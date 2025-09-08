Porsche 911 Turbo S mới - chiếc 911 mạnh nhất lịch sử

Porsche sử dụng hệ thống hybrid của Carrera GTS và bổ sung thêm bộ tăng áp điện tạo ra công suất lớn hơn bất kỳ chiếc 911 nào trước đây.

Hãng xe thể thao Đức Porsche ra mắt 911 Turbo S 2026 cho thị trường châu Âu. Đây là phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng 911, theo hãng chia sẻ. Trong đó "Turbo S" luôn được ca ngợi là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất sánh ngang siêu xe, cùng khả năng vận hành và tính thực dụng trong sử dụng hàng ngày. 911 Turbo S mới cung cấp hai phiên bản, gồm Coupe và Convertible (mui trần).

Khi chế tạo 911 Turbo S 2026, các kỹ sư của hãng chọn áp dụng công nghệ mới nhất được tiên phong bởi GTS năm ngoái. Tuy nhiên, trong khi GTS sử dụng bộ tăng áp đơn, Turbo S sử dụng hai bộ tăng áp eTurbo mà Porsche cho biết sẽ tăng công suất lên 701 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm từ 2.300-6.000 vòng/phút, đồng thời cải thiện khả năng phản hồi động cơ. Công suất tăng 61 mã lực so với 911 Turbo S hiện tại (không phải hybrid), vốn chỉ sản sinh công suất 640 mã lực.

Tương tự thế hệ trước, 992.2 Turbo S trang bị động cơ 3,6 lít 6 xi-lanh thẳng hàng. Tuy nhiên, ngoài hai động cơ eTurbo mới, xe còn trang bị pin điện áp cao 1,9 kWh và một môtơ điện tích hợp trong hộp số ly hợp kép 8 cấp, truyền sức mạnh đến cả 4 bánh thông qua hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Porsche Traction Management.

Nhờ đó, 911 Turbo S 2026 tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 2,4 giây và lên đến 200 km/h trong 8,4 giây, nhanh hơn bản hiện tại lần lượt 0,2 giây và 0,5 giây khi sử dụng Launch Control. Tốc độ tối đa đạt 320 km/h, giảm 8 km/h so với trước đây.

Theo Porsche, 911 Turbo S mới có trọng lượng 1.736 kg, khá nặng so với một mẫu xe thể thao. Tuy nhiên, hãng xe Đức chỉ ra việc tăng trọng lượng thêm 82 kg không phải là vấn đề lớn, đặc biệt là khi xét đến các bộ phận bổ sung cần thiết cho hệ thống hybrid.

911 Turbo S 2026 trang bị hệ thống phanh gốm tiêu chuẩn, đường kính 420 mm ở trước và 410 mm ở bánh sau, đi kèm bộ lốp hiệu suất cao 255/35 ZR 20 và lốp sau 325/30 ZR 21.

Do tăng công suất, hãng xe Đức buộc phải điều chỉnh các bộ phận trên 911 Turbo S 2026 như cánh gió làm mát thẳng đứng, bộ khuếch tán gió trước chủ động và cánh gió sau có thể mở rộng để cải thiện khả năng làm mát. Trong khi đuôi xe trang bị cánh gió nghiêng và có thể mở rộng. Bộ giảm thanh và đầu ống xả thể thao làm bằng titan, giúp giảm trọng lượng và cải thiện âm thanh động cơ.

Nội thất 911 Turbo S mới mang đậm phong cách 992.2 và bổ sung một số chi tiết độc đáo để phù hợp với phiên bản cao cấp nhất của dòng 911, đáng chú ý là các chi tiết màu xám kim loại (turbonite) trên vô-lăng, cụm đồng hồ, táp-lô, bảng điều khiển trung tâm và dây an toàn. Ngoài ra, xe còn trang trí thêm chi tiết sợi carbon với điểm nhấn Neodyme và trần xe Race-Tex màu đen.

Bản Coupe 2 chỗ, trong khi bản Convertible cấu hình 2+2. Porsche 911 Turbo S 2026 có giá từ 270.000 USD cho bản Coupe và 284.000 USD cho bản Convertible.

Minh Vũ