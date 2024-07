Người chơi tiền ảo Pi kêu gọi xóa app

Nhiều người tham gia đào Pi mất niềm tin và rủ nhau rời bỏ nền tảng khi đội ngũ Pi Network tiếp tục chỉ đưa ra những lời hứa hẹn.

"Tôi đã mất niềm tin với Pi Core Team. Những ai còn chơi, chúc may mắn nhé, tôi xin xóa app", tài khoản Hoàng Phương viết trong một nhóm Facebook có hơn 200.000 thành viên sau khi đội ngũ Pi Network, còn gọi là Pi Core Team, đưa ra thông báo vào ngày Pi2Day (28/6).

Nhiều tài khoản đồng tình ở phần bình luận. "Tôi cũng xóa app khỏi điện thoại. Sáu năm là quá lâu cho một dự án tiền số", Thanh Huy viết. "Những dự án khác có cùng mô hình đã lên sàn từ lâu, còn Pi vẫn chỉ là lời hứa suông. Họ chỉ muốn ăn tiền quảng cáo từ hàng chục triệu người dùng", tài khoản Vi Anh nêu ý kiến.

Ngày 28/6, đội ngũ Pi Core Team cho biết đã có 60 triệu người dùng, 12 triệu người thực hiện xác thực danh tính (KYC) thành công, tăng từ 9,45 triệu so với Ngày của Pi (14/3).

Nhóm cũng nhắc lại những yêu cầu để "mainnet mở" - tức người dùng có thể giao dịch Pi với các tiền số khác, gồm hoàn thành mạng mở về công nghệ, sản phẩm, kinh doanh và pháp lý cho Pi; đạt mục tiêu KYC; cần "môi trường thuận lợi, không cản trở sự thành công của mainnet mở". Các điều kiện kể trên được đánh giá là "rất lâu mới thực hiện được".

Nền tảng cũng đưa vào tính năng khóa Pi trên ví mainnet từ vài tháng đến vài năm, thay vì chỉ khóa trong quá trình "điểm danh" như trước. Đổi lại, người dùng được "tăng tốc độ khai thác" lên đến hơn 1.000%. Trên mạng xã hội, nhiều người chơi đánh giá đây là chiêu trò "câu giờ" của dự án. Trong khi đó, điều họ mong chờ nhất là có thể giao dịch Pi với các đồng tiền số khác lại chưa thể thực hiện.

Thực tế một năm qua, đội ngũ Pi Core Team không thực hiện nhiều thay đổi đối với người chơi, ngoài việc điều chỉnh nhỏ trong ứng dụng. Nicolas Kokkalis, được cho là "linh hồn" của dự án Pi Network, không còn xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào hơn ba năm qua, ngoài video quay trước đăng vào ngày Pi2Day trên ứng dụng.

Lượng người dùng truy cập vào dự án Pi Network cũng giảm đáng kể. Dữ liệu từ SimilarWeb cho thấy, lượng truy cập minepi.com, website của dự án, của người dùng Việt chiếm 4,56% toàn cầu vào tháng 6, đứng thứ tư thế giới, giảm gần 46% trong ba tháng gần nhất. Những năm trước, người dùng Việt luôn đứng đầu hoặc vị trí thứ hai về lượng truy cập website này.

Tuy vậy, vẫn có những người cho biết tiếp tục ủng hộ dự án, khi Pi Core Team nói rằng Pi2Day 2024 "có thể là Pi2Day cuối cùng trước khi mainnet mở" - điều mà trang Hoka News nhận định cũng chỉ là chiêu trò kéo dài thời gian của dự án. "Pi Network là dự án dài hơi. Tôi tin năm nay là năm cuối trước khi mainnet mở", tài khoản Huy Tín viết trên Facebook.

Pi Network ra đời từ năm 2019, được quảng cáo giúp người dùng sở hữu tiền ảo Pi miễn phí, bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại điểm danh mỗi ngày. Tuy nhiên, dự án gây tranh cãi khi chưa cho phép người dùng giao dịch trên các sàn tiền số sau nhiều lần hứa hẹn.

Cuối tháng 6/2023, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với công an địa phương để điều tra hoạt động liên quan đến tiền ảo Pi. Theo đại diện Bộ, các hoạt động liên quan đến Pi tại Việt Nam có dấu hiệu của việc lôi kéo, tiền người trước trả cho người sau trong mô hình kinh doanh dạng nhị phân, đa cấp, do đó người dân cần thận trọng trước hành vi lôi kéo tham gia mô hình tiền ảo có lợi nhuận cao bất thường.

