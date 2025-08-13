PSG - Tottenham: Khó có bất ngờ ở Siêu Cup châu Âu

ItalyNhà vô địch Champions League, PSG sẽ gặp ĐKVĐ Europa League, Tottenham trong trận Siêu Cup châu Âu 2025 trên sân Friuli.

* PSG - Tottenham: 2h ngày 14/8, giờ Hà Nội.

PSG và Tottenham vừa trải qua mùa giải gần như đối nghịch về màn trình diễn. Đại diện Pháp làm nên lịch sử CLB với cú ăn bốn. Còn đội bóng Anh đoạt Europa League nhưng chỉ đứng thứ 17 Ngoại hạng, nên đã sa thải HLV Ange Postecoglou.

PSG và Tottenham lần đầu gặp nhau trong một trận tranh Cúp. Ảnh: Sony LIV

Với PSG, mùa giải vừa qua sẽ còn được nhắc tới trong nhiều năm nữa. Thầy trò Luis Enrique đoạt Ligue 1, Cup Quốc gia Pháp, Siêu Cup Pháp và đặc biệt là Champions League đầu tiên trong lịch sử. Đó là thành quả của gần 15 năm các ông chủ Qatar đầu tư mạnh mẽ vào đội bóng.

Trên hành trình lên đỉnh châu Âu, PSG đã loại bốn đại diện Anh, gồm Man City, Liverpool, Aston Villa và Arsenal. Sau đó, họ hủy diệt Inter 5-0 tại Munich, lập kỷ lục về tỷ số cách biệt nhất một trận chung kết Champions League, hay trước đây là Cup C1.

Thành công đó đến từ lối chơi giàu tốc độ, tính đột biến ở hai biên, cùng sự bùng nổ của Ousmane Dembele và tài năng trẻ Desire Doue. PSG vẫn giữ nguyên bộ khung quen thuộc mùa trước, chỉ thay đổi ở cầu môn khi Lucas Chevalier từ Lille thay thế Gianluigi Donnarumma.

Quả bóng và chiếc cúp khổng lồ của Siêu cúp châu Âu đặt tại quảng trường Piazza Matteotti, thành phố Udine, Italy trước trận đấu. Ảnh: UEFA

Tottenham trải qua một câu chuyện khác. Sau khi chấm dứt 17 năm khát danh hiệu bằng Europa League, HLV Postecoglou vẫn bị sa thải. Thomas Frank được bổ nhiệm từ Brentford để thay thế.

Hè này, họ đã chia tay thủ quân Son Heung-Min, để đưa Mohammed Kudus về từ West Ham, mua đứt Mathys Tel và mượn Joao Palhinha từ Bayern. Những tân binh mang tới nhiều phương án tấn công và giữ cân bằng đội hình. Nhưng gắn kết tất cả trong thời gian ngắn là thách thức không nhỏ với HLV Frank.

Về lực lượng, PSG sẽ vắng tiền vệ Joao Neves do án treo giò từ FIFA Club World Cup, nhưng có gần như đầy đủ các trụ cột khác. Thất bại 0-3 của họ trước Chelsea ở chung kết Club World Cup cũng cho thấy cỗ máy của Enrique không phải bất khả bại.

Tottenham tổn thất nặng hơn khi tiền vệ James Maddison bị đứt dây chằng đầu gối. Dejan Kulusevski và Radu Dragusin vẫn chấn thương dài hạn, còn Udogie bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trung phong Dominic Solanke mới bình phục và có thể chưa đạt phong độ tốt nhất.

Tottenham nâng cúp Europa League trên sân San Mames, thành phố Bilbao, xứ Basque, Tây Ban Nha tối 21/5/2025. Ảnh: Reuters

HLV Enrique gọi đây là "trận đấu đặc biệt của những nhà vô địch" và khẳng định PSG sẽ thi đấu cật lực dù giai đoạn chuẩn bị ngắn ngủi. Ứng viên giành Quả Bóng Vàng 2025, Dembele coi đây là "khởi đầu quan trọng" để duy trì thói quen chiến thắng.

Thomas Frank thì nhấn mạnh Tottenham "không coi đây là bài kiểm tra, mà là cuộc đấu giữa hai đội đều mạnh". Vì thế mục tiêu của ông là thắng ngay trận chính thức đầu tiên với đội bóng mới.

Lịch sử Siêu cúp UEFA cho thấy nhà vô địch Champions League thắng 29 trong 49 lần tổ chức, tỷ lệ 59%. Điều đó cho thấy bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Dù vậy chuyên trang thể thao Anh Sportsmole nhận định PSG sẽ thắng dễ 3-0.

PSG chưa từng nâng cúp này. Lần gần nhất họ chơi trận Siêu cúp là năm 1996. khi thua Juventus với tổng tỷ số 2-9. Khi đó, Siêu cúp còn diễn ra hai lượt, đi và về.

Tottenham là tân binh của sân chơi này. Trong giai đoạn chuyển giao và mất nhiều trụ cột, đại diện Anh sẽ cần một màn trình diễn hoàn hảo mới có thể tạo địa chấn. Nếu không, PSG nhiều khả năng sẽ khởi đầu mùa giải bằng danh hiệu thứ năm trong năm 2025.

Hoàng An