Pin xe Toyota hybrid quá nhiệt khi cảnh sát sử dụng

AustraliaMột chương trình đào tạo lái xe chuyên sâu của cảnh sát Queensland phát hiện tình trạng quá nhiệt ở RAV4 Hybrid.

Toyota RAV4 là xe bán chạy nhất thế giới năm 2024, ngay cả khi nó đã gần kết thúc vòng đời. Danh tiếng về một chiếc SUV hybrid đáng tin cậy cho gia đình đã được khẳng định, nhưng dường như điều tương tự không xảy ra khi RAV4 hybrid làm xe cảnh sát, ít nhất là theo Sở Cảnh sát Queensland (QPS), Australia.

Vào tháng 1, QPS công bố kế hoạch bổ sung 400 xe RAV4 Hybrid vào đội xe của sở, thay thế các xe cảnh sát làm nhiệm vụ chung như Camry sedan trên toàn bang. Tuy nhiên, một báo cáo nội bộ bị rò rỉ cho thấy không phải mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch trong quá trình đào tạo lái xe cường độ cao.

Theo 7News Brisbane, QPS cho biết vấn đề liên quan đến pin điện áp cao của RAV4, có thể quá nhiệt "trong điều kiện phanh gấp kết hợp với khả năng tăng tốc và vòng tua máy cao", khiến cơ quan này khuyến nghị các sĩ quan "dừng nhiệm vụ lái xe khẩn cấp và dừng xe để hệ thống nguội" nếu cảnh báo xuất hiện.

Một chiếc Toyota RAV4 Hybrid của cảnh sát Queensland. Ảnh: Sunshine Coast News

Khuyến nghị này được gửi đến cảnh sát trong một bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ từ một trợ lý ủy viên, trong đó cũng cảnh báo rằng trong "những trường hợp cực đoan", xe có thể chuyển sang chế độ limp-home, trong đó công suất đầu ra của hệ thống hybrid bị giảm đáng kể và chỉ dựa vào động cơ xăng, hạn chế khả năng tăng tốc.

"Điều đó gây nguy hiểm gì cho người dân của chúng ta?", Chủ tịch Công đoàn Cảnh sát Queensland, Shane Prior, đặt câu hỏi. "Tôi nghĩ đó là câu hỏi mà lực lượng cảnh sát cần phải trả lời, bởi vì nếu có bất kỳ rủi ro nào, những chiếc xe đó không nên lưu thông trên đường. Tất cả các cuộc kiểm tra đó lẽ ra phải được thực hiện trước đó. Chúng ta không nên nói về điều này sau khi đã mua 400 xe".

QPS khẳng định rằng kể từ khi RAV4 ra mắt vào năm 2020, vấn đề quá nhiệt chưa được báo cáo trong các nhiệm vụ, và chiếc xe vẫn an toàn khi sử dụng ở tuyến đầu. Chính sách lái xe an toàn của lực lượng cảnh sát Queensland cũng yêu cầu các phương tiện phải được vận hành trong phạm vi khả năng của cả xe và người lái.

Video được phát sóng cũng cho thấy hệ thống kiểm soát lực kéo của một chiếc RAV4 Hybrid bị tắt khi lái xe cường độ cao, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến lực kéo phía sau và độ ổn định tổng thể của xe. Đoạn phim không nêu rõ liệu việc vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát lực kéo có liên quan đến vấn đề quá nhiệt hay không.

Người phát ngôn của Toyota Australia nói với CarExpert rằng RAV4 Hybrid có cơ chế an toàn tích hợp để bảo vệ hệ thống truyền động của xe, và không có báo cáo nào được coi là lỗi. "Đội ngũ kỹ thuật của Toyota Australia đã kiểm tra những chiếc xe được đề cập và xác định chúng hoạt động đúng như thiết kế".

"Trong những tình huống cực đoan như huấn luyện lái xe cảnh sát, xe có thể can thiệp để bảo vệ hệ thống hybrid. Theo ghi nhận của QPS, chưa có sự cố nào tương tự xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ bình thường".

Đại diện QPS xác nhận với CarExpert rằng RAV4 sẽ tiếp tục được sử dụng cho các nhiệm vụ tuyến đầu, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào các hệ thống hybrid của Toyota và các biện pháp an toàn liên quan.

Tất cả các xe được đưa vào đội xe QPS, bao gồm cả Toyota RAV4 AWD Hybrid, đều được kiểm tra nghiêm ngặt trong khuôn khổ quy trình đánh giá nội bộ và bên ngoài để đảm bảo phù hợp với mục đích sử dụng.

Toyota RAV4 Hybrid các phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên 2,5 lít với hộp số CVT.

Không giống như hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian trên những chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, RAV4 AWD Hybrid không có kết nối cơ học giữa trục trước và trục sau. Thay vào đó, một môtơ điện riêng biệt được giao nhiệm vụ chỉ dẫn động bánh sau, trong khi động cơ xăng dẫn động bánh trước.

Môtơ điện phía sau chủ yếu được kích hoạt để cải thiện lực kéo khi phát hiện lốp trước bị trượt, và cũng có thể đẩy xe trong điều kiện lái xe ít tải.

Việc lái xe cường độ cao, chẳng hạn trong các chương trình đào tạo lái xe QPS, gây áp lực cực lớn lên các bộ phận điện của xe, có thể dẫn đến các vấn đề quá nhiệt và can thiệp hiệu suất hệ thống truyền động.

Trong các thử nghiệm trước đây của CarExpert - bao gồm lái xe trên đường phẳng, đường địa hình và cường độ cao - chưa có chiếc RAV4 nào gặp phải bất kỳ vấn đề nào vượt quá giới hạn thông thường của hệ thống truyền động.

Mỹ Anh