Pogba rời Man Utd

AnhHôm nay, Man Utd xác nhận tiền vệ Paul Pogba không gia hạn hợp đồng và sẽ rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do.

"Pogba gia nhập học viện Man Utd năm 16 tuổi, chơi hơn 200 trận và vô địch giải trẻ cùng hai danh hiệu với đội một, bên cạnh chức vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp. Đó là thành tích đáng được hoan nghênh và ăn mừng", thông báo trên trang chủ Man Utd có đoạn.

Theo đó, Pogba sẽ rời CLB ngày 30/6 - thời điểm hợp đồng của đôi bên hết hạn.

Tài khoản của Man Utd trên Twitter viết "Một lần là Quỷ đỏ, mãi mãi là Quỷ đỏ", kèm biểu tượng cảm xúc vỗ tay. Chủ sân Old Trafford cũng cảm ơn Pogba vì những đóng góp cho CLB, và chúc anh thành công ở chương tiếp theo trong sự nghiệp.

Hình ảnh thông báo chia tay Pogba được đăng tải trên các kênh thông tin của Man Utd.

Sau khi gia nhập học viện Man Utd từ Le Havre năm 16 tuổi, Pogba nhanh chóng thăng tiến. Anh bắt đầu gây tiếng vang khi đá cả hai lượt chung kết năm 2011 gặp Sheffield United, giúp Man Utd lần thứ mười đoạt Youth Cup - giải đấu do LĐBĐ Anh (FA) tổ chức cho các cầu thủ dưới 18 tuổi. Mùa tiếp theo, Pogba ra mắt đội một dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, trong trận thắng 3-0 trên sân Leeds United tại Cup Liên đoàn Anh. Tuy nhiên, do không thể cạnh tranh được vị trí ở sân Old Trafford, hè 2012 Pogba ra đi theo dạng tự do tới Juventus. Thực tế, đội bóng Italy phải trả cho Man Utd số tiền gần 2,5 triệu USD phí đào tạo để có được một trong những tài năng sáng giá nhất thế giới lúc bấy giờ.

Trong bốn năm tại Turin, Pogba tiến bộ vượt bậc. Anh ghi 28 bàn qua 124 trận, giúp Juventus giành bốn chức vô địch Serie A, hai Cup Italy, hai Siêu Cup Italy và ngôi á quân Champions League năm 2015. Tại Euro 2016, Pogba cùng tuyển Pháp đi tới trận đấu cuối cùng trên sân nhà, thua Bồ Đào Nha 0-1.

Năm 2016, Man Utd chi số tiền kỷ lục 131 triệu USD đưa Pogba trở lại sân Old Trafford, phá kỷ lục 111 triệu USD mà Real trả cho Tottenham năm 2013 để có Gareth Bale. Qua sáu năm qua, tiền vệ Pháp ghi 39 và kiến tạo 51 bàn, cùng Man Utd đoạt cú ăn ba mùa 2016-2017, gồm Siêu Cup Anh, Cup Liên đoàn và Europa League, dưới thời Jose Mourinho. Đấy cũng là lần cuối "Quỷ đỏ" đoạt danh hiệu.

Những khoảnh khắc đẹp của Pogba với Man Utd Những khoảnh khắc đẹp của Pogba với Man Utd.

Mùa 2021-2022, Pogba khởi đầu bùng nổ với bốn kiến tạo trong trận thắng 5-1 ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh. Nhưng sau đó tiền vệ 29 tuổi sa sút vì chấn thương, chỉ đá tổng cộng 27 lần dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và HLV tạm quyền Ralf Rangnick. Ở trận cuối trong màu áo Man Utd, Pogba đá chính nhưng chấn thương và rời sân chỉ sau 10 phút, còn đội nhà thua thảm 0-4 trên sân Liverpool. "Đây là cái kết tương đối ảm đạm trong màu áo Man Utd, nơi Pogba mang lại nhiều khoảnh khắc cá nhân đỉnh cao, những bàn thắng, kiến tạo đẹp mắt và kỹ thuật điêu luyện", trang chủ Man Utd bình luận.

Theo Sky Sports, Pogba đang trong tầm ngắm của Juventus, PSG, Real, Barca và Man City. Nhưng tiền vệ Pháp nhiều khả năng trở lại Juventus, giống kịch bản lần đầu anh chia tay sân Old Trafford.

