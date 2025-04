Psy sau 13 năm gây sốt với 'Gangnam Style'

Psy giảm cân để cải thiện sức khỏe, liên tục tổ chức concert và ra đĩa đơn, sau 13 năm gây sốt toàn cầu với hit "Gangnam Style".

Trên trang cá nhân sáng 7/4, Psy, 48 tuổi, gây chú ý khi đăng ảnh diện sơ mi trắng, vest xanh ngọc, kính mát kèm chú thích ngắn gọn: "Tôi". Dưới phần bình luận, một số đồng nghiệp hỏi anh bí quyết giảm cân. Đa số khán giả nhận xét ca sĩ trông điển trai, trẻ hơn cả tạo hình ở MV Gangnam Style 13 năm trước.

Trong khi đó, một bộ fan nói không muốn anh thay đổi diện mạo và lý giải bên cạnh tính cách hài hước, nổi loạn, anh quyến rũ họ bởi vẻ mũm mĩm đặc trưng. Khán giả Pki1979 viết: "Anh đã giảm cân nhiều quá. Hãy giữ gìn sức khỏe ở các concert tiếp theo. Tôi nghĩ sự đáng yêu là sức hút lớn nhất của anh". Sau đó Psy trả lời: "Xin lỗi bạn", không nói rõ đã giảm bao nhiêu cân lẫn quá trình ăn tập.

Theo SBS Biz, hình ảnh Psy đăng nằm trong chiến dịch kỷ niệm ngày thành lập một doanh nghiệp tài chính lớn ở Hàn. Nhiều tháng qua, anh tích cực tập luyện, ăn uống khoa học để phù hợp vai trò đại sứ thương hiệu. Ca sĩ cho rằng giảm cân vừa là cách làm mới mình trước fan, vừa cải thiện sức khỏe, nhất là khi anh sắp ngũ tuần.

Psy trong MV "Gangnam Style" hồi 2012 và hình ảnh mới nhất sáng 7/4. Ảnh: Instagram 42psy42

Tại lễ tốt nghiệp ở Đại học Yonsei mới đây, ca sĩ nhận bằng danh dự ghi nhận đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội, đồng thời tích cực quảng bá tên tuổi trường ở Hàn Quốc lẫn thế giới.

Năm nay, Psy bận rộn nhiều dự án, dự kiến phát hành album mới, vẫn chú trọng giai điệu bắt tai, vũ điệu vui nhộn, hình ảnh rực rỡ. Trên Instagram, khán giả nói sản phẩm mới khó có thể vượt qua cái bóng Gangnam Style, nhưng họ kỳ vọng không thua kém loạt hit Gentleman (2013), Hangover (2014), Father (2015), I Luv It, New Face, Love (2017), Celeb, That that (2022)...

Hai tháng qua, Psy liên tục tham gia sự kiện âm nhạc và khởi động Psy Soaked Show Summer Swag 2025 - chuỗi hòa nhạc phong cách sôi động với vòi rồng giải nhiệt. Các đêm diễn của anh trong tháng 3 hút hàng chục nghìn fan mỗi đêm.

Trên Instagram lẫn YouTube, ca sĩ khuyến cáo fan mua vé hòa nhạc qua kênh chính thống, bỏ qua nhóm đầu cơ để tránh cú lừa. Trước đó ngày 25/2, Văn phòng Công tố quận Suwon, Hàn Quốc, truy tố người đàn ông A vì lừa 370 người số tiền lớn. A nói có vé ưu đãi concert Summer Swag của Psy, nhận tiền nhưng không đưa vé, thậm chí dọa nạt, đòi kiện ngược lại khiến nạn nhân sợ hãi.

Summer Swag được xem là "điểm hẹn thường niên" của Psy và fan. Mỗi đêm, anh trình diễn chục ca khúc, khiến fan cười nghiêng ngả với lối nói chuyện hóm hỉnh. Năm nay, anh định diễn ở 10 thành phố lớn trong nước và đến một số quốc gia châu Á. Năm ngoái, anh đưa chuỗi nhạc đến chín tỉnh ở Hàn gồm Gangwon, Gwangju, Daegu, Gwacheon, Daejeon, Sokcho, Busan, Inch và Suwon.

