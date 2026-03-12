Carragher chỉ ra 'tử huyệt' của Chelsea

PhápJamie Carragher cho rằng Chelsea khó cạnh tranh với các CLB hàng đầu nếu không giải quyết dứt điểm vấn đề ở vị trí thủ môn, sau trận thua PSG 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Phút 74, khi tỷ số đang là 2-2 và Chelsea có thế trận khá tốt, Filip Jorgensen chuyền sệt mạo hiểm ngay sát vòng cấm. Bóng bị Bradley Barcola cắt được, tạo điều kiện để Vitinha thực hiện cú lốp bóng nâng tỷ số lên 3-2. Sau tình huống này, "The Blues" sụp đổ và nhận thêm hai bàn thua.

Filip Jorgensen ôm đầu sau sai lầm khiến Chelsea bị thủng lưới trong trận thua PSG 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 11/3/2026. Ảnh: Shutterstock

Jorgensen được chọn bắt chính thay cho Robert Sanchez - thủ thành người Tây Ban Nha chịu nhiều chỉ trích vì phong độ thiếu ổn định vài mùa gần đây. Nhưng sai lầm dẫn tới bàn thua trước PSG khiến Jorgensen trở thành tâm điểm chỉ trích mới.

Bình luận trên CBS Sports, Carragher cho rằng Chelsea khó tiến xa nếu không khắc phục "tử huyệt" trong khung gỗ. "Đây là trận đấu Champions League hay nhất tôi xem mùa này", ông nói. "Chelsea không đáng thua 2-5, nhưng họ phải tự trách mình".

Cựu trung vệ Liverpool nhấn mạnh vấn đề thủ môn đã tồn tại từ lâu tại đội bóng thành London. "Tôi đã nói điều này trong thời gian dài. Chelsea không thể tiến xa nếu không giải quyết vị trí thủ môn. Các ông chủ mới đã chi hàng tỷ USD và đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng, trừ vị trí này", Carragher nói thêm.

Carragher cũng đánh giá cao cách tiếp cận chiến thuật của HLV Liam Rosenior khi Chelsea gây nhiều khó khăn cho PSG. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân khiến đội bóng phải trả giá đắt.

"Xét về cách họ tổ chức và thi đấu, Chelsea không đáng thua", cựu trung vệ 48 tuổi người Anh cho biết. "Nhưng những sai lầm lớn ở trung vệ và thủ môn khiến họ thất bại. Đó sẽ tiếp tục là vấn đề với bất kỳ HLV nào của Chelsea nếu muốn cạnh tranh Ngoại hạng Anh hay Champions League".

Filip Jorgensen (trái) và Robert Sanchez. Ảnh: Danehouse

Sau trận, HLV Liam Rosenior nhận trách nhiệm về sai lầm của Jorgensen, cho rằng điều đó xuất phát từ cách ông yêu cầu đội bóng triển khai bóng từ tuyến dưới. "Mọi cách chơi đều có rủi ro. Bạn có thể phá bóng dài và bóng quay trở lại khung thành. Chúng tôi chọn xây dựng lối chơi từ phía sau và chấp nhận rủi ro đó. Tôi chịu trách nhiệm", nhà cầm quân người Anh nói.

Khi được hỏi thêm về hai lựa chọn trong khung gỗ, Rosenior cho rằng Jorgensen và Sanchez có những điểm mạnh khác nhau và lựa chọn phụ thuộc vào chiến thuật của trận đấu. Ông cũng tiết lộ Jorgensen đã xin lỗi đồng đội trong phòng thay đồ.

"Cậu ấy đã đứng lên nhận lỗi. Sai lầm là điều có thể xảy ra và đôi khi cái giá phải trả rất lớn. Điều quan trọng là cả đội phải đoàn kết và phản ứng mạnh mẽ ở trận tiếp theo", HLV 41 tuổi nhấn mạnh.

Về chuyên môn, Rosenior cho rằng Chelsea thực tế kiểm soát trận đấu tốt hơn, dù PSG ghi tới năm bàn. "Thật khó chấp nhận khi họ chỉ có khoảng 0,8 xG (thông số bàn thắng kỳ vọng) nhưng lại ghi năm bàn. Chúng tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ vì phải chuẩn bị cho trận gặp Newcastle rồi tái đấu PSG tuần tới", ông nói.

Ngày 14/3, Chelsea trở về sân nhà Stamford Bridge tiếp Newcastle ở vòng 30 Ngoại hạng Anh rồi tái đấu PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League sau đó ba ngày.

Hồng Duy (theo Sky Sports)