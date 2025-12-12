'Pretty Little Baby' hút 68 tỷ view

Ra đời 63 năm trước, "Pretty Little Baby" của giọng ca Connie Francis là ca khúc được dùng nhiều nhất trên TikTok năm nay với hơn 68 tỷ view.

Ngày 9/12, TikTok vinh danh nhạc phẩm là Bài hát toàn cầu của năm. Từ khi ra mắt năm 1962, Pretty Little Baby chưa từng lọt vào top Billboard Hot 100 nhưng đến nay thu hút hàng triệu người dùng trên mạng xã hội. Đại diện nền tảng cho biết ca khúc bắt đầu "bùng nổ" từ tháng 5 khi đứng đầu bảng xếp hạng TikTok Music Charts với hơn 1,3 triệu bài đăng dùng giai điệu này.

Ca khúc Pretty Little Baby Bản audio "Pretty Little Baby". Video: YouTube/ Connie Francis - Official

Theo báo cáo của nền tảng, năm nay có hơn 28,4 triệu video dùng bài hát làm nhạc nền, phần lớn cho các nội dung khoe hạnh phúc gia đình, thú cưng và các mối quan hệ tích cực. Tất cả bài đăng đạt khoảng 68,6 tỷ view, trong đó video Kylie Jenner quay cùng con gái Stormi nổi tiếng nhất với hơn 132 triệu lượt xem. Tác phẩm hiện có gần 135 triệu lượt nghe trên Spotify, trụ vững trong danh sách nhạc thịnh hành toàn cầu Billboard Global 200 và bảng xếp hạng nhạc của Anh trong nhiều tuần.

New York Times nhận định ca khúc trở thành xu hướng nhờ một số người nổi tiếng như gia đình ngôi sao truyền hình Kardashian, ca sĩ Agnetha Fältskog của ABBA, diễn viên nhạc kịch Gracie Lawrence chọn dùng trong các video. Trang Nile Fm - kênh phát thanh của Ai Cập - cho rằng nhạc phẩm thu hút do có giai điệu hoài niệm, dễ chịu.

Bản hit thuộc album Connie Francis Sings 'Second Hand Love' & Other Hits, do danh ca Connie Francis thu âm năm 1961. Nội dung xoay quanh những cảm xúc chân thành, ngây ngô của tình yêu thời non trẻ. Trang EasternEye nhận xét sức hút của tác phẩm nằm ở câu từ giản dị, nhẹ nhàng. Trang tin cũng cho rằng việc bản nhạc bất ngờ nổi tiếng trở lại chứng tỏ các bài hát mang âm hưởng cổ điển vẫn có thể thành công trong thời đại kỹ thuật số.

Kylie Jenner và con gái hát theo 'Pretty Little Baby" Kylie Jenner và con gái hát theo lời nhạc "Pretty Little Baby". Video: TikTok/ Kylie Jenner

Theo People, màn hồi sinh này khiến ca sĩ Connie Francis vô cùng xúc động. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5, bà thừa nhận không còn nhớ từng thu âm bài hát, cảm thấy tuyệt vời khi một bản nhạc hơn 60 tuổi đời vẫn chạm tới trái tim hàng triệu người. Bà nói chưa từng tưởng tượng điều này có thể xảy ra, cảm động khi nghĩ rằng nhiều trẻ mẫu giáo ngày nay vẫn biết tên và âm nhạc của bà.

Hai tháng sau khi Pretty Little Baby nổi tiếng trở lại, Connie Francis qua đời ngày 16/7, ở tuổi 87. Hai tuần trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin bà nhập viện do chịu một cơn đau dữ dội.

Danh ca Connie Francis chụp hình tại nhà riêng ở Florida hồi tháng 6. Ảnh: Miami Herald

Connie Francis sinh năm 1937 tại New Jersey, tên thật là Concetta Franconero. Bà là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất hai thập niên 1950, 1960 - cùng thời "ông hoàng nhạc rock and roll" Elvis Presley và danh ca Brenda Lee. Bà có nhiều đĩa đơn gây tiếng vang như Who's Sorry Now, My Heart Has A Mind Of Its Own, Where the Boys Are và Don't Break The Heart That Loves You. Năm 1960, Connie Francis trở thành nữ ca sĩ đầu tiên có ca khúc vào bảng xếp hạng Billboard 100 với hit Everybody's Somebody's Fool.

Tên tuổi của bà vượt ngoài nước Mỹ, một phần nhờ hát lại nhạc của mình bằng nhiều ngôn ngữ. Danh ca cũng góp mặt trong một số bộ phim như Where the Boys Are (1960) thuộc thể loại hài lãng mạn dành cho thiếu niên. Cuối những năm 1960, con đường phát triển của bà chững lại do ngành công nghiệp âm nhạc thay đổi. Ngoài âm nhạc, bà tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Phương Thảo (theo People)