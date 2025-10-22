PSG thắng Leverkusen 7-2 tại Champions League

ĐứcĐKVĐ PSG thắng tưng bừng trên sân Leverkusen, khi cả hai đội đều nhận thẻ đỏ trong hiệp một, ở lượt ba vòng bảng Champions League.

Hiệp một trận đấu tại BayArena hôm 21/10 diễn ra hỗn loạn với hàng loạt diễn biến đáng chú ý.

Phút 7, trung vệ Willian Pacho đánh đầu cận thành, giúp PSG mở tỷ số. Phút 25, Leverkusen được hưởng phạt đền, nhưng chuyên gia thực hiện các tình huống cố định Alex Grimaldo lại sút dội cột ra ngoài.

Các cầu thủ PSG mừng bàn mở tỷ số của Willian Pacho trong trận thắng Leverkusen 7-2 trên sân BayArena, Leverkusen, Nordrhein-Westfalen, Đức ngày 21/10/2025. Ảnh: AP

Từ phút 32 đến 37, trọng tài liên tiếp rút thẻ đỏ với cầu thủ hai đội. Leverkusen là đội phải chơi thiếu người trước, khi Robert Andrich nhận thẻ đỏ trực tiếp vi thúc cùi chỏ vào mặt Desire Doue.

Năm phút sau, trung vệ Illya Zabarnyi nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi kéo áo trong vòng cấm, giúp Leverkusen hưởng quả phạt đền thứ hai. Lần này, Aleix Garcia tận dụng với cú sút chìm về góc phải, khiến thủ môn Lucas Chevalier đoán đúng hướng cũng không thể cản phá.

Trong 7 phút từ 41 đến phút bù thứ ba, PSG ghi liên tiếp ba bàn nhờ công Khvicha Kvaratskhelia và cú đúp của Desire Doue để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 4-1. Lần đầu tiên PSG ghi ít nhất 4 bàn trong hiệp một trận đấu ở Champions League, kể từ trận thắng Maccabi Haifa 7-2 ngày 25/10/2022 (cũng với 4 bàn trong hiệp một).

Kịch bản tương tự diễn ra trên đất Đức hôm qua, khi PSG ghi thêm ba bàn trong hiệp hai, lần lượt nhờ công Nuno Mendes, Ousmane Dembele, Vitinha để ấn định chiến thắng 7-2. Trong đó, Dembele ghi bàn chỉ ba phút sau khi vào sân, và là pha lập công đầu tiên từ khi giành Quả Bóng Vàng 2025.

Ousmane Dembele mừng bàn nâng tỷ số lên 6-2. Ảnh: Leparisien

Chiến thắng tưng bừng này giúp PSG giữ đỉnh bảng Champions League với 9 điểm tuyệt đối, bằng Inter Milan và Arsenal, nhưng hơn về hiệu số. Leverkusen thì tụt xuống thứ 27 với 2 điểm, vị trí bị loại từ vòng bảng.

Đoàn quân dưới trướng Luis Enrique đã thắng 12 trận tại Champions League năm 2025, cân bằng thành tích tốt nhất trong một năm dương lịch được Real Madrid thiết lập năm 2014 và Bayern năm 2001. PSG có thể phá sâu kỷ lục này, khi còn gặp Bayern, Tottenham và Bilbao ở vòng bảng Champions League trong hai tháng cuối năm.

Hồng Duy