PSG bị chê ngu ngốc khi bán Donnarumma

PhápTheo cựu cầu thủ Napoli Faouzi Ghoulam, PSG mắc sai lầm lớn khi bán Donnarumma chỉ để chiều lòng HLV Luis Enrique.

"PSG phạm sai lầm trắng trợn và thiếu tôn trọng Donnarumma. Họ chiều lòng HLV Luis Enrique, vì ông ấy đem lại Champions League, nhưng bạn không thể làm vậy với một cầu thủ mang tính biểu tượng và đóng góp rất quan trọng vào chiến thắng", Ghoulam nói trên tờ L'Équipe hôm 14/9.

Donnarumma thi đấu trong trận Man City 3-0 Man Utd tối 14/9. Ảnh: Offside

Ghoulam từng giành hai Cup Italy và một Siêu Cup Italy với Napoli. Theo anh, HLV Enrique bỏ rơi Donnarumma để lấy chỗ cho thủ môn chơi chân tốt hơn, tân binh Lucas Chevalier. Nhưng ông đặt câu hỏi về việc Pep Guardiola, một người bạn có cùng triết lý với Enrique, lập tức mua Donnarumma về cho Man City.

Ghoulam đánh giá Donnarumma là một trong hai hoặc ba thủ môn hay nhất thế giới hiện tại, có thể vào Top 10 Quả Bóng Vàng 2025. Ngoài tài năng, thủ môn 26 tuổi còn rất được lòng đồng đội và CĐV PSG.

"Tôi cũng sống tại Paris, nên hiểu nhiều chuyện và con người ở đó. Tôi biết các đồng đội, CĐV yêu mến và tôn trọng Donnarumma đến nhường nào. Tôi không thể hiểu quyết định của PSG. Thật ngu ngốc", Ghoulam nói thêm.

Donnarumma chơi cho PSG từ hè 2021 đến 2025, góp công giành một Champions League và bốn Ligue 1. Trong chiến dịch Champions League 2024-2025, thủ môn 26 tuổi là một trong những cầu thủ chơi hay nhất, tỏa sáng trong các trận loại Liverpool, Aston Villa và Arsenal.

Theo tờ AS, sau khi kết thúc Club World Cup giữa tháng 7, PSG thông báo với Donnarumma về việc không còn nằm trong kế hoạch của HLV Enrique. Sau đó, nhà đương kim vô địch Champions League chi 45 triệu USD để mua thủ môn Chevalier từ Lille.

Donnarumma gia nhập Man City trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè, với giá 35 triệu. Trong trận ra mắt tối 14/9, thủ môn 26 tuổi giúp đội bóng mới thắng Man Utd 3-0, trong đó có pha bay người đẩy cú vô lê của Bryan Mbeumo.

