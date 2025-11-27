Pogba: 'Tôi còn lâu mới hết thời'

PhápSau khi tái xuất với 11 phút trong trận Monaco thua Rennes 1-4 ở vòng 13 Ligue 1, tiền vệ Paul Pogba khẳng định vẫn mơ được góp mặt tại World Cup 2026.

Pogba đã trở lại sân cỏ sau 811 ngày vắng bóng - quãng thời gian dài bị bào mòn bởi án treo giò vì dương tính chất cấm và hàng loạt vấn đề thể lực. Tiền vệ người Pháp vào sân từ phút 85, khi Monaco đang bị dẫn 0-4, và kịp để lại những dấu hiệu tích cực.

Nhà vô địch World Cup 2018 chuyền chính xác 14 trên 15 đường chuyền, đạt tỷ lệ 93,3%, có ba pha thu hồi bóng, một pha cắt bóng và chiến thắng trong lần tranh chấp duy nhất. Anh thể hiện nhãn quan chiến thuật tốt, thực hiện nhiều pha phân phối bóng trong vai trò tiền vệ lùi sâu và chuyền dài chính xác.

Paul Pogba tri ân người hâm mộ sau trận Monaco thua Rennes 1-4 ở vòng 13 Ligue 1 trên sân Roazhon Park, Rennes, Pháp ngày 22/11. Ảnh: AFP

"Chúng tôi đã phải làm việc và chờ đợi suốt hơn hai năm. Nhờ Chúa, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc", Pogba nói với L'Équipe. "Với tất cả những gì đã xảy ra, tôi là người chịu đau khổ nhiều nhất. Có lúc quỷ dữ thôi thúc tôi từ bỏ, nhưng Chúa tồn tại. Tôi tin vào bản thân, vào khả năng của mình, và vì biết rằng tôi không làm gì sai nên luôn giữ hy vọng".

Tiền vệ 32 tuổi thừa nhận còn nhiều điều phải cải thiện, nhất là thể lực. Anh nói: "Tôi vui, nhưng buồn vì kết quả. Cảm giác trở lại với những thói quen trước trận thật lạ lẫm. Tôi thấy ổn nhưng cần thêm thời gian để có thể đá trọn 90 phút".

Bản đồ nhiệt của Pogba trước Rennes. Ảnh: Ligue 1

Dù vậy, tiền vệ người Pháp vẫn không ngừng mơ về World Cup 2026: "Nếu có thể dự World Cup, đó sẽ là niềm vinh hạnh lớn", anh bày tỏ. "Nhưng lúc này tôi chỉ nghĩ đến Monaco. Tôi là một kẻ khao khát. Tôi còn lâu mới hết thời".

Đồng đội Jordan Teze cũng ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của cựu tiền vệ Juventus và Man Utd. "Ban đầu tôi ấn tượng với Ansu Fati hơn vì Pogba chưa bắt nhịp được. Nhưng bây giờ thì là Pogba. Vẫn chưa phải phiên bản tốt nhất, nhưng hãy chờ cậu ấy vào guồng", hậu vệ người Hà Lan nói.

HLV Sebastien Pocognoli thì nhấn mạnh vào ý chí bền bỉ của học trò. Ông nói: "Paul đã làm việc rất chăm chỉ để trở lại. Những gì cậu ấy thể hiện là thành quả của nhiều tháng nỗ lực cá nhân".

Pogba tái xuất sau 811 ngày Màn trình diễn của Pogba trước Rennes.

Trận gần nhất trước đó của Pogba là khi anh đá chính cho Juventus ở trận hòa Cremonese tại vòng 35 Serie A ngày 14/5/2023. Anh chỉ chơi 9 trận cho Juventus, kể từ khi trở lại CLB này từ Man Utd hè 2022. Sau đó, tiền vệ 32 tuổi bị cấm thi đấu 18 tháng vì doping.

Pogba được giảm án còn 18 tháng, nhưng vẫn bị Juventus thanh lý hợp đồng vào tháng 11/2024. Tiền vệ người Pháp được phép thi đấu trở lại từ tháng 3/2025, nhưng phải chờ tới kỳ chuyển nhượng hè 2025 để ký hợp đồng với Monaco. Do vấn đề thể trạng, anh chỉ ra mắt CLB vào cuối tuần qua.

Một đội bóng Arab Saudi từng đề nghị mức lương hấp dẫn hơn, nhưng tiền vệ 32 tuổi ưu tiên ở lại châu Âu. Mục tiêu của Pogba cạnh tranh suất trong đội hình tuyển Pháp dự World Cup 2026 tại Canada, Mỹ và Mexico.

Pogba từng giành 4 Serie A liên tiếp khi chơi cho Juventus giai đoạn 2012-2016. Hè 2016, tiền vệ người Pháp lập kỷ lục chuyển nhượng 118 triệu USD khi trở lại Man Utd, nơi anh giành thêm Europa League 2017 nhưng cũng để lại nhiều điều tiếng về phong độ và cách hành xử.

Ở tuyển Pháp, Pogba ghi 11 bàn qua 91 trận, là trụ cột trong đội hình vô địch World Cup 2018 và Nations League 2021.

Hồng Duy (theo Marca)