10 mẫu ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2024: Toyota áp đảo

Toyota RAV4 bán nhiều nhất với 1.187.000 xe, nhiều hơn 2.000 xe so với vị trí thứ hai thuộc về Tesla Model Y.

Sau nửa năm, các cơ quan thống kê mới tập hợp đủ số liệu bán hàng của ngành xe toàn cầu. Theo số liệu mới nhất từ nhà phân tích Felipe Munoz của Jato Dynamics, Toyota vẫn là thương hiệu có nhiều mẫu xe góp mặt nhất với 5/10, gồm RAV4, Corolla Cross, Corolla, Hilux và Camry. Sự đa dạng danh mục và tính bền bỉ, tin cậy vẫn là những yếu tố giúp xe Toyota thống trị ở nhiều thị trường, dù mức độ mới mẻ có thể không thay đổi nhanh như những thương hiệu khác.

Hạng Xe Doanh số 2024 Thay đổi so với 2023 1 Toyota RAV4 1.187.000 +11% 2 Tesla Model Y 1.185.000 -3% 3 Toyota Corolla Cross 859.000 +18% 4 Honda CR-V 854.000 +1% 5 Toyota Corolla 697.000 -11% 6 Toyota Hilux 617.000 -15% 7 Ford F-150 595.000 -2% 8 Toyota Camry 593.000 -8% 9 Tesla Model 3 560.000 +10% 10 BYD Qin 502.000 +6%

Cũng theo danh sách này, ngoài Toyota, một hãng xe Nhật khác là Honda cũng góp mặt với sản phẩm duy nhất CR-V. Trong khi đó danh sách không có xe Hàn. Mẫu xe Trung Quốc duy nhất BYD Qin có mặt nhờ doanh số lớn từ thị trường nội địa. Còn lại trong top 10 là hai mẫu xe của Tesla: Model Y và Model 3 cùng cái tên Mỹ đặc trưng khác là Ford F-150.

Toyota RAV4 trở thành xe bán nhiều nhất thế giới trong năm 2024 với tổng doanh số 1.187.000 xe, tăng một bậc so với năm 2023. Con số này vừa đủ để vượt qua Tesla Model Y với 1.185.000 xe ở vị trí thứ hai.

RAV4 chỉ nhỉnh hơn 2.000 xe so với Model Y. Doanh số của RAV4 tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi Model Y lại giảm 3%.

Vị trí thứ ba thuộc về Toyota Corolla Cross với 859.000 xe mới bàn giao trong năm 2024 trên toàn thế giới. Đây cũng là mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất trong top 10 với 18%, nhờ đó xe tăng hai bậc từ thứ 5 của năm 2023. Bám sát Corolla Cross là Honda CR-V xếp hạng bốn với tổng doanh số năm 2024 đạt 854.000 xe, giảm một bậc.

Sự thống trị của Toyota tiếp tục với Corolla ở vị trí thứ 5 với 697.000 xe bàn giao trong năm 2024, giảm một thứ hạng so với năm trước. Mẫu bán tải Hilux giữ nguyên thứ hạng thứ 6 với tổng doanh số 617.000 xe, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

Toyota RAV4 là xe bán chạy nhất thế giới năm 2024. Ảnh: Toyota

Bán tải cỡ lớn Ford F-150 từ vị trí thứ 8 năm 2023 leo lên hạng 7 của năm 2024 với 595.000 xe. Toyota Camry tụt từ 7 xuống hạng 8 với 593.000 xe. Cả hai mẫu xe này đều giảm doanh số so với năm 2023 tương ứng tỷ lệ giảm 2% và 8%.

Hai vị trí cuối bảng xếp hạng top 10 năm 2024 không thay đổi so với 2023. Tesla Model 3 bàn giao tổng 560.000 xe năm 2024, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 9. Mẫu xe Trung Quốc BYD Qin tăng trưởng 6% trong năm 2024 với doanh số 502.000 xe so với năm 2023.

Bảng xếp hạng trên được biên soạn một bản tóm tắt chi tiết về doanh số bán ôtô toàn cầu trong năm 2024 theo từng mẫu xe. Phương pháp của Munoz lấy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các tổ chức thống kê quốc gia, hiệp hội đại lý, dữ liệu hải quan, các trang web chuyên ngành, blog, các nhà phân tích... Theo Felipe Munoz, bảng xếp hạng bao gồm 153 thị trường, chiếm khoảng 99% tổng số ôtô được bán trên toàn cầu.

Minh Vũ