận Siêu Cup Liên lục địa giữa Argentina và Tây Ban Nha - nơi Lionel Messi có thể lần đầu so tài cùng Lamine Yamal - dự kiến tổ chức ngày 27/3 tại thủ đô Doha của Qatar, đang đứng trước nguy cơ bị hoãn hoặc hủy.

Trận Siêu Cup Liên lục địa do Ủy ban Tối cao Qatar tổ chức, và cơ quan này sẽ là bên đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục tổ chức hay không.

Mọi quyết định sẽ đặt yếu tố an toàn của hai đội tuyển lên hàng đầu, đồng thời phụ thuộc vào diễn biến địa chính trị trong thời gian tới. Ngoài trận Siêu Cup Liên lục địa, Tây Ban Nha còn dự kiến đá giao hữu với Ai Cập tại Doha sau đó ba ngày, trong khi Argentina chạm trán chủ nhà Qatar ngày 31/3.

Các LĐBĐ Tây Ban Nha và Argentina đều theo dõi sát sao tình hình những ngày qua, chờ cập nhật chính thức. Hai bên đồng thời rà soát các điều khoản hợp đồng tổ chức Siêu Cup Liên lục địa cũng như phạm vi bảo hiểm trong trường hợp sự kiện bị hủy.

Trong khi đó, cả LĐBĐ châu Âu (UEFA) lẫn LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đều chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan tới trận đấu.

Trận Siêu Cup Liên lục địa (Finalissima) là màn so tài giữa đội tuyển vô địch châu Âu và nhà quán quân Nam Mỹ. Trận đấu đã ba lần được tổ chức, năm 1985, 1993 và 2022. Pháp thắng Uruguay 2-0 ở trận đầu tiên. Còn Argentina đăng quang cả hai lần gần nhất, khi hạ Đan Mạch và Italy.

Messi góp công giúp Argentina vô địch Copa America 2024, còn Yamal cũng tỏa sáng trong hành trình Tây Ban Nha đoạt Euro 2024. Hai đội đã gặp nhau 14 trận. Mỗi đội đều thắng 6, hòa 2 và thua 6 trận. Tuy nhiên, mới có một lần họ đụng độ tại một giải lớn, là vòng bảng World Cup 1966 tại Anh. Khi đó, Argentina thắng Tây Ban Nha 2-1 trên sân Villa Park.

Hồng Duy (theo AS)