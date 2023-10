Phương Trinh Jolie: 'Chồng ở bên khi tôi xấu xí, thất bại nhất'

TP HCMPhương Trinh Jolie nói trải nhiều mối tình nhưng chỉ Lý Bình bên cạnh những khi cô gặp khó khăn nhất.

Tối 3/10, Phương Trinh Jolie tổ chức đêm nhạc đánh dấu sự trở lại ca hát sau thời gian lập gia đình, sinh con thứ hai được ba tháng.

Ca sĩ dành nhiều thời gian trong show để nói về tình cảm với chồng - diễn viên Lý Bình. Họ yêu nhau gần bốn năm, làm đám cưới vào tháng 4/2022, đón con trai chung - bé Tyga hồi tháng 6.

Phương Trinh Jolie nói về chuyện yêu đương và tình cảm với chồng Phương Trinh Jolie nói về chuyện yêu đương và tình cảm dành cho chồng. Video: Tân Cao

Người đẹp nhớ năm 2006 lúc bắt đầu nổi tiếng, được "kẻ đưa người đón", có tất cả trong tay nhưng lại cô đơn và thất bại với mối tình cô tưởng là hạnh phúc. Trải qua nhiều nỗi đau, cô tự nhận thời trẻ có lúc bốc đồng, từng phát ngôn "chỉ yêu ai kiếm được 100 triệu đồng mỗi tháng", khiến nhiều người khó chịu. Khi ngẫm lại, Phương Trinh Jolie rút ra bài học, kinh nghiệm, sống trưởng thành hơn.

Cô trân trọng hôn nhân hiện tại. Ca sĩ cho biết nhiều người bên cạnh khi cô xinh đẹp, thành công nhưng giai đoạn cô tuột dốc, thấy bản thân xấu xí, đau khổ, thất bại, chỉ có Lý Bình. "Em từng sống vì danh vọng, quyền lực, vật chất. Nhưng em nhận ra trong cuộc đời này, nếu thiếu anh, tất cả đều vô nghĩa", ca sĩ nói với chồng trong buổi diễn.

Được khán giả biết đến qua một cuộc thi hát, sau đó bén duyên diễn xuất, Phương Trinh Jolie có lúc chạnh lòng khi fan bình luận: "Em quên mất chị là ca sĩ". Vì vậy, cô tổ chức Jolie'show để tri ân tình cảm khán giả. Lý Bình rót tiền đầu tư, chăm con để cô có thời gian tập luyện.

Phương Trinh Jolie hát "Mùa thu chết" Ca sĩ Phương Trinh Jolie hát "Mùa thu chết". Video: Tân Cao

Ca sĩ thể hiện cảm xúc yêu lúc thăng hoa, khi tan vỡ qua Cứ thế mong chờ (Nguyễn Đình Vũ), Chạm đáy nỗi đau (Mr. Siro), Yêu như ngày cuối (Tăng Nhật Tuệ), Nếu yêu thương là chuyện một người (Kai Đinh).

Ngoài tình yêu trai gái, Phương Trinh Jolie hát về tình cảm gia đình, tình mẫu tử. Ca sĩ nhớ ngày nhỏ phải sống cùng cô ruột vì mẹ đi làm xa. Khi cô chưa kịp hỏi "ước mơ của mẹ là gì" thì bà đã qua đời. Phương Trinh Jolie chọn nhạc phẩm Ước mơ của mẹ (Hứa Kim Tuyền) để tri ân đấng sinh thành. Khi hát đến đoạn điệp khúc, con gái riêng của Phương Trinh Jolie - bé Mia - liên tục khóc, sau đó tiến về sân khấu ôm mẹ.

Lý Bình và con gái đầu đến ủng hộ Phương Trinh Jolie. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Trinh Jolie nói hạnh phúc vì Mia thông minh, sống tình cảm, là món quà đến với cô trong lúc tuyệt vọng nhất vào 10 năm trước. Hát xong, ca sĩ nhìn về phía con và nhắn gửi: "Ước muốn lớn nhất của mẹ là sự trưởng thành của con. Đây là động lực để mẹ cố gắng nuôi dạy, tạo dựng cho con và em có gia đình hạnh phúc".

Phương Trinh Jolie hát "Giấc mơ của mẹ" Phương Trinh Jolie xúc động hát "Giấc mơ của mẹ". Video: Tân Cao

Nửa sau đêm nhạc, ca sĩ thể hiện loạt tình ca bất hủ gồm Thành phố buồn (Lam Phương), Nỗi buồn gác trọ (Phạm Đình Phương), Xóm đêm (Hoài Linh và Mạnh Phát), Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng), Mùa thu chết (Phạm Duy), Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên). Phương Trinh Jolie cho biết đang xây dựng hình ảnh "người đàn bà hát" vì thấy phù hợp, dùng trải nghiệm cuộc sống để cảm nhận.

Phương Trinh Jolie mời hai đồng nghiệp thân thiết tạo điểm nhấn cho show. Cô lần lượt song ca Vicky Nhung, Lân Nhã qua Ai cũng có một mối tình buồn (Vicky Nhung), Sway (Michael Bublé). Ca sĩ Lân Nhã nói: "Tôi cảm nhận được tình yêu âm nhạc, mong muốn cống hiến của Phương Trinh Jolie dưới ánh đèn sân khấu, hơn hết là sự bền bỉ, tâm huyết với nghề".

Chương trình gói gọn trong không gian gồm 300 người, trong đó có khán giả từ Hà Nội, Bình Thuận. Giang Đỗ, 36 tuổi, nói theo dõi Phương Trinh Jolie từ khi nổi tiếng, ngày càng cảm nhận rõ sự đằm thắm trong phong cách âm nhạc lẫn thời trang. Ca sĩ chỉ có một tháng chuẩn bị cho sự kiện. Mỗi ngày, cô luyện thanh, tập các tiết mục với giảng viên Ngọc Mai, rèn thể lực do mới sinh con ba tháng.

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Cô được biết đến khi đoạt giải đặc biệt cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006. Ca sĩ từng phát hành các MV gồm Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You.

Tân Cao