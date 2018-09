Blockchain Việt Nam: Thị trường trong "vỏ hạt dẻ"

Herman, Nhà sáng lập dự án Svandis người Iceland (trái) trò chuyện với Giám đốc điều hành Tolar người Estonia tại sự kiện "Vietnam Blockchain Day", sự kiện do Bigcoin Việt Nam tổ chức .

Các dự án này là InterValue, Jura, Bkex, New Bloc, chiếm 50% số công ty có nhu cầu gọi vốn, tìm đối tác tại thị trường Việt Nam. Theo sau sự thành công của Huobi Pro, Binance - những sàn giao dịch tiền mã hóa, tài sản số đến từ Trung Quốc hiện nhanh chân mở văn phòng tại Việt Nam, Bkex chia sẻ mong muốn đạt được điều tương tự.

Trên sân khấu thuyết trình về các dự án Blockchain chuẩn bị ICO trong sự kiện "Vietnam Blockchain Day: Giải mã thời đại công nghệ Blockchain 4.0" do công ty Bigcoin Việt Nam tổ chức cuối tháng Bảy, 4/8 dự án đến từ Trung Quốc.

Trong tiếng Anh, cụm từ "in the nutshell" (trong vỏ hạt dẻ) được sử dụng khi người nói muốn tóm tắt vấn đề ngắn gọn hết sức có thể. Tiềm năng của thị trường Blockchain Việt Nam "trong vỏ hạt dẻ", chắc có thể được khắc họa bằng hình ảnh trên sân khấu "Vietnam Blockchain Day" do Bigcoin Việt Nam tổ chức cuối tháng 7/2018.

Herman từ Iceland, Andrey từ Israel, Miko Du, Donglin Wu, Vickers Zhou, Gallet từ Trung Quốc...gặp nhau tại một điểm ở Hà Nội với cùng mục tiêu tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác cho startup chuẩn bị ICO của mình.

Tính đến hết năm 2017, Việt Nam có khoảng 30 startup Blockchain theo nghiên cứu của Infinity Blockchain Labs. Đến hết quý II/2018, số doanh nghiệp phát triển và ứng dụng công nghệ Blockchain đạt 364, tăng gấp 10 lần, theo số liệu của Viện nghiên cứu Blockchain và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Số nhà đầu tư tiền mã hóa, ICO theo một thống kê không chính thức là khoảng 10.000 người.

Theo bà Wuxing, Giám đốc cấp cao của sàn giao dịch Houbi Pro, số lượng giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam hiện đứng đầu Đông Nam Á và luôn nằm trong top 5 thế giới. Điều này khiến Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn trong mắt các đơn vị hoạt động ở mảng xây dựng nền tảng trao đổi tiền mã hóa, tài sản số cũng như các ICO cần nhà đầu tư.

Vấn đề cuối cùng chỉ còn là tự bản thân các thị trường như của Việt Nam có đủ tự tin, nhanh nhạy, đứng lên tự giành lấy một vị trí trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hay không.

Phương Nguyên