Phương pháp ngủ trưa giúp thận thải độc và phục hồi

Chất lượng giấc ngủ kém là nỗi lo chung của bệnh nhân thận mạn tính. Tuy nhiên, nếu nắm vững thói quen ngủ trưa đúng cách, đây sẽ là "trợ thủ đắc lực" giúp bảo vệ và phục hồi chức năng thận.

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan) chia sẻ, đối với những bệnh nhân thận thường xuyên mất ngủ, một giấc ngủ trưa ngắn không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo nhanh chóng mà còn giảm bớt gánh nặng cho thận, tạo điều kiện cho các cơ quan bị tổn thương có cơ hội nghỉ ngơi và tự phục hồi.

Tại sao nằm phẳng khi ngủ trưa lại giúp bảo vệ thận?

Giải thích trên trang cá nhân, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết chìa khóa nằm ở tư thế nghỉ ngơi. Khi cơ thể ở trạng thái "nằm phẳng" (nằm ngửa), lưu lượng máu quay trở lại thận sẽ tăng lên đáng kể. Điều này giúp thận thực hiện quá trình lọc và đào thải độc tố hiệu quả hơn.

Ngoài ra, đối với những người có chất lượng giấc ngủ ban đêm kém, một giấc ngủ trưa điều độ sẽ giúp giảm hoạt động của thần kinh giao cảm, từ đó xoa dịu các phản ứng viêm trong cơ thể do mất ngủ gây ra. Đây là yếu tố cực kỳ tích cực cho sức khỏe tổng thể của thận.

Nằm phẳng khi ngủ trưa giúp bảo vệ thận. Ảnh: Đức Trung

Công thức ngủ trưa "vàng" để dưỡng thận

Tuy nhiên, không phải cứ ngủ càng lâu càng tốt. Để đạt được hiệu quả dưỡng thận, người dân cần nắm vững 3 quy tắc cốt lõi: thời lượng, tư thế và thời điểm.

Thời lượng hoàn hảo: Giấc ngủ trưa lý tưởng nhất nên kéo dài từ 20 đến 30 phút. Nếu ngủ quá lâu và bị đánh thức khi đã rơi vào giấc ngủ sâu, bạn sẽ gặp phải hiện tượng "quán tính giấc ngủ", dẫn đến tình trạng đầu óc choáng váng sau khi tỉnh dậy, thậm chí gây mất ngủ vào ban đêm.

Tư thế ngủ đúng: Nên cố gắng duy trì tư thế nằm phẳng trên giường hoặc ngả lưng trên một chiếc ghế xếp thoải mái. Bác sĩ Hồng đặc biệt lưu ý: Tuyệt đối tránh tư thế nằm sấp trên bàn (gục mặt xuống bàn). Tư thế này không chỉ chèn ép các cơ quan trong ổ bụng mà còn ảnh hưởng đến lưu thông mạch máu, cản trở tuần hoàn, khiến mục tiêu bảo vệ thận hoàn toàn phản tác dụng.

Thời điểm thích hợp: Nên sắp xếp thời gian nghỉ trưa trước 14h. Nếu ngủ trưa quá muộn, nhịp sinh học ban đêm sẽ bị xáo trộn, khiến vấn đề mất ngủ rơi vào vòng xoáy bệnh lý ác tính.

Chuyên gia kêu gọi những người có chức năng thận kém nên dành cho mình một khoảng thời gian ngắn để "sạc năng lượng" mỗi ngày. Giấc ngủ có tốt thì thận mới có thể khỏe mạnh.

Mỹ Ý (Theo UDN)