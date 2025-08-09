PSG mua sẵn thủ môn thay Donnarumma

PhápPSG đạt thỏa thuận tuyển mộ thủ môn Lucas Chevalier từ Lille, qua đó chuẩn bị chia tay Gianluigi Donnarumma.

Theo kênh ESPN, PSG mất 47 triệu USD phí chuyển nhượng kèm 17 triệu USD phụ phí tùy thành tích. Chevalier sẽ ký hợp đồng 5 năm, có thời hạn đến hè 2030. Thủ môn người Pháp đã hoàn tất kiểm tra y tế tại Paris và thông báo chính thức dự kiến được đưa ra hôm nay.

Gianluigi Donnarumma ăn mừng với chiếc Cup sau khi cùng PSG thắng Inter Milan 4-0 ở chung kết Champions League tại Allianz Arena, Munich, Đức ngày 31/5/2025. Ảnh: Reuters

Thương vụ này mở đường cho Donnarumma, người góp công lớn vào giúp PSG gặt hái thành công lịch sử mùa 2024-2025, rời sân Parc des Princes hè này.

PSG không muốn sở hữu hai thủ môn đẳng cấp cạnh tranh cho một vị trí chính thức. Chelsea, Man Utd và Inter Milan được cho là sẽ gửi đề nghị trong thời gian tới, sau khi cả ba đội đã liên hệ với người đại diện của Donnarumma, Enzo Raiola.

Donnarumma còn một năm hợp đồng, hưởng lương gần 1 triệu USD mỗi tháng - thuộc nhóm cao nhất CLB. Thủ môn Italy muốn tăng lương và gia hạn, nhưng không được PSG chấp thuận.

Dưới thời Giám đốc thể thao Luis Campos hai năm qua, PSG áp dụng cấu trúc lương mới: lương cơ bản thấp hơn nhưng thưởng lớn dựa trên thành tích cá nhân và tập thể - điều mà Donnarumma không chấp nhận.

Năm 2021, Donnarumma chuyển từ AC Milan đến PSG theo dạng chuyển nhượng tự do, thi đấu 161 trận trên mọi đấu trường. Mùa trước, anh chơi nổi bật với nhiều pha cứu thua quan trọng trước Liverpool, Aston Villa và Arsenal, góp phần giúp PSG giành Champions League lần đầu trong lịch sử. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique muốn thủ môn có khả năng phân phối bóng và chơi chân tốt hơn - điểm mạnh của Chevalier.

Chevalier đấm bóng trong trận Lille hòa Juventus 1-1 tại Decathlon Arena, Pierre-Mauroy, Lille, Pháp ngày 5/11/2024. Ảnh: Reuters

Chevalier gia nhập đội trẻ Lille năm 2014 rồi được đôn lên đội một vào năm 2021. Mùa 2024-2025, anh góp công lớn giúp Lille tiến sâu ở Champions League, được bầu là Thủ môn hay nhất Ligue 1 và góp mặt trong đội hình tiêu biểu mùa giải.

Chevalier đã ra sân 99 trận tại Ligue 1, giữ sạch lưới 36 lần, tỷ lệ cản phá mùa gần nhất đạt hơn 72%. Anh từng vô địch Ligue 1, khoác áo các đội U16, U18, U20, U21 Pháp và được triệu tập lên tuyển quốc gia tháng 11/2024. Với khả năng phản xạ nhanh, chơi chân tốt và sự ổn định ở tuổi 23, Chevalier được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ triển vọng nhất châu Âu.

Chevalier là một trong hai cầu thủ đạt thỏa thuận đến PSG hè này, sau trung vệ Ilya Zabarnyi từ Bournemouth với 78 triệu USD. Zabarnyi - sinh năm 2002 tại Kiev, Ukraine, cao 1,89 m - trưởng thành từ lò Dynamo Kiev và tới Bournemouth vào tháng 1/2023.

Tại Ngoại hạng Anh 2024-2025, Zabarnyi là trụ cột hàng thủ đội bóng miền nam nước Anh, ra sân 36 trận và chỉ một lần không đá chính. Anh cũng là tuyển thủ quốc gia Ukraine, từng dự Euro 2020 và World Cup 2022.

PSG mới trở lại hội quân sau khi thua Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup. Thầy trò Luis Enrique sẽ mở màn mùa giải bằng trận tranh Siêu Cup châu Âu với Tottenham tại sân Bluenergy, Italy ngày 13/8.

Hồng Duy tổng hợp