PSG 14 lần liên tiếp vào vòng 1/8 Champions League

ĐKVĐ PSG hòa Monaco 2-2 ở lượt về vòng play-off, qua đó đi tiếp tại Champions League với tổng tỷ số 5-4.

Lợi thế thắng 3-2 ở lượt đi của PSG suýt bị san lấp khi đội khách Monaco có liên tiếp hai cơ hội chỉ trong 10 phút đầu trận lượt về. Maghnes Akliouche đi bóng vào cấm địa rồi chuyền cho Mamadou Coulibaly dứt điểm vọt xà, trước khi hậu vệ Thilo Kehrer đánh đầu chệch cột trong gang tấc.

Tổng tỷ số cuối cùng cũng được cân bằng ở cuối hiệp một, hiệp đấu PSG không có nổi pha dứt điểm trúng hướng cầu môn nào. Trước giờ nghỉ, Monaco xứng đáng vượt lên khi Caio Henrique tạt bóng từ cánh trái, rồi Coulibaly chạm nhẹ để Akliouche dứt điểm đưa bóng chạm cột rồi vào lưới. PSG cũng một lần đưa bóng trúng khung gỗ trong 45 phút đầu khi Bradley Barcola sút trúng xà ngang từ góc hẹp.

Monaco, khi có thế trận tốt và sự hưng phấn về tâm lý, lại tự bắn vào chân giống trận lượt đi, khi Coulibaly bị đuổi vì nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng muộn với Achraf Hakimi.

Tấm thẻ đỏ của Monaco là bước ngoặt của trận lượt về, bởi PSG ghi hai bàn chỉ trong tám phút sau đó.

Kvaratskhelia (trái) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 cùng Marquinhos, trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp hôm 25/2. Ảnh: Reuters

