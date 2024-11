Ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Psy khuấy động sân khấu với hit "Gangnam Style", "Gentleman" trong lần đầu đến TP HCM diễn.

Psy xuất hiện cuối chương trình GENfest 2024 quy tụ loạt sao, tối 24/11. "Lúc đứng trong cánh gà, tôi băn khoăn không biết khán giả sẽ đón chào mình thế nào vào giữa khuya, cộng thêm thời tiết nóng thế này. Khi đứng tại đây - trên sân khấu - tôi thấy các bạn rất tuyệt", ca sĩ nói.

Psy diễn hit 'Gangnam Style' cùng hàng chục nghìn fan Việt Psy diễn "Gangnam Style" cùng fan Việt. Video: Dong Cong

Hát bản hit Gangnam Style, Psy khiến khán giả vỡ òa. Anh tái hiện điệu nhảy ngựa từng tạo nên thương hiệu cá nhân và gây sốt toàn cầu. Hàng chục nghìn người xem nhún nhảy theo giai điệu, hát vang cùng ca sĩ.

Nhạc phẩm được anh ra mắt năm 2012, tạo nên hiện tượng trong làng nhạc. Forbes đánh giá Gangnam Style giúp văn hóa Kpop phổ biến hơn trên toàn thế giới, là MV được xem nhiều trên YouTube trong 5 năm, hiện đạt hơn 5,3 tỷ lượt xem. Single đưa tên tuổi ca sĩ vươn tầm quốc tế.

Psy "cháy" trên sân khấu với vũ đạo sôi động. Ảnh: Phạm Thế Hiển

Lần đầu đến Việt Nam trình diễn, Psy thể hiện tinh thần nhiều năng lượng. Anh mướt mồ hôi khi hát liên tục hát Gentleman, Daddy, Hangover, That That. Ca sĩ dành ít phút giữa các ca khúc để giao lưu fan bằng những câu tiếng Việt như "Xin chào", "Cảm ơn", "Các bạn có khỏe không?". Chương trình kéo dài đến 1h ngày hôm sau nhưng nhiều người nán lại đến khi Psy cúi đầu chào tạm biệt và rời đi.

Trước đó, anh đáp sân bay Tân Sơn Nhất tối 23/11 để chuẩn bị cho show diễn. Dù không thông báo lịch trình, nhiều fan có mặt giữa đêm để đón ca sĩ.

Khoảnh khắc của Psy tại show diễn cùng fan Việt Khoảnh khắc của Psy tại show diễn. Video: Phạm Thế Hiển

Psy tên thật là Park Jae, 47 tuổi, sinh ra tại Gangnam, Seoul. Anh ra mắt làng nhạc vào năm 2001, lần lượt phát hành các ca khúc như Champion (2002), Father (2005), Right Now (2010) nhưng phải tới Gangnam Style (2012), tên tuổi anh mới được công chúng đón nhận. Các đĩa đơn gồm I Luv It, New Face, Love của anh đều có âm nhạc bắt tai, vũ điệu vui nhộn, hình ảnh rực rỡ. Tháng 10/2017, album 4x2 = 8 của Psy đứng ở vị trí số hai trên bảng xếp hạng Billboard - là sản phẩm Kpop đầu tiên đạt thành tích trên. Nhiều khán giả gọi Psy bằng danh xưng "ông hoàng Kpop". Anh gia nhập YG Entertainment năm 2010.

Gần đây, ca sĩ tập trung đi diễn tại các đêm nhạc. Hồi cuối tháng 7, PSY hủy show một giờ trước khi diễn ra vì thời tiết giông bão, tại Gwacheon, Kyunggi-do. Phía ca sĩ sau đó thông báo hoàn tiền vé cho khán giả thông qua phòng vé nơi họ đã đặt mua.

Dàn sao Việt diễn ở sự kiện Genfest 2024 Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Hurrykng, Wean, Mono lần lượt biểu diễn ở chương trình. Video: Dong Cong

Loạt ca sĩ trong nước cũng góp phần thêm nhiệt cho đêm nhạc, gồm Suboi, Mono, tlinh, Wren Evans, Quang Hùng MasterD, Wxrdie, Wean. Họ trình diễn cá nhân từ 5 đến 10 ca khúc trên sân khấu do đạo diễn Dương Mai Việt Anh dàn dựng, SlimV làm giám đốc âm nhạc.

Ở suất diễn hôm 22/11, các nghệ sĩ quốc tế Loco, Hwasa và dàn sao gồm Chi Pu, Karik, Andree Right Hand, Dương Domic, Phúc Du, HieuThuHai, Hurrykng, Mambo khuấy động không khí.

Lễ hội âm nhạc GENfest trở lại sau lần đầu tổ chức năm 2023, gồm nhiều hoạt động như làm đẹp, thời trang, thể thao, âm nhạc. Chương trình do MMusic thực hiện, hút khoảng 30.000 khán giả trong hai ngày. Năm ngoái, sự kiện gây chú ý khi mời các nghệ sĩ Hàn Quốc gồm Lee Hyori, HyunA, Zion.T, ZICO trình diễn.

