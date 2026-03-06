Qatar cảnh báo chiến sự Iran có thể 'đánh gục' kinh tế toàn cầu

Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho rằng chiến sự Iran sẽ khiến kinh tế toàn cầu đứt gãy, đồng thời dự báo giá dầu có khả năng tăng gần gấp đôi lên 150 USD một thùng.

Tình hình xung đột đang diễn ra ở Trung Đông "có thể đánh gục các nền kinh tế thế giới", Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi hôm nay trả lời trong một cuộc phỏng vấn. "Nếu cuộc chiến này kéo dài thêm vài tuần, tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng. Giá năng lượng của mọi quốc gia đều sẽ tăng cao".

Ông cho biết thêm chiến sự cũng "gây ra tình trạng thiếu hụt một số sản phẩm và phản ứng dây chuyền khiến các nhà máy không thể cung ứng".

Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi tham dự một phiên họp tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ở Doha hồi tháng 5/2024. Ảnh: AFP

Ông al-Kaabi dự báo tất cả các nước xuất khẩu năng lượng tại Trung Đông sẽ phải ngừng sản xuất trong vài tuần do hậu quả của cuộc chiến. Về phần Qatar, ngay cả khi xung đột chấm dứt ngay lập tức, họ cũng phải mất "vài tuần đến vài tháng" mới khôi phục được sản lượng giao hàng về mức bình thường.

"Mọi bên chưa tuyên bố tình trạng bất khả kháng nhiều khả năng sẽ phải thực hiện việc đó trong vài ngày tới nếu tình hình tiếp diễn. Tất cả nhà xuất khẩu ở Vùng Vịnh sẽ phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng", Bộ trưởng al-Kaabi nói.

Theo luật, khi một sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên bị ảnh hưởng sẽ được miễn trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng.

Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong 20 tháng qua do chiến sự và ông al-Kaabi dự báo mức giá có thể tăng gần gấp đôi lên hơn 150 USD một thùng, kéo lùi tăng trưởng của các nền kinh tế toàn cầu.

Bộ trưởng Qatar đưa ra bình luận trong bối cảnh chiến sự giữa Iran với Mỹ và Israel sắp bước sang ngày thứ 7 và đang gây căng thẳng trên khắp khu vực. Hàng loạt quốc gia Vùng Vịnh đã phải hứng chịu đòn tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Iran nhằm đáp trả chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel.

Qatar, nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai thế giới, đã buộc phải ngừng sản xuất tại nhà máy Ras Laffan sau các cuộc tấn công bằng UAV của Iran. Doha hồi đầu tuần phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng vì chiến sự.

Tổng thống Donald Trump nói rằng cuộc chiến đang diễn ra "tốt hơn dự kiến", với việc Mỹ và Israel kiểm soát không phận Iran và liên tục tấn công nước này. Lãnh đạo Mỹ cũng không loại trừ khả năng điều bộ binh tới Iran, nhưng cho rằng có lẽ chưa cần thiết ở thời điểm hiện tại.

Iran trong khi đó đáp trả đanh thép, tuyên bố tiếp tục tấn công trả đũa và khẳng định không có nhu cầu đàm phán với Mỹ.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, Al Jazeera. Telegraph)