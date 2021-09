Piers Morgan không bị kết tội xúc phạm Meghan

AnhCơ quan chức năng xác nhận Piers Morgan không sai khi bày tỏ quan điểm cá nhân trước những phát biểu của Meghan trên truyền hình.

Theo NY Times, ngày 1/9, Ofcom - cơ quan giám sát truyền hình và truyền thanh ở Anh - thông báo trong văn bản dài 97 trang: "Ông Morgan có quyền nói không tin vợ chồng Meghan Markle và bày tỏ quan điểm một cách mạnh mẽ, yêu cầu họ chứng mình các phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey". Trên trang cá nhân, Morgan gọi quyết định của Ofcom là chiến thắng chung cho những người đấu tranh vì tự do ngôn luận.

Piers Morgan (trái) và Meghan Markle. Ảnh: People

Hồi tháng 3, trên chương trình Good Morning Britain, Piers Morgan gây tranh cãi khi nêu quan điểm cá nhân về buổi phỏng vấn độc quyền của vợ chồng hoàng tử Anh Harry và Meghan Markle với Oprah Winfrey. Trong đó, Markle tiết lộ từng nghĩ đến việc tự tử khi còn sống cùng Hoàng gia Anh và một số thành viên hoàng tộc không thích màu da của con cô. Morgan nói không tin những lời đó và chỉ trích buổi phỏng vấn là "sự phản bội đáng hổ thẹn với Nữ hoàng và Hoàng gia Anh".

Morgan bỏ dở chương trình khi bị một đồng nghiệp nói ông có tư thù với vợ chồng Meghan. Sau đó, ông cũng nộp đơn xin từ chức khi bị kênh ITV yêu cầu công khai xin lỗi. Trên Twitter, Morgan cho biết giữ nguyên quan điểm không tin các câu trả lời của Markle: "Tôi đã có thời gian để nghĩ kỹ về ý kiến của mình và vẫn không tin. Còn mọi người tin thì được thôi. Tự do ngôn luận là một cuộc chiến và tôi sẵn lòng hy sinh vì nó. Cảm ơn tất cả ai thương, ai ghét. Tôi rút lui để dành nhiều thời gian hơn cho chính kiến của tôi".

Piers Morgan rời trường quay Good Morning Britain Piers Morgan nói không tin các phát biểu của Meghan Markle trên sóng truyền hình. Video: Good Morning Britain

Hôm 10/3, Meghan gửi đơn khiếu nại tới Ofcom về các phát biểu của Morgan trên sóng truyền hình. Hơn 50.000 khán giả cũng gửi đơn phàn nàn vì cho rằng ông có ý bôi nhọ, phân biệt chủng tộc. Đại diện cơ quan cho biết mở một cuộc điều tra Piers Morgan.

Vợ chồng Harry - Meghan từng là Công tước xứ Sussex. Họ rời bỏ cuộc sống hoàng gia ở Anh và đang sống ở Canada cùng hai con. Trước khi cưới Harry, Meghan từng làm diễn viên và đóng một số vai phụ trên truyền hình Mỹ.

Piers Morgan, sinh năm 1965, là một trong những người dẫn chương trình nổi tiếng nhất tại Anh. Ông từng cộng tác với nhiều tờ báo như The Sun, News of the World hay Daily Mirror trước khi bắt đầu chuyến sang mảng truyền hình.

Ông thường bày tỏ quan điểm cá nhân trong chương trình do ông dẫn dắt. Hồi tháng 1, cũng trên Good Morning Britain, ông chỉ trích diễn viên Elizabeth Hurley đăng ảnh hở ngực ở tuổi 55, dấy lên cuộc tranh luận trên truyền thông. Morgan cũng từng giữ ghế giám khảo cuộc thi America's Got Talent, dẫn các chương trình Piers Morgan's Life Stories, Piers Morgan Live...

Phương Mai (theo NY Times)