Psy tại nhạc hội cuối tháng 3 ở Hàn Psy trên sân khấu "Summer Swag" giữa tháng 3. Video: Instagram 42psy42

Ngoài hoạt động riêng lẻ, Psy còn điều hành công ty P Nation, quản lý nhiều nghệ sĩ, trong đó có Crush, Heize, Hwasa, D.Ark, Penomeco, Swings hay nhóm TNX. Theo Nate, Psy luôn hỗ trợ đàn em hết mình. Anh mời Song Joong Ki góp mặt trong MV Happy của Heize. Trên trang cá nhân, Psy thường quảng bá sản phẩm của "gà nhà".

Về đời tư, ca sĩ kết hôn với Yoo Hye Yeon năm 2006, có con gái sinh đôi. Nhiều năm qua, anh hiếm khi nhắc tên vợ con trên báo chí. Không ít lần Psy vướng tin ngoại tình.

Psy tên thật Park Jae Sang, sinh năm 1977 trong gia tộc tài phiệt ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Cha anh là ông Park Won Ho - Chủ tịch DI Corporation, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn trong nước. Mẹ anh - bà Kim Young Hee - điều hành chuỗi nhà hàng hạng sang ở Gangnam. Ca sĩ được cha định hướng học Quản lý kinh tế, Đại học Boston, Mỹ để kế nghiệp ông. Tuy nhiên, Psy lén bỏ học, mày mò nhạc điện tử. Sau này, anh chuyển sang Học viện âm nhạc Berklee, vẫn bỏ dở giữa chừng.

Ca sĩ về nước cuối thập niên 1990, chạm ngõ làng nhạc năm 2001, phát hành loạt ca khúc nhưng thường gây tranh cãi. Năm 2001, anh nộp phạt, bị cấm bán album đầu tay Psy From the Psycho World cho trẻ vị thành niên vì chứa ngôn ngữ không phù hợp. Album Sa 2 (2002) và Champion (2003) cũng để lại nhiều tai tiếng. Thậm chí, Psy từng chịu án phạt vì tàng trữ ma túy, phải đi nghĩa vụ quân sự bốn năm (nam giới Hàn hoàn thành trong 21 tháng) khi bị phanh phui lén biểu diễn kiếm tiền, lơ là nhiệm vụ lúc nhập ngũ. Phải đến Gangnam Style, ca sĩ mới được công chúng đón nhận.

Ca khúc ra mắt năm 2012, châm biếm giới thượng lưu Hàn. Ca sĩ cùng các vũ công ăn mặc diêm dúa, nhảy múa ở nơi bình dân như xe bus, thang máy, phòng tắm hơi - khác hoàn toàn lời khẳng định "Anh có phong cách Gangnam" (Oppa, Gangnam style). Trong MV, Psy hóa gã quê mùa, đối lập những gì người ta hình dung về cư dân ở khu phố sành điệu nhất Hàn Quốc.

Forbes đánh giá Gangnam Style giúp văn hóa Kpop phổ biến trên toàn cầu, đưa tên tuổi Psy vươn xa. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Madonna, Britney Spears, Justin Bieber, Rihanna và nhiều người nổi tiếng cover điệu nhảy ngựa của Psy. Năm 2014, nhạc phẩm vượt 2,1 tỷ lượt xem, buộc các lập trình viên Google phải nâng cấp bộ đếm cho mạng chia sẻ video. Bản hit duy trì thành tích được xem nhiều nhất trong 5 năm, trước khi mất ngôi vào năm 2017. Tính đến ngày 7/4, video cán mốc hơn 5,5 tỷ lượt trên YouTube.

Gangnam Style (Psy) MV "Gangnam Style". Video: YouTube Psy

13 năm qua, mỗi nhạc hội trong nước hay lưu diễn quốc tế, khán giả luôn đề nghị Psy hát Gangnam Style. Tháng 11/2024, ca sĩ lần đầu đến Việt Nam dự GENfest 2024. Psy đầy năng lượng, "sung" khi tái hiện điệu nhảy ngựa đình đám. Hàng chục nghìn người nhún nhảy theo giai điệu, hòa giọng với ca sĩ. Anh còn thể hiện Gentleman, Daddy, Hangover, That That. Giữa các ca khúc, ca sĩ giao lưu fan bằng tiếng Việt như "Xin chào", "Cảm ơn", "Các bạn có khỏe không?".

Thiên Lam (theo SBS Biz, News 1)