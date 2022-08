Porsche 911 GT3 RS 2023 - xe đua đường phố lộ diện

Mẫu xe thể thao nâng cấp đáng kể, trang bị loạt công nghệ của đường đua nhưng vẫn hợp pháp trên đường trường.

GT3 RS (RennSport) trang bị và nâng cấp nhiều chi tiết để đạt hiệu suất tối đa. Bộ tản nhiệt trung tâm là ý tưởng lần đầu tiên được sử dụng trên chiếc 911 RSR từng giành giải đua Le Mans và sau đó là chiếc 911 GT3 R. Bộ tản nhiệt trung tâm trên 911 GT3 RS mới được đặt ở vị trí của khoang hành lý phía trước, giúp tận dụng không gian ở phía trước để tích hợp các yếu tố khí động học chủ động và thay thế cho dạng thiết lập ba bộ tản nhiệt trước đây.

Các yếu tố khí động học chủ động ở phía trước và hai phần của cánh gió sau, kết hợp với một số chi tiết tạo khí động học khác, giúp xe có lực ép 409 kg ở tốc độ 200 km/h. Điều này có nghĩa GT3 RS mới tạo ra lực ép gấp đôi so với chiếc 911 đời 992 và gấp ba lần so với 911 GT3 hiện tại. Trong khi đó ở tốc độ 285 km/h, lực ép là 860 kg, nhiều hơn 60 kg so với McLaren Senna ở tốc độ 225 km/h.

Porsche 911 GT3 RS 2023 ra mắt với nhiều nâng cấp về khí động học. Ảnh: Porsche

Hệ thống giảm lực cản (DRS - Drag Reduction System) lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc Porsche. Để đạt lực cản thấp và tốc độ cao hơn trên các đoạn thẳng của đường đua, DRS cho phép cánh gió phía sau tạo hình phẳng chỉ bằng một nút nhấn.

Chức năng phanh không khí được kích hoạt khẩn cấp ở tốc độ cao, bộ tách gió phía trước và cánh gió sau hoạt động ở mức tối đa, tạo ra hiệu ứng giảm tốc khí động học giúp hỗ trợ đáng kể cho phanh.

Diện mạo của 911 GT3 RS mới thể hiện rõ sự nâng cấp các yếu tố khí động học. Điểm nổi bật là cánh gió sau dạng cổ thiên nga, có kích thước lớn, bao gồm một cánh gió chính cố định và một phần cánh trên có thể điều chỉnh bằng thủy lực.

Đây cũng lần đầu tiên trên xe của Porsche, mép cánh gió sau cao hơn nóc xe. Ngoài ra, phần đầu của 911 GT3 RS mới không còn cánh gió trước mà là bộ chia gió phía trước giúp phân chia luồng gió đi qua và bên dưới. Điều này giúp hướng không khí ra bên ngoài một cách chính xác. Hệ thống thông gió ở vòm bánh trước được cung cấp thông qua các lỗ thông hơi trên chắn bùn.

Các cửa hút gió phía sau bánh trước, theo phong cách của chiếc 911 GT1 giành chiến thắng tại giải Le Mans, giúp giảm áp lực động lực trong vòm bánh xe. Các tấm chắn phía sau cửa hút đảm bảo rằng không khí được hướng vào bên cửa xe. Không khí từ bộ tản nhiệt phía trước sẽ đi qua khe thoát gió ở nắp ca-pô. Các cánh vây trên nóc giúp đẩy luồng không khí đi xa hơn, đảm bảo nhiệt độ hút gió ở phía sau mát hơn.

Trên 911 GT3 RS mới, phần líp sườn cũng được sử dụng riêng để cải thiện tính khí động học và không hút không khí trong quá trình xử lý. Vòm bánh sau cũng có khe hút gió và cánh gió bên để tối ưu luồng không khí. Bộ khuếch tán gió phía sau lấy từ chiếc 911 GT3 đã được tinh chỉnh.

Hệ thống treo cũng được các kỹ sư chú ý về mặt khí động học. Bởi các vòm bánh xe phải chịu những luồng gió mạnh, nên kết cấu hình giọt nước của các thành phần tạo nên hệ thống treo xương đòn kép, giúp tăng lực xuống khoảng 40 kg ở tốc độ tối đa. Thiết kế này chỉ sử dụng trên các xe đua thể thao cao cấp. Chiều rộng rãnh trước tăng thêm 29 mm, đòi hỏi các liên kết trục trước dài hơn tương ứng.

Để đảm bảo sự cân bằng giữa lực ép xuống ở phía trước và sau được duy trì ngay cả khi phanh từ tốc độ cao, các kỹ sư đã tinh chỉnh hệ thống treo để giảm độ xóc khi phanh, trục sau đa liên kết đã sửa đổi tỷ lệ lò xo. Hệ thống hỗ trợ người lái và hệ thống lái cầu sau được thiết lập năng động hơn.

