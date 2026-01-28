PTPA huy động 1 tỷ USD cải tổ quần vợt

Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp PTPA, tổ chức do Novak Djokovic đồng sáng lập, tìm kiếm nguồn đầu tư 1 tỷ USD để quản lý thương mại, hình ảnh và tài trợ cho các tay vợt.

Theo PTPA, số tiền trên sẽ giúp định hình việc quản trị, thương mại hóa quần vợt chuyên nghiệp. Tổ chức này đang tìm kiếm một ngân hàng tư vấn nhằm tạo ra một công ty mẹ mới, hợp nhất quyền lợi và nghĩa vụ của các tay vợt. PTPA còn thu thập hồ sơ của các đối tác, và theo báo Marca, một số đơn vị sẵn lòng tham gia dự án.

PTPA được thành lập năm 2020 bởi Novak Djokovic và Vasek Popisil, đại diện cho khoảng 600 tay vợt, nỗ lực cải thiện điều kiện thi đấu, an toàn và chế độ đãi ngộ. Đầu tháng này, Djokovic thông báo rời PTPA vì bất đồng về tính minh bạch và quản trị của tổ chức.

Djokovic trong trận gặp Botic Van de Zandschulp, ở vòng ba Australia Mở rộng, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 24/1.

PTPA vẫn đang theo đuổi vụ kiện từ 2025, cùng 12 tay vợt khác để chống lại các cơ quan quản lý chính của quần vợt thế giới hiện tại là Liên đoàn Quần vợt Quốc tế ITF, Hiệp hội quần vợt nam ATP, Hiệp hội quần vợt nữ WTA và đại diện của bốn Grand Slam.

Theo PTPA, các tổ chức trên vi phạm luật chống độc quyền, trong đó ATP và WTA có dấu hiệu tham nhũng. Trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, PTPA đạt thỏa thuận với ban tổ chức Australia Mở rộng, giúp hai bên tự đàm phán thay vì gặp nhau ở tòa.

Thỏa thuận này được cho là làm sâu sắc chia rẽ giữa Djokovic và PTPA. Djokovic cho rằng thỏa hiệp này làm suy yếu sứ mệnh ban đầu của PTPA là thay đổi hệ thống quản trị làng quần vợt một cách toàn diện. "Tôi rất tự hào về những gì Vasek Popisil và tôi đã chia sẻ khi thành lập PTPA", Djokovic lý giải thêm hôm 4/1. "Nhưng giờ đây, các giá trị và cách tiếp cận của tôi không còn phù hợp với định hướng hiện tại của tổ chức".

Novak Djokovic đã vào tứ kết Australia Mở rộng 2026, sau khi Jakub Mensik thông báo rút lui vì chấn thương ở vòng bốn. Tay vợt giữ kỷ lục 10 lần vô địch giải sẽ gặp hạt giống số 5 Lorenzo Musetti ở tứ kết, lúc 11h ngày mai 28/1, giờ Hà Nội.

Vy Anh