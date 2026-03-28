Porsche 911 GT3 RS Weissach - xe đua đường phố giá hơn 21 tỷ đồng

911 GT3 RS Weissach xuất hiện tại trung tâm Porsche Sài Gòn. Đây là mẫu xe đua đường phố với nhiều công nghệ thừa hưởng từ đường đua, được Porsche phát triển dành cho nhóm khách ưa thích chạy track nhưng cũng có thể di chuyển hàng ngày.
Giá bán cho phiên bản Porsche 911 GT3 RS tiêu chuẩn khoảng gần 17,7 tỷ đồng. Riêng mẫu xe trong bài viết được nâng cấp gói Weissach và nhiều tùy chọn (option) khác, nâng giá bán lên hơn 21,7 tỷ đồng.
GT3 RS phát triển dựa trên GT3 tiêu chuẩn, nhưng được tinh chỉnh hệ thống khung gầm, thêm các giải pháp khí động học, sử dụng các vật liệu nhẹ để giảm trọng lượng và tập trung vào khả năng xử lý trên đường đua.
Phần đầu xe sở hữu hai hốc gió lớn kiểu S-Duct thường thấy trên những mẫu xe đua thể thao. Ở phiên bản này, Porsche sử dụng một bộ tản nhiệt lớn đặt nghiêng thay cho kiểu ba bộ tản nhiệt trước đây, nhằm tăng hiệu quả làm mát và khí động học, lấy cảm hứng từ xe đua GT3 R hay chiếc 911 RSR từng vô địch giải đua Le Mans. Điều này đồng nghĩa xe không còn không gian chứa đồ phía trước.
Weissach là một thị trấn thuộc Baden-Württemberg, Đức. Nơi đây được xem là đầu não, đặt trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D) sản phẩm lớn nhất của Porsche trên toàn cầu.
Gói Weissach đi kèm các trang bị bằng sợi carbon ở mui, nắp ca-pô, một phần cánh gió phía sau, giúp trọng lượng xe giảm thêm 15 kg so với thiết kế tiêu chuẩn. Trọng lượng xe tiêu chuẩn khoảng 1.450 kg.
Để giảm trọng lượng, GT3 RS trang bị loại kính mỏng hơn so với bản thường. Các bộ phận tay đòn kép phía trước thiết kế kiểu giọt nước nhằm giảm lực cản gió, tăng độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao.
La-zăng tiêu chuẩn của GT3 RS tiêu chuẩn là loại hợp kim nhôm. Chủ xe tại Việt Nam đặt tùy chọn la-zăng ma-giê với trọng lượng nhẹ hơn. Bộ phanh gốm hiệu suất cao trên xe dạng tùy chọn, giá hơn 676 triệu đồng.
Đi kèm bộ phanh gốm là cùm phanh màu vàng với 6 pitson phía trước và 4 piston phía sau. Kích thước la-zăng 20 inch phía trước và 21 inch phía sau. Các vây gió, hốc gió hai bên hốc bánh, ca-po, cản trước, cản sau giúp tạo ra một lực ép tối đa tương đương trọng lượng 40 kg.
Khoang lái của GT3 RS không có nhiều khác biệt với bản thường. Gói Weissach ở nội thất cũng bao gồm nhiều chi tiết bằng sợi carbon màu đen.
Hệ thống màn hình giải trí tương tự các mẫu 911. Điểm nhấn của khoang lái là táp-lô bọc da lộn kèm các đường chỉ đỏ tương phản.
Vô-lăng của GT3 RS có nhiều núm xoay hơn để người lái tùy chỉnh hệ thống treo (PASM), mô-men xoắn (PTV+), kiểm soát thân xe (ESC/TV).
Hộp số PDK 7 cấp trên GT3 RS là trang bị tiêu chuẩn. Động cơ loại 4.0 I6 hút khí tự nhiên, công suất 525 mã lực, mô-men xoắn 465 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây.
Tay nắm cửa cũng làm bằng chất liệu sợi carbon.
Xe có 3 chế độ lái là thông thường (Normal), thể thao (Sport) và đường đua (Track). Tốc độ tối đa của GT3 RS đạt 296 km/h, vòng tua máy tối đa 9.000 vòng/phút.
Thành Nhạn