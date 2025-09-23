PSG thua trong ngày Dembele nhận Quả Bóng Vàng

PhápPSG thua chủ nhà Marseille 0-1 ở vòng 5 Ligue 1, đứt mạch toàn thắng và mất đỉnh bảng vào tay AS Monaco.

Khoảnh khắc định đoạt trận "Le Classique" tại Velodrome tối 22/9 đến ở phút 5.

Mason Greenwood tạt từ cánh phải chạm chân cầu thủ PSG đổi hướng bật lên không trung. Thủ thành Lucas Chevalier - người được tuyển mộ thay thế Gianluigi Donnarumma - băng ra đấm hụt bóng, tạo điều kiện để trung vệ Nayef Aguerd đánh đầu vào lưới trống. Ở 4 phút lẻ 3 giây, Marseille ghi bàn sớm nhất vào lưới PSG trên mọi đấu trường trong 45 năm qua.

Lucas Chevalier (áo xanh) đấm bóng hụt để Nayef Aguerd ghi bàn, khiến PSG thua Marseille 0-1 ở vòng năm Ligue 1 trên sân Velodrome, Marseille, Pháp ngày 22/9/2025. Ảnh: AP

Marseille đã thắng đậm hơn nếu chắt chiu cơ hội, trong đó Emerson Palmieri một lần bị khước từ vì lỗi việt vị, còn Amine Gouiri dứt điểm trúng khung gỗ.

Nhưng kết quả 1-0 là đủ để Marseille lần đầu đánh bại PSG trên sân Velodrome ở Ligue 1 sau 14 năm. Khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron còn làm việc trong ngành ngân hàng, Kylian Mbappe mới 12 tuổi và Neymar vẫn khoác áo Santos ở Brazil.

Trái lại, PSG nhận thất bại đầu tiên và mất luôn vị trí dẫn đầu. Hiện có bốn CLB cùng có 12 điểm tại Ligue 1 là Monaco, PSG, Lyon và Strasbourg. PSG đứng thứ hai do kém Monaco về số bàn thắng (10 so với 13). Marseille thì vươn lên thứ sáu với 9 điểm.

HLV Luis Enrique phải nẹp tay, sau khi gặp tai nạn xe đạp hồi đầu tháng 9. Ảnh: AP

Trận đấu này bị lùi lịch một ngày do mưa bão ở miền nam Pháp, nên diễn ra trùng thời điểm lễ trao Quả Bóng Vàng tại Paris. Tại đây, Ousmane Dembele nhận giải và chia vui cùng hai đồng đội Desire Doue, Joao Neves. Ba cầu thủ này chấn thương, không thể ra sân trước Marseille nên được PSG cho phép dự gala Quả Bóng Vàng.

PSG còn đoạt nhiều giải thưởng khác, gồm danh hiệu "Đội bóng nam hay nhất". Luis Enrique được trao giải HLV nam hay nhất, sau khi dẫn dắt PSG đoạt Ligue 1, Cup Quốc gia, Cup Liên đoàn và Champions League.

Hồng Duy