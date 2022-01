Putin lần đầu lên tiếng về khủng hoảng Ukraine sau một tháng

Putin nói với Macron rằng phương Tây phớt lờ quan ngại của Nga về vấn đề Ukraine, trong lần đầu lên tiếng về cuộc khủng hoảng kể từ 23/12/2021.

"Phản ứng của Mỹ và NATO đã không tính đến mối quan ngại cơ bản của Nga, trong đó có ngăn NATO mở rộng và triển khai các hệ thống vũ khí tấn công đến gần biên giới của Nga", Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 28/1, Điện Kremlin cho biết trong thông cáo.

Đây là lần đầu tiên Putin lên tiếng về cuộc khủng hoảng Ukraine sau một tháng im lặng. Lần gần đây nhất ông đề cập đến vấn đề này là trong cuộc họp báo ngày 23/12/2021, khi Putin cảnh báo Nga cần "đảm bảo" rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO.

Trong cuộc điện đàm với Macron, Putin cáo buộc Mỹ phớt lờ các vấn đề an ninh chủ chốt do Nga nêu ra, viện dẫn nguyên tắc trong quan hệ quốc tế "không quốc gia nào được củng cố an ninh của mình nhưng lại khiến nước khác bị đe dọa".

Điện Kremlin cho biết hai tổng thống điện đàm rất lâu, trong đó Putin nói với Macron rằng sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng phản hồi của Mỹ và NATO rồi "sẽ quyết định các hành động tiếp theo".

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 21/1. Ảnh: RIA Novosti.

Putin khẳng định điều quan trọng là giới chức Ukraine phải đối thoại trực tiếp với lãnh đạo phe ly khai miền đông để giải quyết xung đột tại nước này.

"Trên cơ sở kết quả cuộc họp tại Paris, Nga và Pháp mong muốn tiếp tục định dạng này", Điện Kremlin cho biết, đề cập đến cuộc đàm phán của Nga, Ukraine, Pháp và Đức trong khuôn khổ "Bộ Tứ Normandy" ngày 26/1 tại Paris. Sau cuộc hội đàm, các bên thống nhất duy trì lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine, nơi quân đội chính phủ đối đầu phe ly khai từ năm 2014.

Căng thẳng leo thang sau khi Mỹ và NATO cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân sát biên giới và lên kế hoạch tiến đánh nước láng giềng. Nga nhiều lần bác bỏ thông tin này và tuyên bố chúng "vô căn cứ", khẳng định mọi động thái quân sự ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

Quân đội Ukraine tuần trước nhận định Nga đang duy trì 127.000 binh sĩ và nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander ở biên giới, lưu ý nhiều khu vực trọng yếu của nước này, trong đó có thủ đô Kiev, đều nằm trong tầm bắn tên lửa Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/1 tuyên bố Nga không muốn chiến tranh nhưng không cho phép ai "vùi dập hay phớt lờ lợi ích của mình". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexey Zaytsev khẳng định Nga nhiều lần tuyên bố không có ý định tấn công bất cứ ai và không chấp nhận chiến tranh với Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)