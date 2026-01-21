PNJ báo lãi kỷ lục

PNJ, doanh nghiệp đứng đầu ngành trang sức, báo lãi cao kỷ lục hơn 2.800 tỷ đồng năm 2025 trong bối cảnh giá vàng, bạc đều lập đỉnh.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với doanh thu thuần đạt 9.623 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh gần 67%, lên 1.219 tỷ đồng. Lần đầu tiên, PNJ lãi nghìn tỷ trong một quý.

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp vàng bạc này thu về 34.976 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.829 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh thu sụt 7,5% nhưng lãi sau thuế vượt 44% kế hoạch năm và cũng cao hơn năm 2024 khoảng 34%. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử 37 năm hoạt động của công ty này.

Mảng trang sức chiếm 80,6% trong tổng cơ cấu doanh thu năm 2025. Trong bối cảnh sức mua biến động do giá vàng tăng mạnh, doanh thu bán lẻ vẫn tăng 11% so với cùng kỳ 2024. Lãnh đạo PNJ cho biết kết quả này được hỗ trợ bởi sự phục hồi nhu cầu trong quý IV/2025 và việc vận hành 431 điểm bán khi công ty tập trung nâng cấp sang mô hình diện tích lớn, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Năm 2025, công ty báo lợi nhuận kỷ lục trong bối cảnh giá vàng và bạc lập đỉnh. Đây cũng là hai loại trang sức chính trong danh mục sản phẩm của PNJ. Theo thống kê của VnExpress, bạc thỏi là tài sản tăng mạnh nhất trong số các kênh đầu tư phổ biến năm 2025. Kim loại quý này kết năm ở 2,76 triệu đồng một lượng, tăng hơn 146%. Vàng miếng và nhẫn trơn cũng tăng cao, lần lượt đạt hơn 83% và hơn 79%. Vàng miếng chốt năm ở 154,2 triệu đồng, còn vàng nhẫn ở 150,5 triệu đồng một lượng.

Khách hàng đang được tư vấn trang sức. Ảnh: PNJ

Trong báo cáo cuối tháng 12/2025, Chứng khoán DSC cho rằng Nghị định 232 ra đời đã chấm dứt cơ chế độc quyền sản xuất vàng của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, trong đó có PNJ, tham gia sản xuất vàng miếng. Chính sách này giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước và cho phép công ty chủ động hơn về nguyên liệu đầu vào.

Theo đánh giá của DSC, doanh thu mảng vàng 24K dự kiến phục hồi mạnh trong năm 2026, qua đó đóng góp tích cực vào sự cải thiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, trong bối cảnh Việt Nam là thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất khu vực ASEAN.

Năm 2025, doanh thu vàng 24K của công ty đạt hơn 6.610 tỷ đồng, giảm khoảng 43% so với năm trước đó. Trong bối cảnh nguồn nguyên liệu và nguồn cung sản phẩm 24K bị hạn chế kéo dài từ nửa cuối năm 2024 đến hết năm 2025, PNJ cho biết đã ưu tiên phân bổ nguồn lực cho mảng trang sức bán lẻ - lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và có biên lợi nhuận cao hơn. Đồng thời, xu hướng khách hàng mua và nắm giữ cũng tác động đến doanh thu mảng vàng 24K.

Ngoài ra, ban lãnh đạo PNJ từng cho biết doanh nghiệp có khả năng cung cấp dịch vụ sản xuất vàng miếng cho các ngân hàng. DSC cho rằng PNJ sở hữu đội ngũ kỹ sư tay nghề cao, cùng với việc ứng dụng công nghệ tinh luyện và hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện đại sẽ có lợi thế cạnh tranh để tham gia sâu vào lĩnh vực sản xuất vàng miếng quy mô lớn. Nhóm phân tích này cũng kỳ vọng PNJ có thể chiếm thêm được thị phần từ các tiệm vàng nhỏ lẻ bị hạn chế kinh doanh trong bối cảnh Chính phủ siết chặt kiểm tra tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu.

Tất Đạt