PSG ghi 10 bàn sau 2 trận

PhápPSG thắng đậm chủ nhà Brest 3-0 ở vòng 9 để chấm dứt chuỗi hai trận hòa tại Ligue 1 và trở lại đỉnh bảng.

PSG tiếp đà thăng hoa sau khi thắng 7-2 trên sân Leverkusen ở lượt ba vòng bảng Champions League hồi giữa tuần.

Trên sân Francis-Le Blé hôm 25/10, PSG áp đảo, kiểm soát bóng 70%, dứt điểm 17 lần với 10 cú trúng đích - so với 7 và 3 của Brest.

Achraf Hakimi mừng bàn cùng Khvicha Kvaratskhelia trong trận PSG thắng Brest 3-0 ở vòng 9 Ligue 1 ngày 25/10. Ảnh: PSG

Phút 29, Vitinha châm bóng để Achraf Hakimi xâm nhập vòng cấm sút một chạm chéo góc, khiến thủ thành Radosław Majecki chôn chân. 10 phút sau, hậu vệ người Morocco phối hợp ăn ý với Khvicha Kvaratskhelia rồi dứt điểm tung nóc lưới, hoàn tất cú đúp và nhân đôi cách biệt.

Hakimi ghi hai bàn đầu tiên tại Ligue 1 mùa 2025-2026, và lập cú đúp thứ ba tại giải, sau các trận gặp Metz hồi tháng 9/2021 và Lyon hồi tháng 2/2024. Hậu vệ còn lại duy nhất lập ba cú đúp tại Ligue 1 trong thế kỷ 21 là Loic Perrin.

Sang hiệp hai, Brest có cơ hội rút ngắn cách biệt. Phút 58, trọng tài ra đường biên xem lại băng hình, xác định Lee Kang-in để bóng chạm tay trong vòng cấm và cho chủ nhà hưởng phạt đền. Nhưng trên chấm 11 mét, Romain Del Castillo lại trượt chân ngay khi dứt điểm và đưa bóng lên khán đài.

Romain Del Castillo trượt chân khi đá phạt đền. Ảnh: PSG

Việc phung phí cơ hội khiến Brest phải trả giá. Phút bù thứ sáu, Desire Doue thoát xuống dứt điểm về góc gần, ghi bàn đầu tiên tại Ligue 1 mùa này và ấn định chiến thắng 3-0.

PSG nối dài chuỗi 33 trận không thua Brest (25 thắng, 8 hòa) - thông số phản ánh rõ sự chênh lệch giữa hai đội. PSG cũng cắt mạch hai trận hòa tại Ligue 1 (Strasbourg 3-3, Lille 1-1) để tạm trở lại đỉnh bảng với 20 điểm.

Sau trận, HLV Luis Enrique cho biết PSG gặp nhiều khó khăn trước lối chơi trực diện của Brest - liên tục phất bóng dài hướng tới vị trí của tiền đạo cao 1m96 Ludovic Ajorque. Nhưng ông cho rằng đội phòng ngự tốt và hài lòng với chiến thắng.

Trong khi đó, Hakimi nói: "Chúng tôi khởi đầu rất tốt và rất vui khi mang về 3 điểm cho Paris. Mỗi trận, tôi cố gắng giúp đội bằng mọi cách có thể. Chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực và tôi vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện".

Ngày 29/10, PSG hành quân tới sân của Lorient ở vòng 10 Ligue 1.

