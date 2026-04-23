Porsche Cayenne thuần điện giá từ 4,72 tỷ đồng

Mẫu xe thương mại mạnh nhất lịch sử Porsche sẽ mắt Việt Nam vào cuối 2026, bản cao cấp nhất Turbo giá 6,32 tỷ đồng.

Porsche Việt Nam thông báo nhận đặt hàng Cayenne thuần điện (EV) với giá 4,72 tỷ bản tiêu chuẩn; 4,93 tỷ bản S và 6,32 tỷ đồng bản Turbo. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức.

Porsche Cayenne EV là thế hệ thứ 4 của dòng xe ăn khách nhất của thương hiệu có trụ sở tại Stuttgart. Hiện hãng Đức chưa công bố kế hoạch cho Cayenne bản động cơ đốt trong thế hệ mới.

Tại Việt Nam, giống Macan EV, Cayenne EV bán song song các bản chạy xăng hiện hữu. Dựa trên bản tiêu chuẩn, khách hàng có thể tùy chọn các "option" cá nhân hóa theo sở thích.

Cayenne EV phát triển dựa trên nền tảng PPE dành riêng cho xe điện. Nền tảng này đã sử dụng cho Macan EV nhưng trục cơ sở kéo dài thêm 130 mm, đạt mức 3.020 mm. Kích thước này nhỉnh hơn bản động cơ đốt trong của Cayenne (thế hệ hiện hành) khoảng 125 mm.

So với Cayenne thế hệ thứ ba, Cayenne EV thuần điện thế hệ thứ 4 có nắp ca-pô thấp hơn, đèn pha thanh mảnh hơn. Cửa xe loại không viền.

Phía sau là đèn hậu LED hiệu ứng 3D và dòng chữ Porsche phát sáng. Các phiên bản Turbo Electric trang bị thêm những chi tiết tương phản với màu sắc Turbonite.

Với hệ số cản gió 0,25 Cd, Porsche Cayenne EV là một trong những mẫu SUV mượt mà nhất phân khúc. Các cánh gió khí động học ẩn, cánh gió thông minh trên nóc và các cánh gió khí động học vừa giúp xe lướt nhẹ hơn, vừa tăng phạm vi hoạt động. Porsche cho biết hệ thống này liên tục điều chỉnh theo tốc độ và tải trọng thay đổi, tăng độ bám đường khi cần và giảm lực cản khi không cần thiết. Ngoài ra, gói thiết kế offroad mang đến các cản trước và sau khác nhau để cải thiện góc tiếp cận và góc thoát.

Bên trong, hành khách phía sau có chỗ để chân rộng rãi hơn và ghế chỉnh điện, có sưởi. Cửa sổ trời toàn cảnh sử dụng công nghệ tinh thể lỏng để điều chỉnh độ mờ đục.

Màn hình mới trải dài trên bảng điều khiển với hai màn hình OLED lớn phục vụ cụm đồng hồ và thông tin giải trí. Màn hình phụ 14,9 inch là tùy chọn.

Ngoài ra còn có màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió 87 inch với tính năng hướng dẫn thực tế tăng cường, Voice Pilot mới điều khiển bằng AI và hệ thống ứng dụng nâng cấp tích hợp sẵn tính năng phát trực tuyến và chơi game. Cayenne nhiều màn hình đến thế, nhưng Porsche vẫn giữ lại các nút bấm vật lý cho các chức năng như điều hòa và âm lượng.

Cả ba phiên bản của Cayenne Electric đều sử dụng gói pin 113 kWh, cho phạm vi hoạt động 623 km với bản Turbo, bản S là 642 km và 653 km cho bản tiêu chuẩn.

Nhờ ứng dụng kiến trúc điện 800 V, Cayenne Electric hỗ trợ sạc nhanh DC lên đến 400 kW, cho phép sạc 10-80% chỉ trong 16 phút, hoặc cắm sạc 10 phút đi được 315 km. Cayenne Electric cũng là mẫu xe điện đầu tiên của Porsche hỗ trợ sạc cảm ứng, với công suất 11 kW. Đế sạc không dây cảm ứng mua riêng, với giá 6.400 USD.

Khả năng thu hồi năng lượng phanh lên đến 600 kW, trong đó 97% hoạt động phanh được thực hiện hoàn toàn bằng phanh tái tạo từ môtơ. Riêng bản Turbo trang bị đĩa phanh gốm. Xe sử dụng treo khí nén tiêu chuẩn, riêng bản Turbo lắp thêm bộ vi sai chống trượt PTV, cùng các tùy chọn khác như hệ thống đánh lái bánh sau (khoảng 5 độ) và hệ thống treo chủ động.

Về sức mạnh, bản tiêu chuẩn của Porsche Cayenne EV sản sinh công suất 408 mã lực hoặc 442 mã lực với Launch Control, cho phép tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây và đạt tốc độ tối đa 230 km/h.

Bản S có công suất 544 mã lực (hoặc 666 mã lực với Launch Control), thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.

Bản Turbo mạnh nhất có công suất 857 mã lực, hoặc lên đến 1.156 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm khi kích hoạt chức năng Launch Control. Porsche cho biết đây là chiếc xe thương mại mạnh nhất của hãng với khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 2,4 giây - so với 3,1 giây của chiếc Cayenne Turbo GT sử dụng động cơ đốt trong nhanh nhất. Bản EV của Cayenne hoàn thành quãng đường 402 m từ vị trí đứng yên trong 9,9 giây. Tốc độ tối đa 260 km/h.

Thành Nhạn