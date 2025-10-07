PVN vay 1 tỷ USD làm dự án khí lô B

PVN vay từ Vietcombank 1 tỷ USD làm dự án phát triển khai thác khí lô B và đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn.

Hợp đồng tín dụng được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ký ngày 7/10.

Theo đó, Vietcombank là ngân hàng cấp tín dụng trung, dài hạn cho PVN triển khai hai dự án thượng và trung nguồn thuộc chuỗi khí điện lô B - Ô Môn. Trước đó, tháng 3/2024, hai bên đã ký hợp đồng khung thu xếp tín dụng cho toàn chuỗi dự án - nền tảng cho hợp đồng lần này.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng hai dự án thành phần của chuỗi dự án khí lô B liên quan tới các đối tác nước ngoài. Do đó, ông yêu cầu PVN và Vietcombank phối hợp chặt chẽ, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ, chất lượng.

Khoản tín dụng bằng ngoại tệ sẽ được Vietcombank cho vay trong trung - dài hạn. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết khoản vay 1 tỷ USD này đáp ứng 70% nhu cầu vốn cho giai đoạn thượng và trung nguồn của dự án. Đây là một trong những hợp đồng tín dụng lớn nhất trong ngành năng lượng.

Lãnh đạo PVN và Vietcombank ký hợp đồng tín dụng trị giá hơn 1 tỷ USD cho dự án phát triển khai thác khí lô B, ngày 7/10. Ảnh: Minh Đức

Chuỗi dự án khí, điện lô B - Ô Môn gồm ba hợp phần: phát triển mỏ lô B (thượng nguồn), đường ống lô B - Ô Môn (trung nguồn) và 4 nhà máy điện khí Ô Môn 1, 2, 3, 4 (hạ nguồn), với tổng công suất lắp đặt dự kiến 3.800 MW. Tổng vốn đầu tư toàn chuỗi gần 12 tỷ USD.

Trong đó, mỏ khí lô B là dự án thượng nguồn trọng điểm cung ứng khí cho sản xuất điện khu vực phía nam với trữ lượng khoảng 107 tỷ m3 khí trong 20 năm. Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí tại mỏ này được ký năm 1996 và 1999. Năm 2015, PVN đã mua lại tài sản của Chevron, sau khi tập đoàn này rút lui khỏi dự án. Dự án đặt mốc kế hoạch có dòng khí đầu tiên vào quý III/2027, cung ứng cho tổ hợp các nhà máy điện Ô Môn 1,2,3 và 4 khoảng 5 tỷ m3 mỗi năm.

Còn hợp phần đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn có tổng vốn đầu tư hơn 28.788 tỷ đồng (tương đương gần 1,2 tỷ USD), trong đó Tổng công ty Khí Việt Nam nắm 51% vốn góp. Đây là hợp phần trung nguồn trọng yếu trong chuỗi dự án, vận chuyển khí từ các mỏ lô B ngoài khơi tây nam vào đất liền, cấp khí cho Trung tâm Điện lực Ô Môn và các hộ tiêu thụ công nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo lãnh đạo PVN, chuỗi dự án khí lô B có vai trò cung cấp khí ổn định cho các nhà máy điện tại Đồng bằng sông Cửu Long, giảm phụ thuộc nhập khẩu. Việc phát triển các dự án này nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí, năng lượng sạch theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, cam kết tại COP26.

9 tháng đầu năm, tập đoàn này ghi nhận tổng doanh thu ước đạt 795.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất ước đạt 484.000 tỷ đồng (tăng 10%). Họ cũng nộp ngân sách khoảng 109.000 tỷ, vượt 19% kế hoạch cả năm.

Phương Dung