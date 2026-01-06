Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ bỏ xét học bạ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) dự kiến bỏ xét học bạ năm 2026, thay vào đó kết hợp với IELTS, SAT cùng hai phương thức tuyển sinh khác.

Tối 6/1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026.

Cụ thể, trường vẫn chia các ngành đào tạo thành bốn nhóm. Nhóm 1 gồm báo chí và xuất bản; nhóm 2 là khối lý luận, nhóm 3 là ngành Lịch sử, còn nhóm 4 gồm các ngành về truyền thông, quảng cáo, quan hệ quốc tế. Tổng chỉ tiêu là 2.150, tăng 100 so với năm ngoái.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh bằng ba phương thức.

Một là xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Tùy nhóm ngành, trường tuyển thẳng thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba quốc gia các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán học, Lịch sử, Địa lý. Nếu không dùng quyền tuyển thẳng, các em được ưu tiên xét tuyển vào ngành phù hợp với môn hoặc dự án khoa học kỹ thuật đạt giải.

Với xét tuyển kết hợp, thí sinh có thể dùng điểm học bạ trung bình 6 kỳ của hai môn kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc SAT (bài thi chuẩn hóa quốc tế).

Nếu đăng ký ngành Lịch sử thuộc nhóm 3, các em dùng điểm hai môn Ngữ văn và Lịch sử; các nhóm còn lại dùng Ngữ văn và Toán học.

Điểm xét tuyển tính thang 40, là tổng điểm chứng chỉ quy đổi sang thang 10 (hệ số 2) và tổng điểm học bạ của hai môn, thêm điểm ưu tiên nếu có. Trường lưu ý thí sinh phải có IELTS tối thiểu 6.5, SAT 1.200/1.600.

Cách tính điểm quy đổi IELTS, SAT của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026:

Cuối cùng, AJC xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm xét là tổng ba môn, tùy ngành sẽ nhân hệ số với môn chính (có thể là Ngữ văn, Lịch sử hoặc Tiếng Anh).

Trường cho thí sinh quy đổi điểm chứng chỉ IELTS để thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp. Nếu có SAT, các em được cộng khuyến khích 0,2-0,6 điểm vào tổng điểm xét.

Số lượng tổ hợp xét tuyển không đổi, vẫn là 16, nhưng môn Tin học trong các tổ hợp đã được thay bằng Địa lý.

Tổ hợp xét tuyển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026 như sau:

Thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được cộng khuyến khích 1 điểm, còn giải cấp tỉnh 0,4-0,5 điểm, tăng 0,2-0,5 điểm so với năm ngoái.

Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026 là 560.000 đồng/tín chỉ với các chương trình hệ đại trà. Mức thu là 1,18 triệu đồng với chương trình đạt kiểm định chất lượng.

Với sinh viên các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh), trường miễn học phí.

Tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhập học tháng 9/2025. Ảnh: AJC

Điểm chuẩn năm 2025 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là từ 22,96 đến 25,08 (thang 30) và 33,64 đến 37,5 (thang 40). Truyền thông Đa phương tiện và Kinh tế (Quản lý kinh tế) lần lượt là hai ngành lấy điểm chuẩn cao nhất ở mỗi thang điểm; còn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Báo chí (chuyên ngành Quay phim truyền hình) lấy đầu vào thấp nhất.

Thanh Hằng