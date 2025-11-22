Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bỏ xét học bạ 17 ngành

Từ năm 2026, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bỏ xét học bạ với 17 ngành, đồng thời bỏ xét điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia và Sư phạm Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ngày 22/11 cho biết năm 2026 sẽ tuyển sinh bằng các phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, dựa vào học bạ THPT, kết quả kỳ thi độc lập do trường và Đại học Sư phạm TP HCM tổ chức, xét tuyển kết hợp các phương thức trên với điểm thi năng khiếu.

Với xét tuyển học bạ, trường áp dụng với các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể thao, Việt Nam học, cùng hai ngành dự kiến mở mới là Giáo dục học và Kinh tế chính trị.

Như vậy, so với năm nay, 17 ngành không còn sử dụng phương thức này, trong đó có Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý. Đây đều là những ngành có điểm chuẩn cao trong những năm gần đây.

Với xét tuyển kết hợp, thí sinh thi vào các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất và Quản lý thể dục thể thao sẽ dự kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức rồi lấy điểm kết hợp với điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá độc lập do trường hoặc Đại học Sư phạm TP HCM tổ chức.

Như vậy, trường còn bỏ xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, TP HCM và Đại học Sư phạm Hà Nội.

Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: Fanpage trường

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nằm ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), thành lập năm 1967. Hiện, trường đào tạo 16 ngành sư phạm bậc cử nhân cùng 10 ngành ngoài sư phạm. Ở bậc sau đại học, trường có 20 chuyên ngành thạc sĩ và 6 ngành bậc tiến sĩ. Quy mô toàn trường khoảng 9.000 sinh viên, học viên.

Năm ngoái, điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 từ 20,25 đến 28,52 với tổ hợp ba môn, ngành Sư phạm Ngữ văn cao nhất, Quản lý thể dục thể thao thấp nhất. Không ngành sư phạm nào lấy dưới 24,2 điểm.

Dương Tâm