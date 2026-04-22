Sạc không dây giá 6.400 USD của xe Porsche

Tấm đế nặng 50 kg dành cho chiếc SUV điện có giá hơn 6.400 USD tại Mỹ và hơn 9.100 USD ở Anh bị cho là quá đắt.

Trong nỗ lực làm cho việc sạc tại nhà trở nên liền mạch như đổ xăng, các nhà sản xuất ôtô đang bắt đầu suy nghĩ lại về chính quy trình này. Trước khi hé lộ chiếc Cayenne chạy điện, Porsche xác nhận rằng họ đã phát triển công nghệ sạc cảm ứng phức tạp. Giờ đây, khi Cayenne Electric đã ra mắt, thương hiệu này đang chuẩn bị tung ra hệ thống sạc không dây tùy chọn dành cho những người muốn bỏ qua việc cắm sạc tại nhà.

Trái tim của hệ thống sạc là tấm đế nặng 50 kg, được thiết kế để cắm vào ổ cắm điện và chứa một cuộn dây phát lớn. Tấm đế chuyển đổi điện áp AC từ lưới điện thành điện áp DC, và khi Cayenne Electric đỗ phía trên, một cuộn dây thứ cấp bên dưới chiếc SUV bắt đầu nhận điện.

Porsche cho biết công nghệ sạc cảm ứng hỗ trợ công suất lên đến 11 kW. Jason Fenske của Engineering Explained lưu ý rằng bộ sạc di động của Porsche tại Mỹ có công suất tối đa 9,6 kW, khiến sạc không dây trở thành lựa chọn sạc tại nhà nhanh hơn cho các chủ sở hữu xe tại Mỹ.

Đế sạc không dây của Porsche Cayenne giá 6.400 USD

Bộ sạc không dây đi kèm với phần mềm đặc biệt trong chức năng hỗ trợ đỗ xe Surround View của Cayenne Electric, hiển thị vị trí của bộ thu gần trục trước, trong khi một vòng tròn màu xanh lá cây chỉ vị trí của đế sạc.

Trước khi dòng điện bắt đầu, hệ thống tự động trao đổi dữ liệu, bao gồm cả mật khẩu, để ngăn chặn hành vi trộm cắp điện. Các hệ thống sạc không dây thường được coi là không hiệu quả, nhưng các kỹ sư của Porsche nói rằng hệ thống này đạt hiệu suất 89-92% trong điều kiện sử dụng thực tế, vượt xa mức tối thiểu 85% mà tiêu chuẩn sạc hiện hành yêu cầu.

Porsche cũng xác nhận rằng sạc có dây cấp 1 trên Cayenne Electric chỉ đạt hiệu suất 60%, có nghĩa là đế sạc không dây là một bước tiến đáng kể so với ổ cắm điện gia dụng tiêu chuẩn.

Những người mua tiềm năng không cần lo lắng về độ an toàn của hệ thống, vì Porsche lưu ý rằng đế sạc hoàn toàn chống thấm nước và bao gồm các cảm biến để phát hiện vật thể lạ, ngay lập tức ngừng sạc nếu phát hiện thấy bất cứ thứ gì.

Hệ thống rất tiện lợi, nhưng lại khá đắt. Tại Anh, toàn bộ hệ thống dự kiến có giá khoảng 6.750 bảng Anh (9.125 USD), trong đó 4.750 bảng Anh (6.421 USD) là dành cho riêng đế sạc.

Tại Mỹ, tấm đế sạc được cho là có giá khoảng 6.500 USD trước thuế, trong khi phần cứng tích hợp trên Cayenne EV có giá thêm 1.650 USD. Phân tích chi phí trọn đời của Fenske cho thấy chi phí thực sự không nằm ở điện năng. Ông nói rằng trên quãng đường hơn 200.000 dặm (322.000 km), sự khác biệt giữa sạc không dây và hệ thống sạc có dây cấp 2 thông thường chỉ khoảng 1.000 USD. Dựa trên mức lái xe trung bình ở Mỹ khoảng 13.000 dặm (20.900 km) mỗi năm, để đạt được mức chênh lệch đó sẽ mất khoảng 15 năm, khiến chi phí phần cứng ban đầu trở thành rào cản tài chính đáng kể.

