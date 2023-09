Phương Trinh Jolie: 'Chồng rót tiền cho tôi làm show'

Ca sĩ Phương Trinh Jolie nói vui vì được chồng - diễn viên Lý Bình - ủng hộ làm show ca hát sau thời gian kết hôn, sinh con.

Ngày 14/9, cô công bố chương trình Jolie Show diễn ra vào tháng 10, đánh dấu trở lại âm nhạc sau ba năm vắng bóng. Phương Trinh Jolie nói: "Tôi hồi hộp để gặp gỡ, tri ân khán giả".

Phương Trinh Jolie hát 'Xem như em chẳng may' Phương Trinh Jolie hát "Xem như em chẳng may" (sáng tác: Trung Ngon) tại đêm nhạc của đồng nghiệp đầu tháng 9 ở TP HCM. Video: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ quyết định làm show dù mới sinh con gần ba tháng. Phương Trinh Jolie cho biết đầu tháng 9 tham dự đêm nhạc của đồng nghiệp, ngẫu hứng hát, giao lưu khán giả. Video biểu diễn sau khi đăng tải lên mạng xã hội hút triệu view, fan thúc giục quay lại.

Cô mất ngủ nhiều đêm, tự đặt câu hỏi về đam mê, thấy có lỗi với fan vì đã bỏ bê ca hát. Người đẹp nói: "Tôi ngưng hát vì bị cuốn vào công việc kinh doanh, chăm lo tổ ấm nên không còn tâm trí sáng tạo nghệ thuật. Khi đọc bình luận fan nói 'em đã quên mất chị là ca sĩ', tôi sực tỉnh, có phần chạnh lòng. Khi ngọn lửa âm nhạc trỗi dậy, tôi quyết định trở lại nghiêm túc".

Phương Trinh Jolie trong bộ ảnh tung ngày 14/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quyết định của Phương Trinh Jolie được Lý Bình, mẹ chồng ủng hộ. Chồng cô lúc đầu hơi lo lắng, sợ vợ mới sinh, sức khỏe không đảm bảo. Tuy nhiên, ca sĩ trấn an chồng, tự tin thể lực tốt do thường xuyên tập yoga, gym.

"Khi tôi trao đổi với chồng về khoản đầu tư, anh nói 'tiền trong két, vợ cứ lấy làm', sẽ bù lại sau", cô cho biết. Ca sĩ cũng thoải mái tâm lý, toàn tâm toàn ý cho sự kiện vì Lý Bình hứa hỗ trợ chăm sóc con.

Cô không tiết lộ cụ thể kinh phí nhưng khẳng định sẽ đem đến đêm nhạc cảm xúc qua các tiết mục được hòa âm phối khí mới, đầu tư sân khấu. Phương Trinh Jolie kể khi họp bàn với êkíp, cô "choáng" vì số tiền đã tăng nhiều lần so với dự tính, chỉ thêm một thiết bị đèn cũng tốn vài chục triệu đồng. Dù thế, cô sẵn sàng "chơi lớn", thậm chí chấp nhận lỗ để được đứng trên sân khấu.

Phương Trinh Jolie luyện hát cùng Ngọc Mai Phương Trinh Jolie luyện hát cùng Ngọc Mai chuẩn bị cho show. Video: Nhân vật cung cấp

Hai tuần qua, Phương Trinh Jolie bắt đầu tập luyện thanh nhạc, vũ đạo. Giáo viên thanh nhạc Ngọc Mai hỗ trợ cô chọn bài, sắp xếp nội dung show, luyện cách lấy hơi, nhả chữ. "O Sen" Ngọc Mai nói: "Phương Trinh đã có giọng sẵn nên không quá khó khăn để bắt đầu trở lại, chăm chỉ tập luyện sẽ tiến bộ".

Jolie Show chia làm hai chương, tương ứng chủ đề quá khứ - hiện tại. Ca sĩ sẽ mở đầu bằng loạt ca khúc gắn bó giai đoạn đi hát sôi nổi như Vẫn là anh, Nobody Like You, Nếu yêu thương là chuyện một người. Phần sau, Phương Trinh Jolie chọn hát tình ca qua các nhạc phẩm bất hủ gồm Niệm khúc cuối, Mùa thu cho em (Ngô Thụy Miên), Mùa thu chết (Phạm Duy). Cô đang hướng đến hình ảnh "người đàn bà hát" vì nhận thấy phù hợp tuổi, cảm xúc, trải nghiệm cuộc sống. Sự kiện còn có thêm hai khách mời là Lân Nhã, Vicky Nhung.

Họa Mi bật khóc khi Phương Trinh Jolie hát về cuộc đời mình Phương Trinh Jolie hát "Em đi rồi" (Lam Phương) khiến Họa Mi bật khóc trên ghế giám khảo chương trình Hãy nghe tôi hát năm 2017. Video: THVL

Cô tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, 35 tuổi, quê An Giang. Năm 2002, cô đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình An Giang, bốn năm sau thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP HCM, giành giải đặc biệt. Năm 2011, cô cùng Miko Lan Trinh, Ngân Khánh lập nhóm nhạc Amigo G nhưng hoạt động không lâu thì tan rã. Khi solo, cô ra mắt nhiều MV, chạy show. Năm 2017, Phương Trinh Jolie giành thêm giải nhất cuộc thi Hãy nghe tôi hát.

Người đẹp còn lấn sân phim ảnh qua các phim Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một. Cô và Lý Bình yêu nhau bốn năm trước khi làm đám cưới vào tháng 4/2022, sinh con trai hôm 24/8. Sau hai tháng, cô lấy lại sắc vóc nhờ giảm 15 kg.

Tân Cao