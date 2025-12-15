Porsche 911 GT3 Special Edition - bản mừng sinh nhật nhà sáng lập 911

Bản đặc biệt đầu tiên và duy nhất lắp bộ vành Sport Classic, sản xuất giới hạn 90 xe toàn thế giới, giá 387.000 USD.

Hãng xe thể thao Đức Porsche giới thiệu 911 GT3 Special Edition mới cho thị trường thế giới. GT3 Special Edition là bản đặc biệt kỷ niệm 90 tuổi của cha đẻ dòng xe 911 là Ferdinand Alexander Porsche, cháu nội của nhà sáng lập hãng Ferdinand Porsche. Ông cũng là người tạo ra những biểu tượng như 904 Carrera GTS và xe đua Công thức Một 801. Ferdinand Alexander Porsche đã qua đời năm 2012.

Bản đặc biệt mang tên 911 GT3 90 F.A.P, trong đó F.A.P là tên viết tắt của cha đẻ 911. Xe sản xuất giới hạn 90 xe. Giá 387.000 USD. Mỗi xe đều đi kèm một đồng hồ đeo tay Chronograph 1 cùng màu và một túi du lịch.

Bản đặc biệt lấy cảm hứng từ chiếc 911 G-Body mà Ferdinand đã lái trong suốt những năm 1980. Xe khoác lên mình dàn áo màu xanh lá cây Oak Green Metallic giống xe nguyên bản của ông. Bên cạnh đó, cánh cửa hai bên dán số "72" - gợi nhớ đến năm Ferdinand thành lập Porsche Design, trong khi huy hiệu vàng đặc biệt tô điểm cho nắp cốp và huy hiệu "90" nằm ngay phía trên.

Chiếc GT3 này cũng là mẫu xe đầu tiên và duy nhất trang bị bộ vành Sport Classic của Porsche, hoàn thiện với nắp chụp thiết kế riêng mang biểu tượng Porsche cổ điển.

Nội thất 911 GT3 bản đặc biệt tùy chỉnh với vật liệu vải độc đáo có tên FA Grid-Weave - một cách diễn đạt mới về họa tiết cổ điển. Cần số xe làm từ gỗ đặc biệt.

Bản đặc biệt phát triển dựa trên 911 GT3 mới với gói trang bị Touring. Xe sử dụng động cơ 6 xi-lanh nằm ngang, dung tích 4 lít, hút khí tự nhiên, công suất 502 mã lực, mô-men xoắn cực đại 448 Nm. Xe sử dụng số sàn 6 cấp, dẫn động cầu sau.

Minh Vũ