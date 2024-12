Phương pháp xóa xăm thẩm mỹ tại Lee Q Academy

Dung dịch chuyên sâu Erase From The Base tại Lee Q Academy có thể xóa đa dạng màu mực xăm, xóa trên nền da chai lỳ... giúp phục hồi chân mày nguyên thủy.

Bà Quyên Lee, CEO Lee Q Academy cho biết, đơn vị vừa cập nhật thêm phác đồ điều trị sẹo do xóa xăm bị lỗi bằng những phương pháp và công nghệ tiên tiến. Sau khi xóa xăm, vùng da sẽ trải qua quá trình phục hồi và tái tạo; tùy vào tình trạng ban đầu của lông mày và phương pháp xóa xăm được sử dụng, Lee Q sẽ tiến hành liệu trình điều trị khác nhau để đạt kết quả xóa sạch mực dưới da tốt nhất.

Tình trạng chân mày trước khi thực hiện liệu trình tại Lee Q Academy: da bị chai, nhiều màu mực dưới da, bị rụng lông do nhiều lần tác động bởi các phương pháp xóa xăm trước đó. Ảnh: Lee Q Academy

Tình trạng lông mày thường gặp trước khi xóa xăm

Lông mày trổ xanh, đen, hoặc trổ nhiều màu: Tình trạng thường gặp khi lông mày đã xăm được một thời gian là chân mày trổ xanh, đen hoặc trổ nhiều màu, da bị chai, bị rụng lông. Lý giải cho hiện tượng này, đại diện của Lee Q Academy cho biết do chân mày đã trổ màu và có nhiều lần tác động bởi các phương pháp xóa xăm trước đó, sử dụng mực xăm có chứa thành phần hóa học không phù hợp hoặc do cơ địa phản ứng sau khi xăm được một thời gian hay yếu tố ngoại cảnh như ánh nắng mặt trời tác động lên mực xăm.

Lông mày trổ đỏ: Tình trạng lông mày trổ đỏ cũng khá phổ biến, đặc biệt đối với những người đã phun xăm lông mày bằng mực chứa nhiều oxit sắt. Khi mực phai dần đi, sắc tố đỏ thường là màu còn lại trên da. Màu đỏ khiến lông mày trông mất tự nhiên và không còn hài hòa với khuôn mặt.

Tình trạng chân mày trước khi thực hiện liệu trình tại Lee Q Academy: chân mày bị trổ xanh lá đậm trên nền điêu khắc và bị rụng lông mày do bị tác động bởi nhiều phương pháp xóa xăm khác. Ảnh: Lee Q Academy

Những điều cần lưu ý khi xóa xăm

Để có được kết quả xóa xăm tốt nhất và không để lại dấu vết hay tác dụng phụ, việc chọn đúng phương pháp cũng như chăm sóc sau thực hiện là yếu tố then chốt.

Chọn công nghệ phù hợp: Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định hiệu quả xóa xăm. Lee Q Academy tạo ra kỹ thuật xóa xăm an toàn bằng dung dịch chuyên sâu Erase From The Base. Phương pháp này có thể xử lý hiệu quả cả những màu mực khó như: màu trắng, xanh, đỏ và đen. Sau mỗi lần trị liệu, khách hàng sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt khi màu mực mờ dần mà da vẫn được bảo vệ tối ưu.

Chọn thương hiệu uy tín: Để đạt được kết quả xóa xăm lông mày và môi an toàn cũng như hiệu quả, lựa chọn thương hiệu uy tín là điều không thể bỏ qua. Các cơ sở uy tín thường có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, thiết bị công nghệ hiện đại và quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Việc lựa chọn sai nơi thực hiện xóa xăm có thể dẫn đến những biến chứng không mong muốn như tổn thương da, để lại sẹo hoặc mực xăm không được xóa hoàn toàn.

Tình trạng lông mày sau khi thực hiện liệu trình tại Lee Q Academy: sạch mực dưới da triệt để và phục hồi chân mày nguyên thủy nhờ kỹ thuật xóa xăm bằng dung dịch chuyên sâu Intensive Tattoo Removal. Ảnh: Lee Q Academy

Chăm sóc sau khi xóa xăm đúng cách

Chăm sóc da đúng cách sau khi xóa xăm là yếu tố quan trọng giúp vùng da xóa phục hồi nhanh chóng và không để lại dấu vết. Đại diện Lee Q Academy khuyên khách hàng cần giữ vệ sinh sạch sẽ vùng da sau xóa xăm để tránh nhiễm trùng. Đồng thời, trong quá trình phục hồi, da sẽ bong tróc tự nhiên, gây cảm giác khó chịu, ngứa ngáy nhưng cần tránh cào, gãi hoặc tác động mạnh vào vùng da này để ngăn ngừa sẹo và tổn thương. Tia UV từ ánh nắng mặt trời có thể khiến vùng da xóa xăm bị thâm sạm, do đó, khách hàng bảo vệ da khi ra ngoài trong thời gian đầu xóa xăm. Cuối cùng là sử dụng các loại kem dưỡng để giúp da phục hồi nhanh chóng.

Bên cạnh kỹ thuật xóa xăm hiện đại, Lee Q Academy còn cập nhật thêm phác đồ điều trị sẹo nhằm hỗ trợ cho các ca điều trị xóa xăm có sẹo trước đó. Với phác đồ điều trị được rút ngắn, khách hàng sẽ nhận được kết quả điều trị sớm nhất, đạt hiệu quả hơn 50% - 70% so với áp dụng kỹ thuật trước đó.

CEO Ms Quyen Lee và các Master PMU, chuyên viên gia thẩm mỹ, ở buổi lễ tốt nghiệp khóa học Xóa xăm dung dịch chuyên sâu Erase From The Base tại Lee Q Academy. Ảnh: Lee Q Academy

CEO Quyên Lee chia sẻ vẫn không ngừng nghiên cứu tìm tòi để đạt được tầm cao mới trong lĩnh vực xóa xăm thẩm mỹ nhằm đáp ứng tối đa cũng như giải quyết nhu cầu về xóa sửa và tối ưu tốc độ hồi phục nhanh nhất cho khách hàng. "Trong tương lai, nếu có loại dung dịch, kỹ thuật hoặc phương pháp xóa xăm nào tiên tiến, hiệu quả hơn, tôi sẽ đề xuất và áp dụng cho khách hàng cũng như giảng dạy công nghệ tối ưu này cho các bạn làm nghề", bà nói.

Lee Q Academy được thành lập vào năm 2020 với chuyên môn xóa xăm thẩm mỹ bằng dung dịch chuyên sâu Erase From The Base - xóa sạch mực dưới da và phục hồi chân mày nguyên thủy; phun xăm chân mày Hairstrokes; xóa và sửa dáng chân mày; phun xăm mí tự nhiên - mí makeup; xóa và sửa nền xăm mí; phun xăm môi tự nhiên và căng mọng với kỹ thuật Juicy Lips; xóa và sửa nền xăm môi; khử thâm môi.

Ngoài ra, đơn vị còn chuyên cung cấp các khóa học về xóa xăm dung dịch chuyên sâu Intensive Tattoo Removal với kỹ thuật Erase From The Base và đang cập nhật những cải tiến mới nhất cho học viên. Đơn vị với mong muốn mang đến nghề làm đẹp với chất lượng tốt nhất cho mỗi học viên, giúp họ vững chắc trong tương lai.

Hải My