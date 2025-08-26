Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng bị bãi bỏ, thay vào đó doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện sẽ được tham gia, theo Nghị định của Chính phủ.

Nội dung nêu tại Nghị định 232 sửa một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được Chính phủ ban hành ngày 26/8.

Theo Nghị định, sẽ không còn cơ chế độc quyền của Nhà nước trong sản xuất vàng miếng. Thay vào đó, cơ quan quản lý sẽ cấp phép hoạt động này cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện.

Ngân hàng, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có giấy phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này. Họ cũng phải đáp ứng điều kiện về vốn, với doanh nghiệp là từ 1.000 tỷ đồng trở lên, ngân hàng từ 50.000 tỷ.

Ngoài ra, các đơn vị này phải không trong diện bị xử phạt hành chính về kinh doanh vàng hoặc bị phạt nhưng đã khắc phục xong hậu quả. Họ cũng cần có quy định nội bộ về sản xuất vàng miếng như quy trình nhập nguyên liệu, sản xuất, giám sát, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Các điều kiện cấp phép sản xuất vàng miếng sẽ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định. Việc này nhằm đảm bảo doanh nghiệp, ngân hàng sản xuất vàng miếng là các tổ chức có kinh nghiệm, đủ năng lực tài chính, tuân thủ pháp luật.

Các tổ chức được phép sản xuất, kinh doanh vàng miếng phải công bố tiêu chuẩn, khối lượng, hàm lượng, bảo hành sản phẩm, lưu trữ dữ liệu chi tiết về nguyên liệu đầu vào, thời gian sản xuất, sản phẩm đầu ra và kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.

Trong khi đó, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng phải niêm yết công khai giá mua bán, không được kinh doanh qua đại lý ủy nhiệm. Các đơn vị cũng cần có biện pháp đảm bảo an toàn giao dịch, lưu trữ dữ liệu khách hàng, gồm thông tin căn cước và mã số thuế, giá trị giao dịch và kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.

Hiện có 38 doanh nghiệp, ngân hàng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, tính theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, chỉ một số doanh nghiệp "đầu ngành" có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên như PNJ, DOJI, SJC.

Về phía ngân hàng, Vietcombank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB, VietinBank và Agribank nằm trong nhóm có vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mọi giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Quy định này nhằm xác thực thông tin khách hàng, tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi bán vàng nguyên liệu mua từ ngân hàng thương mại phải lập hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu đầy đủ và kết nối thông tin với Ngân hàng Nhà nước. Việc này nhằm kiểm soát các giao dịch mua, bán vàng nguyên liệu.

Phương Dung