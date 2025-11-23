Pogba tái xuất trong thảm bại của Monaco

PhápTrong trận đầu tiên sau hơn hai năm nghỉ thi đấu, tiền vệ Paul Pogba cùng đồng đội trải qua thảm bại 1-4 trước Rennes ở vòng 13 Ligue I.

Tối 22/11, trên sân Roazhon Park, đội chủ nhà Rennes thi đấu tưng bừng, ghi bốn bàn liên tiếp nhờ công Ait Boudlal (phút 20), Mahdi Camara (48), Breel Embolo (73) và Ludovic Blas (83). Monaco chỉ gỡ một bàn nhờ công Mika Biereth (90+5).

Pogba chơi trận đầu tiên sau hơn hai năm, khi vào sân từ phút 85. Phải chịu thảm bại cùng đội bóng, nhưng tiền vệ 32 tuổi vẫn để lại dấu ấn tích cực. Anh thể hiện nhãn quan chiến thuật, thực hiện nhiều pha phân phối bóng trong vai trò tiền vệ lùi sâu và chuyền dài chính xác. Hai ưu điểm khác trong màn trình diễn ngắn của Pogba là giúp Monaco không để thua thêm và rút ngắn cách biệt.

Pogba tái xuất trong trận Monaco thua Rennes ở vòng 13 Ligue 1 tối 22/11. Ảnh: SF

Trận gần nhất trước đó của Pogba là ngày 3/9/2023, khi còn khoác áo Juventus. Sau thời điểm này, anh bị cấm thi đấu bốn năm do xét nghiệm cho thấy nồng độ testosterone cao bất thường. Vào tháng 10/2024, Tòa án trọng tài thể thao giảm án xuống còn 18 tháng.

Pogba ký hợp đồng hai năm với Monaco hè vừa qua. Tuy nhiên, do dính chấn thương nhẹ và cần thời gian lấy lại thể lực, anh phải trì hoãn ngày tái xuất.

Vào thời đỉnh cao, Pogba từng thi đấu cho Man Utd và Juventus. Năm 2016, anh lập kỷ lục chuyển nhượng khi đến sân Old Trafford với giá 116 triệu USD. Bảng thành tích của Pogba gồm bốn Serie A với Juventus, Europa League với Man Utd, World Cup 2018 và Nations League 2021 với tuyển Pháp.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được thi đấu trở lại", Pogba nói. "Đây là điều mà tôi yêu thích nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để lấy lại thể lực tốt nhất, thi đấu trọn vẹn 90 phút và giúp ích cho đội bóng".

Monaco hiện xếp thứ tám Ligue 1 với 20 điểm sau 13 trận, kém hai điểm so với Top 4. Ở vòng bảng Champions League, họ xếp thứ 19 trong 36 đội sau một trận thắng, hai hòa và một thua.

Thanh Quý