Giọng ca 'Pretty Little Baby' qua đời

Connie Francis - nổi tiếng với hit "Pretty Little Baby" với hơn 27 tỷ lượt xem trên TikTok - qua đời ở tuổi 87.

Theo People, bạn thân của nghệ sĩ - ông Ron Roberts, chủ tịch hãng thu Concetta Records - xác nhận tin buồn trên Facebook sáng 17/7. "Với trái tim nặng trĩu niềm đau, tôi xin thông báo người bạn thân yêu Connie Francis đã ra đi đêm qua. Tôi biết Connie sẽ đồng ý để khán giả là những người đầu tiên biết tin. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin chi tiết sau".

Ca sĩ qua đời sau hai tuần truyền thông Mỹ đưa tin bà phải nhập viện do chịu "một cơn đau dữ dội". Hôm 2/7, bà đăng bài trên Facebook, cho biết "trở lại bệnh viện", trải qua nhiều cuộc xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Dịp Quốc khánh Mỹ 4/7, bà cập nhật tình hình, nói cảm thấy khỏe hơn sau một giấc ngủ ngon.

Ca khúc Pretty Little Baby Bản audio "Pretty Little Baby". Video: YouTube Connie Francis - Official

Theo NY Post, dù ca sĩ nghỉ hưu từ năm 2018, sáng tác Pretty Little Baby bà từng thu âm cách đây hơn 60 năm gây sốt trở lại vài tháng gần đây. Bài hát thuộc album Connie Francis Sings 'Second Hand Love' & Other Hits, ra mắt năm 1962.

Tính đến tháng 6, có hơn 17 triệu video dùng bài hát này làm nhạc nền TikTok, đạt hơn 27 tỷ lượt xem toàn cầu. Nhiều người nổi tiếng như chị em ngôi sao truyền hình Kim Kardashian và Kylie Jenner cũng sử dụng ca khúc này. Tháng 5, tác phẩm lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng nhạc Spotify toàn cầu và Mỹ.

Kylie Jenner và con gái hát theo 'Pretty Little Baby" Kylie Jenner và con gái hát theo lời bài hát "Pretty Little Baby". Video: TikTok Kylie Jenner

Hôm 7/6, Connie Francis đăng video cảm ơn người dùng nền tảng giúp nhạc phẩm sống lại. "Tôi vô cùng kinh ngạc và phấn khích trước sự bùng nổ của bản thu Pretty Little Baby năm 1962 lan rộng toàn thế giới. Thật choáng ngợp khi nghĩ ca khúc từng thu cách đây 63 năm lại thu hút nhiều thế hệ người nghe mới", bà nói.

Trong thông cáo báo chí gần đây, ông Tracy Gardner - giám đốc phát triển mảng kinh doanh nhạc của TikTok - nhận xét sự lan tỏa của bản nhạc là "ví dụ về sức mạnh của việc khám phá âm nhạc" trên mạng xã hội. Ông bổ sung: "Nhờ cộng đồng TikTok, bài hát ít người biết từ những năm 1960 được hồi sinh, cũng như quảng bá bà Connie Francis cùng di sản đồ sộ của bà đến lớp khán giả mới, cả trong và ngoài nền tảng".

Danh ca Connie Francis và CEO Bruce Resnikkoff của công ty phân phối nhạc Universal Music Enterprises bên cạnh bằng khen thành tích của "Pretty Little Baby" trên TikTok. Ảnh: Erick Quituizaca

Connie Francis sinh năm 1937 tại New Jersey, tên thật là Concetta Franconero. Bà là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất hai thập niên 1950,1960 - cùng thời "ông hoàng nhạc rock and roll" Elvis Presley và danh ca Brenda Lee. Bà có nhiều đĩa đơn gây tiếng vang như Who's Sorry Now, My Heart Has A Mind Of Its Own, Where the Boys Are và Don't Break The Heart That Loves You. Năm 1960, Connie Francis trở thành nữ ca sĩ đầu tiên có ca khúc vào bảng xếp hạng Billboard 100 với hit Everybody's Somebody's Fool.

Theo People, tên tuổi của bà vượt ngoài nước Mỹ, một phần nhờ hát lại nhạc của mình bằng nhiều ngôn ngữ. Danh ca cũng góp mặt trong một số bộ phim như Where the Boys Are (1960) thuộc thể loại hài lãng mạn dành cho thiếu niên. Cuối những năm 1960, con đường phát triển của bà chững lại do ngành công nghiệp âm nhạc thay đổi.

Những năm sau đó, bà đối mặt một loạt bi kịch. Năm 1974, nghệ sĩ bị cưỡng hiếp trong phòng khách sạn ở Long Island. Ba năm sau, bà bị mất giọng sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật mũi. Năm 1977, anh trai của ca sĩ bị mafia sát hại.

Cùng năm 1977, sự nghiệp của Connie Francis khởi sắc nhưng vẫn bị cản trở do tinh thần bất ổn. Cha của danh ca nhiều lần đưa con gái vào bệnh viện tâm thần. Năm 1984, bà sống sót sau khi cố gắng tự tử, sau đó ra mắt hồi ký đầu tay - Who's Sorry Now?.

Trò chuyện với Village Voice năm 2011, bà nói: "Trong các năm 1980, tôi từng bị ép vào nhà thương điên 17 lần suốt 9 năm sống ở năm bang. Tôi bị chẩn đoán nhầm mắc rối loạn lưỡng cực, chứng giảm chú ý (ADD) và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và một số bệnh khác mà giới khoa học chưa từng nghe đến. Vài năm sau, tôi được phát hiện bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD) sau khi trải qua loạt sự kiện kinh hoàng trong đời".

Suốt cuộc đời, bà tích cực tham gia các hoạt động xã hội. People cho biết bà từng hợp tác chính quyền cựu tổng thống Ronald Reagan trong một nhiệm vụ chống tội phạm bạo lực, thường xuyên lên tiếng bảo vệ quyền lợi nạn nhân bị hiếp dâm. Năm 2010, bà kết hợp tổ chức Mental Health America, giúp công chúng nâng cao hiểu biết về tác động của sang chấn tâm lý và phương pháp điều trị. Năm 2017, bà phát hành hồi ký thứ hai - Among My Souvenirs.

Về đời tư, bà từng yêu ca sĩ Bobby Darin khi mới vào nghề nhưng bị cha ngăn cản. Ông qua đời năm 37 tuổi, được bà xem là tình yêu của đời mình, theo lời danh ca kể với People năm 1984. Bà trải qua bốn cuộc hôn nhân nhưng chỉ có một người con nuôi tên Joseph Garzilli Jr. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, nghệ sĩ từng nói không muốn được nhớ đến qua "những đỉnh cao đã đạt được" thay vào đó là "những vực sâu từng đi qua".

Phương Thảo (theo People)