911 GT3 RS cung cấp ba chế độ lái: Normal, Sport và Track. Ở chế độ Track, các cài đặt cơ bản có thể điều chỉnh theo ý muốn, bao gồm độ bật và giảm xóc của trục trước và sau có thể điều chỉnh riêng biệt và theo nhiều giai đoạn. Bộ vi sai cầu sau cũng có thể điều chỉnh thông qua các nút núm xoay trên vô-lăng, cho phép điều khiển phần đuôi theo ý muốn. Điều này được thực hiện nhanh chóng và trực quan được vay mượn từ môn đua xe thể thao.

Bốn núm điều khiển riêng lẻ và một nút cho hệ thống giảm lực cản nằm trên vô-lăng. Các chế độ sẽ được hiển thị rõ ràng qua màn hình trong cụm đồng hồ trong qua trình điều chỉnh. 911 GT3 RS cũng có màn hình theo dõi quen thuộc từ 911 GT3, chỉ bằng một nút bấm, người lái có thể chuyển các thông tin cần thiết sang hai màn hình 7 inch bên cạnh đồng hồ tốc độ.

911 GT3 RS vẫn sử dụng động cơ Boxer 6 xi-lanh 4 lít hút khí tự nhiên, nhưng được tinh chỉnh để tối ưu hóa sức mạnh. Công suất được tăng lên từ 502 lên 518 mã lực, chủ yếu đạt được thông qua trục cam mới với cấu hình trục cam được sửa đổi. Khối động cơ trang bị hệ thống nạp ga đơn và bộ truyền động van cứng có nguồn gốc từ môn đua xe thể thao. Xe không có tùy chọn số sàn mà chỉ sử dụng hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp. Tỷ số truyền được sửa đổi ngắn hơn so với 911 GT3 và các ống dẫn làm mát dưới gầm xe đảm bảo xe có chịu được nhiều giờ trên đường đua với tải trọng cực lớn. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây và đạt tốc độ tối đa 296 km/h.

Hệ thống phanh đĩa cố định liền khối bằng nhôm với 6 piston và đĩa phanh có đường kính 408 mm ở phía trước. So với 911 GT3, đường kính piston đã tăng từ 30 lên 32 mm. Ngoài ra, độ dày của đĩa tăng từ 34 lên 36 mm. Phía sau trang bị đĩa phanh 380 mm và 4 piston.

Ngoài ra, hãng trang bị tùy chọn phanh gốm Composite (PCCB) có đĩa phanh 410 mm ở phía trước và 390 mm ở phía sau. 911 GT3 RS mới trang bị la-zăng hợp kim siêu nhẹ có khóa trung tâm là tiêu chuẩn, kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau. Lốp Michelin thể thao chạy đường trường có kích thước 275/35 ở phía trước và 335/30 ở phía sau.

Kết cấu nhẹ là nguyên tắc cơ bản của tất cả các mẫu RS kể từ phiên bản 911 Carrera RS 2.7. Do đó loạt các biện pháp giảm trọng lượng được sử dụng, trong đó loại nhựa gia cố bằng sợi carbon (CFRP) được sử dụng rất nhiều bộ phận như cửa, cánh gió trước, mái, nắp ca-pô và ghế tiêu chuẩn, giúp chiếc xe chỉ nặng 1.450 kg.

Về nội thất, xe được hoàn thiện theo phong cách RS truyền thống, da màu đen và da lộn sợi nhỏ Race-Tex. Các chi tiết bằng sợi carbon và dây đai kéo cửa màu đỏ tạo điểm nhấn. 911 GT3 RS trang bị sẵn gói Clubsport, bao gồm thanh cuộn bằng thép, một bình chữa cháy cầm tay và dây đai an toàn 6 điểm.

Trong khi đó gói Weissach là tùy chọn, được bổ sung nhiều chi tiết bằng sợi carbon như nắp ca-pô, nóc xe, các bộ phận cánh gió sau và ốp gương. Trang bị các thanh chống lật trước và sau, các thanh khớp nối phía sau và tấm chống cắt ở trục sau được làm từ CFRP góp phần nâng cao tính năng động của xe. Thanh cuộn được làm từ CFRP, giúp giảm 6 kg so với chất liệu thép.

Một điểm nổi bật của gói Weissach là hai lẫy chuyển số PDK trang bị công nghệ nam châm có nguồn gốc từ môtô thể thao. Điều này làm cho việc chuyển số trở nên thú vị hơn nhờ vào điểm áp suất chính xác hơn và tiếng lách cách có thể cảm nhận rõ ràng. Tùy chọn có sẵn với gói Weissach là la-zăng làm bằng ma-giê, giúp giảm 8 kg.

HIện tại 911 GT3 RS 2022 dự kiến sẽ giao tới đại lý tại Mỹ vào đầu năm 2023, mức giá khởi điểm là 223.800 USD chưa bao gồm tùy chọn.

Minh Quân