Piers Morgan: 'Mọi điều Ronaldo nói về Ten Hag đều đúng'

MC Piers Morgan, người thực hiện cuộc phỏng vấn tranh cãi của Cristiano Ronaldo, hả hê khi Man Utd sa thải HLV Erik ten Hag.

"Từng lời mà Ronaldo nói với tôi trong cuộc phỏng vấn gây chấn động đều được chứng minh là đúng. Ten Hag là HLV được đánh giá quá mức, ảo tưởng, thiếu tôn trọng, tầm thường và không thể quản lý những cầu thủ đẳng cấp hay CLB tầm cỡ như Man Utd", Morgan viết trên mạng xã hội X, sau khi Ten Hag bị sa thải.

Morgan, sinh năm 1965, là nhà báo, bình luận viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Anh. Ông từng làm giám khảo America's Got Talent giai đoạn 2006-2011 hay Britain's Got Talent 2007-2010. Morgan hâm mộ Arsenal, từng cộng tác với nhiều tờ báo như The Sun, News of the World hay Daily Mirror trước khi bắt đầu chuyến sang mảng truyền hình. Ông hiện có một mục riêng trên báo New York Post và The Sun.

Morgan và Ronaldo trong cuộc phỏng vấn độc quyền gây bão cuối năm 2022, trước khi siêu sao Bồ Đào Nha quyết định chia tay Man Utd. Ảnh: X / Pier Morgan

Trong cuộc phỏng vấn với Morgan cuối năm 2022, Ronaldo cho biết anh cảm thấy "bị phản bội" bởi cách đối xử của CLB và khó chịu khi trở thành "cừu đen" - người bị đổ lỗi cho mọi thứ tiêu cực ở đây. Tiền đạo Bồ Đào Nha cũng công khai chỉ trích và cho rằng không được Ten Hag tôn trọng.

Hôm 28/10, Man Utd thông báo sa thải Ten Hag, một ngày sau trận thua 1-2 trên sân West Ham ở vòng 9 Ngoại hạng Anh và tụt xuống thứ 14 với 11 điểm. Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Man Utd chỉ có một mùa giải khởi đầu tệ hơn, với 10 10 điểm qua chín vòng đầu mùa 2019-2020.

Ten Hag nhậm chức tại Old Trafford từ hè 2022, giành một Cup FA, một Cup Liên đoàn. Ông là HLV chính thức thứ năm thời hậu Alex Ferguson, sau David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer, đạt tỷ lệ thắng 54,69%.

Theo cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson, Ten Hag được trao đủ thời gian để xoay chuyển tình thế tại Man Utd nhưng không làm được, và hai danh hiệu Cup Liên đoàn, Cup FA là không đủ để thuyết phục ban lãnh đạo. "Sau chuỗi trận kém cỏi, Man Utd lại thắng để giải tỏa áp lực cho Ten Hag. Điều tương tự không xảy ra lần này", Merson nói, xem trận thua West Ham là "giọt nước tràn ly".

HLV Erik ten Hag trong trận Man Utd thua West Ham 1-2 trên sân Olympic London ở vòng 9 Ngoại hạng Anh ngày 27/10. Ảnh: AP

Jamie Carragher cho rằng giới chủ Man Utd sai lầm khi không sa thải Ten Hag ngay hè 2024 để bổ nhiệm Thomas Tuchel - HLV đã ký hợp đồng 2 năm để dẫn dắt tuyển Anh. Cựu hậu vệ Liverpool cũng chê khâu chuyển nhượng dưới thời Ten Hag, khi những thương vụ đắt giá như Rasmus Hojlund, Matthijs de Ligt hay Antony không đáp ứng kỳ vọng.

Một danh thủ khác, Emmanuel Petit, cho rằng việc các cầu thủ phải chia sẻ trách nhiệm khi thể hiện phong độ yếu kém, khiến Ten Hag bị sa thải. Cựu tiền vệ Arsenal, Chelsea cũng chê Ten Hag tuyển mộ những cầu thủ trung bình từ giải VĐQG Hà Lan, luôn có vẻ buồn chán trong các cuộc họp báo, không còn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ hay cầu thủ Man Utd.

Petit cũng chỉ trích Bruno Fernandes thường xuyên phàn nàn với trọng tài trên sân và không xứng đáng làm đội trưởng Man Utd. "Ngôn ngữ cơ thể của các cầu thủ thật khủng khiếp. Fernandes làm tôi khó chịu. Tôi chỉ muốn bảo cậu ấy im miệng đi", nhà vô địch World Cup 1998 nói với Jeffbet. "Nếu tôi là HLV và nhận được đề nghị từ Man Utd, CLB lớn với nhiều tiền, tôi sẽ hỏi dự án, tham vọng của CLB là gì? Tôi không thấy có gì đáng gia nhập đội".

HLV Ten Hag trao đổi với thủ quân Bruno Fernandes trong trận thắng Aston Villa ở vòng 19 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters

Trợ lý Ruud van Nistelrooy sẽ nắm quyền HLV Man Utd ở trận gặp đội khách Leicester tại vòng 1/8 Cup Liên đoàn ngày 30/10. Van Nistelrooy 48 tuổi, từng ghi 150 bàn trong 219 trận khoác áo Man Utd thời 2001-2006. Cựu tiền đạo Hà Lan dẫn dắt PSV Eindhoven mùa 2022-2023, giúp đội đoạt Cup Hà Lan, và được bổ nhiệm trợ lý Man Utd từ hè 2024.

Hồng Duy