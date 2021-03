Piers Morgan nghỉ việc vì không muốn xin lỗi Meghan Markle

Người dẫn chương trình Piers Morgan cho biết xin thôi việc sau khi bị lãnh đạo đài truyền hình yêu cầu công khai xin lỗi Meghan Markle.

Theo Telegraph, chủ của kênh ITV đã yêu cầu Morgan xin lỗi Markle sau những phát biểu của ông trên chương trình Good Morning Britain hồi đầu tuần. Người dẫn chương trình 55 tuổi không đồng ý và nộp đơn xin nghỉ việc. Trên Twitter, Morgan cho biết giữ nguyên quan điểm không tin các câu trả lời của Markle: "Tôi đã có thời gian để nghĩ kỹ về ý kiến của mình và vẫn không tin. Còn mọi người tin thì OK thôi. Tôi sẵn lòng hy sinh để bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Cảm ơn tất cả ai thương, ai ghét. Tôi rút lui để dành nhiều thời gian hơn cho chính kiến của tôi".

Trước đó, Markle tiết lộ từng nghĩ đến việc tự tử khi còn sống cùng Hoàng gia Anh và một số thành viên hoàng tộc không thích màu da của con cô.

Người dẫn chương trình Piers Morgan. Ảnh: Variety.

Trong buổi tranh luận trên Good Morning Britain hôm 8/3, Morgan nói không tin những lời đó và chỉ trích buổi phỏng vấn là "sự phản bội đáng hổ thẹn với Nữ hoàng và Hoàng gia Anh". Sau chương trình, 41.000 người ký vào đơn gửi lên Văn phòng Truyền thông của chính phủ phàn nàn phát ngôn của Morgan. Đại diện văn phòng cho biết đang điều tra sự việc.

Alex Beresford, người dẫn chương trình cùng Morgan - chỉ trích ông, cho rằng đồng nghiệp thù ghét vợ chồng Markle. "Tôi hiểu ông ghét cô ấy. Ông đã thể hiện rõ điều đó trong nhiều số trước của chương trình. Tôi biết ông và Markle có quen biết trước khi cô ấy chấm dứt liên lạc với ông. Cô ấy có nói gì về ông kể từ đó không? Tôi không nghĩ vậy, trong khi ông liên tục bôi nhọ cô ấy". Sau phát biểu của Beresford, Morgan bỏ dở chương trình và rời trường quay.

Piers Morgan rời trường quay Good Morning Britain Piers Morgan rời trường quay khi đang tranh luận với đồng nghiệp trên "Good Morning Britain". Video: ET.

Ngày 10/3, đài ITV thông báo Morgan sẽ ngừng dẫn Good Morning Britain:"Sau khi trao đổi, ông ấy quyết định đã đến lúc rời chương trình. Chúng tôi chấp nhận quyết định này và không bổ sung gì thêm". Cả hai phía không trả lời các câu hỏi của báo chí về lý do xin nghỉ việc.

Piers Morgan, sinh năm 1965, là một trong những người dẫn chương trình nổi tiếng nhất tại Anh. Ông từng cộng tác với nhiều tờ báo như The Sun, News of the World hay Daily Mirror trước khi bắt đầu chuyến hướng sang mảng truyền hình. Morgan thường bày tỏ quan điểm cá nhân trên truyền hình. Morgan cũng từng giữ ghế giám khảo cuộc thi America's Got Talent, dẫn các chương trình Piers Morgan's Life Stories, Piers Morgan Live...

Phương Mai (theo Telegraph)