Phương pháp 'tưởng tượng và hình dung' giúp ngủ nhanh

MỹBác sĩ Alex Dimitriu, chuyên gia về tâm thần và giấc ngủ tại California, cho biết kỹ thuật tưởng tượng và hình dung về một giấc mơ có thể giúp ngủ nhanh hơn.

Theo tiến sĩ Dimitriu, giám đốc trung tâm Menlo Park Psychiatry & Sleep Medicine, mọi người đều thích cảm giác mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ mang tính hình ảnh, vì vậy khi sử dụng hệ thống hình ảnh càng nhiều, con người thiếp đi càng nhanh.

Thay vì đếm cừu, hãy tưởng tượng một khung cảnh đẹp, thư giãn. Ông gợi ý hình dung bản thân đang nằm trên xuồng, trôi trên mặt hồ yên ả.

"Hình dung những chú cừu sẽ tốt hơn là đếm chúng. Việc đếm số trong đầu hoặc thành tiếng đôi khi kích thích não bộ tỉnh táo. Vì vậy, việc hình dung đến một khung cảnh tĩnh lặng sẽ hiệu quả hơn", ông nói.

Theo ông, mọi người nên nghĩ đến khung cảm êm dịu khiến bản thân thư giãn, ngăn chặn dòng suy nghĩ lang thang. Ông khuyên nên đắm chìm vào một cảnh trong ký ức, chẳng hạn bãi biển đẹp, khu vườn yên bình thời thơ ấu. Việc tưởng tượng về khung cảnh thiên nhiên rộng lớn có thể tạo cảm giác bình yên. Nó giúp làm chậm suy nghĩ, vốn là nguồn gốc của lo lắng.

Tưởng tượng về những khung cảnh yên bình sẽ giúp ngủ nhanh hơn. Ảnh: Pexel

Để hiệu quả hơn, tiến sĩ Dimitriu khuyến nghị kết hợp phương pháp tưởng tượng, hình dung với phương pháp ngủ kiểu quan đôi. Cách này được nêu trong cuốn sách "Relax and Win: Championship Performance in Whatever You Do", xuất bản năm 1981.

Phương pháp được phát triển bởi các tướng lĩnh quân đội, giúp binh lính ngủ trong những tình huống căng thẳng cao, gồm các thủ thuật như giãn cơ, thở và hình dung.

Đầu tiên, người tập cần thư giãn toàn bộ khuôn mặt, từ trán, dần xuống má, miệng, hàm, lưỡi và mắt. Sau đó, bạn thả lỏng hai vai và tay, để chúng buông tự nhiên theo hướng của trọng lực. Vị trí thả lỏng từ cổ, cánh tay, di chuyển dần đến bắp tay, cẳng tay và bàn tay bên phải, sau đó chuyển dần sang phía bên trái. Trong lúc đó, người tập tiếp tục duy trì thở sâu, chậm, thả lỏng ngực. Tiếp theo, bạn thư giãn đôi chân, bắt đầu với đùi phải, để bản thân "chìm xuống" giường hoặc ghế và lặp lại với phần chân phải.

Thục Linh (Theo NY Post)