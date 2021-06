Phương pháp điều trị dự phòng bệnh máu khó đông

Điều trị dự phòng bệnh máu khó đông bằng cách bổ sung các tác nhân đông máu để ngăn ngừa chảy máu, hạn chế biến chứng.

Theo ước tính tại Việt Nam có hơn 6.200 người mắc hemophilia, trong đó Hemophilia A (liên quan yếu tố đông máu VIII) chiếm hơn 80% và có gần 40% người bệnh chưa được chẩn đoán, điều trị.

Trong thời gian qua, công tác chăm sóc, điều trị bệnh máu khó đông tại Việt Nam đạt được nhiều bước tiến. Theo thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, từ chỗ chỉ có 7 cơ sở điều trị và quản lý người bệnh, đến nay cả nước đã phát triển thêm 10 trung tâm Hemophilia vệ tinh trải đều trên hầu hết các vùng miền.

Để điều trị chảy máu bằng cách bổ sung yếu tố đông máu bị thiếu hụt, bệnh nhân phải di chuyển đến các bệnh viện có chuyên khoa xử lý bệnh. Trên thực tế, không phải bệnh nhân nào cũng có điều kiện tiếp cận bệnh viện kịp thời để điều trị, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. Có nhiều bệnh nhân đến bệnh viện khi đã muộn, khiến chi phí điều trị tăng cao, dễ xảy ra biến chứng nặng, tăng nguy cơ tàn tật.

Thay vì chỉ được điều trị khi đã chảy máu, theo khuyến cáo của Liên đoàn Hemophilia Thế giới, điều trị dự phòng giúp người bệnh hạn chế tình trạng chảy máu, phòng ngừa và giảm thiểu hậu quả các biến chứng do bệnh gây ra.

Điều trị dự phòng (thường xuyên bổ sung các tác nhân đông máu để ngăn ngừa chảy máu) vừa được triển khai tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ đầu năm nay.

Tại Hội thảo khoa học với chủ đề "Liệu pháp mới trong điều trị dự phòng chảy máu trên bệnh nhân máu khó đông Hemophilia A" do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Roche Việt Nam, các chuyên gia trong và ngoài nước một lần nữa nhấn mạnh lợi ích và tầm quan trọng của điều trị dự phòng đối với bệnh nhân bị máu khó đông.

Tiến sĩ, bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Chủ tịch Hội Rối loạn đông máu Việt Nam cho biết, tại các nước phát triển, điều trị dự phòng cho người có hemophilia bằng cách thường xuyên bổ sung các tác nhân đông máu để ngăn ngừa chảy máu đã được triển khai trong nhiều thập kỷ qua và giúp cho người bệnh có cuộc sống gần như người bình thường. Tuy nhiên tại Việt Nam, phần lớn người bệnh chỉ được điều trị khi có chảy máu, dẫn đến phải chịu nhiều đau đớn, biến chứng về cơ, khớp.

Hiện nay, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từng bước triển khai điều trị dự phòng (điều trị hạn chế biến chứng chảy máu) cho trẻ em hemophilia mức độ nặng và người bệnh có biến chứng khớp, mang lại hiệu quả tích cực giúp hạn chế tình trạng chảy máu cũng như phòng ngừa biến chứng.

Các đại biểu tại Hội thảo khoa học với chủ đề "Liệu pháp mới trong điều trị dự phòng chảy máu trên bệnh nhân máu khó đông Hemophilia A".

Girish Mulye, Tổng Giám đốc Roche Pharma Việt Nam cho biết, công ty đồng hành cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mang đến cơ hội mới cho những bệnh nhân Hemophilia A. Đây cũng là một phần trong cam kết lâu dài của công ty đối với sức khỏe cộng đồng trong việc cải thiện chất lượng sống, giảm tỷ lệ biến chứng và tử vong do nhóm bệnh này gây ra.

Máu khó đông (Hemophilia) là một bệnh rối loạn chảy máu di truyền, gây ra do giảm hoặc thiếu hụt các yếu tố đông máu trong chuỗi 12 yếu tố giúp đông máu. Bệnh có 2 thể chính là Hemophilia A (do thiếu yếu tố VIII) và Hemophilia B (do thiếu yếu tố IX). Trong đó, Hemophilia A là thể bệnh hay gặp nhất, chiếm khoảng 80%.

Đặc điểm của bệnh máu khó đông là chảy máu khó cầm ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không rõ nguyên nhân, hay gặp nhất là chảy máu khớp, cơ. Người bệnh thường xuất hiện các mảng bầm tím lớn, chảy máu trong cơ và khớp (cảm giác ngứa ran, nóng, đau, cứng khớp), chảy máu kéo dài sau một vết cắt, sau nhổ răng, phẫu thuật hoặc sau khi bị tai nạn, nhất là sau chấn thương vùng đầu.

Người mắc bệnh máu khó đông thường xuất hiện các mảng bầm tím.

Người bệnh máu khó đông phải sống chung với những cơn đau do chảy máu, đến bệnh viện thường xuyên, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Người bệnh không được phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị đúng cách, kịp thời dẫn tới những hệ quả không mong muốn như suy nhược, đau đớn, biến chứng và tổn thương khớp, thậm chí tử vong do chảy máu ở những vị trí nghiêm trọng. Mặc dù chưa được chữa khỏi hoàn toàn nhưng nếu phát hiện sớm và được điều trị dự phòng phù hợp, người bệnh vẫn có thể duy trì sức khỏe.

