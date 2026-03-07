PSG thảm bại trước ngày đấu Chelsea

PhápPSG thua đội khách Monaco 1-3 ở vòng 25 Ligue 1, ít ngày trước khi đại chiến Chelsea ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Tháng trước, PSG thắng Monaco với tổng tỷ số 5-4 ở vòng play-off để 14 lần liên tiếp vào vòng 1/8 Champions League. Nhưng trong màn tái đấu tại Ligue 1, đội bóng thành Paris không thể tiếp tục hưởng niềm vui.

Aleksandr Golovin (trái) mừng bàn trong trận Monaco thắng PSG 3-1 ở vòng 25 Ligue 1 trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 6/3/2026. Ảnh: AFP

Phút 27, chủ nhà bị thủng lưới từ sai lầm khó hiểu của Warren Zaire-Emery. Tiền vệ người Pháp đi bóng rườm rà ngay trong vòng cấm rồi chuyền hỏng. Đội khách lập tức trừng phạt khi Maghnes Akliouche băng vào dứt điểm cận thành, đưa Monaco vượt lên và khiến khán đài Parc des Princes lặng đi trong bất ngờ.

Đầu hiệp hai, Monaco tiếp tục giáng đòn mạnh vào tham vọng của đội chủ nhà. Tiền vệ người Nga Aleksandr Golovin dứt điểm chéo góc đưa bóng ngoài tầm cản phá của thủ thành Matvei Safonov, nhân đôi cách biệt và khiến bầu không khí trên sân Parc des Princes càng thêm nặng nề.

Phút 71, Bradley Barcola cứa lòng về góc gần, rút ngắn cách biệt và thắp sáng cơ hội giành điểm cho PSG. Dù vậy, chỉ hai phút sau, Folarin Balogun - cựu tiền đạo của Arsenal - đã dập tắt nó với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm ấn định tỷ số 3-1.

HLV Luis Enrique chỉ đạo trong trận. Ảnh: PSG

Sau trận, HLV Luis Enrique thừa nhận PSG mắc quá nhiều sai lầm hiếm thấy. Ông cho biết cần xem lại trận đấu để đánh giá đầy đủ, nhưng cảm nhận ban đầu là đội bóng thi đấu thiếu chính xác trong nhiều thời điểm. "Chúng tôi mắc những sai lầm không thường thấy. Khi gặp đối thủ đang có phong độ tốt như Monaco, bạn phải trả giá ngay lập tức", ông nói.

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đây là trận đấu kỳ lạ khi nhiều cầu thủ PSG cùng lúc chơi dưới sức. Ông nhấn mạnh toàn đội phải tự tìm cách thay đổi và lấy lại sự tự tin khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt.

Enrique cũng thừa nhận thất bại này không phải sự chuẩn bị lý tưởng cho trận gặp Chelsea ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 11/3. "Khi gặp khó khăn, điều đầu tiên bị ảnh hưởng thường là cái đầu. Sự tự tin không phải thứ có thể mua được ở siêu thị, mà phải xây dựng từng ngày", ông nói, đồng thời vững tin PSG sẽ nhanh chóng cải thiện phong độ.

Trận thua Monaco không ảnh hưởng đến vị thế của PSG ở Ligue 1. CLB này vẫn dẫn đầu với 57 điểm, hơn Lens bốn điểm dù đá nhiều hơn một trận.

Hồng Duy