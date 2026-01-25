Djokovic không cần thi đấu vẫn vào tứ kết Australia Mở rộng 2026

AustraliaKỷ lục gia 10 lần vô địch Novak Djokovic vào tứ kết Australia Mở rộng 2026, sau khi đối thủ Jakub Mensik thông báo rút lui vì chấn thương.

Trước đó, hạt giống số 16 Mensik đánh bại Ethan Quinn sau ba set hôm 24/1, qua đó lần đầu tiên trong sự nghiệp tiến vào tuần thi đấu thứ hai của một giải Grand Slam. Mensik từng gây bất ngờ lớn khi đánh bại Djokovic ở trận chung kết Miami Mở rộng năm ngoái.

Djokovic và Mensik dự kiến chạm trán nhau trong trận đấu thứ hai thuộc lịch thi đấu khung giờ chiều tối trên sân Rod Laver hôm thứ Hai 26/1 tới. Tuy nhiên, trong ngày Chủ nhật 25/1, tay vợt 20 tuổi người CH Czech đăng tải thông báo trên Instagram để giải thích quyết định rút lui khỏi giải đấu.

Djokovic mừng chiến thắng trước Van de Zandschulp, trên sân Rod Laver, Melbourne, Australia hôm 24/1. Ảnh: Reuters

"Đây là một quyết định rất khó khăn. Sau khi đã làm mọi cách có thể để tiếp tục thi đấu, tôi buộc phải rút lui khỏi Australia Mở rộng do chấn thương cơ bụng trái ngày càng nặng lên trong những trận đấu gần đây. Sau nhiều cuộc trao đổi với đội ngũ và các bác sĩ, chúng tôi đã quyết định không ra sân vào ngày mai", hạt giống số 16 viết trên mạng xã hội.

Djokovic vì thế lỡ cơ hội phục thù trước Mensik tại Miami năm ngoái. Trước đó, tay vợt Serbia từng đánh bại đối thủ đang xếp thứ 17 thế giới tại Thượng Hải Masters 2024. Do Mensik rút lui, Nole giành quyền vào tứ kết lần thứ 16 trong sự nghiệp tại Melbourne Park.

"Dù rất thất vọng, việc lần đầu tiên lọt vào vòng 4 tại đây là kỷ niệm tôi sẽ ghi nhớ trong thời gian dài", Mensik nói thêm. "Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng lớn từ người hâm mộ, và bầu không khí tại Melbourne thực sự đặc biệt. Dĩ nhiên, tôi rất buồn khi không thể đối đầu với thần tượng của mình, người được xem là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử. Giờ là lúc tôi cần tập trung để hồi phục tốt nhất".

Djokovic vẫn chưa để thua set nào tại Australia Mở rộng năm nay. Ở tuổi 38, tay vợt Serbia được hưởng lợi từ việc vào thẳng tứ kết, qua đó có thêm thời gian để hồi phục thể lực trước trận đấu tứ kết với Lorenzo Musetti hoặc Taylor Fritz, dự kiến diễn ra vào thứ Tư 27/1. Nếu vào bán kết, Nole có thể gặp hạt giống số 2 Jannik Sinner.

"Tôi vẫn đang cố gắng cạnh tranh sòng phẳng với các tay vợt trẻ. Tôi vẫn còn ở đây, vẫn đang bám trụ. Rõ ràng, Alcaraz và Sinner là hai tay vợt hay nhất thế giới hiện nay, họ đang thi đấu ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại", Djokovic nói sau trận thắng Botic Van de Zandschulp hôm 24/1. "Nhưng khi bước ra sân, thực hiện cú giao bóng đầu tiên, bạn luôn có cơ hội, đặc biệt là tại Australia. Đây là mặt sân đã mang lại cho tôi nhiều thành công nhất trong sự nghiệp, vì vậy tôi rất mong chờ cuộc so tài tiếp theo".

Vy Anh