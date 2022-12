Phương pháp đánh giá hiệu quả học tiếng Anh cho trẻ

Theo chuyên gia Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, trẻ cần có phương pháp học tiếng Anh phù hợp với độ tuổi và đánh giá hiệu quả thông qua các bài thi quốc tế.

Cô Lê Quỳnh Trang - chuyên gia đào tạo tiếng Anh được công nhận bởi Viện khảo thí Giáo dục Mỹ (ETS) nhận định, việc học tiếng Anh nếu chỉ bắt đầu từ sớm là chưa đủ. Nhiều phụ huynh ép con học với lịch trình dày đặc, khiến trẻ dễ nản, sợ học, thay vì xây dựng lộ trình vững chắc, đánh giá theo từng giai đoạn.

"Để giúp con trẻ học tiếng Anh hiệu quả cần có phương pháp phù hợp cho mỗi độ tuổi và đánh giá đúng trình độ để xây dựng lộ trình học hợp lý thay vì chạy đua theo phong trào", cô nói thêm.

Một buổi học tiếng Anh tại Hà Nội. Ảnh: IIG Việt Nam

Một trong những phương pháp có thể giúp phụ huynh đánh giá, đo lường khả năng sử dụng tiếng Anh của con là cho trẻ thử sức với các bài thi quốc tế. Qua đây, các em có thể cọ xát, làm quen với tiếng Anh quốc tế. Trong đó, khi làm bài thi TOEFL, cha mẹ, giáo viên có thể đánh giá đa chiều năng lực tiếng Anh thông qua các thông số trên phiếu điểm quốc tế do Viện Khảo thí Giáo dục Mỹ (ETS) cấp.

Mỗi phần đánh giá trên phiếu điểm đều có mục "Can do list" đưa ra các mô tả chi tiết kỹ năng thí sinh có thể thực hiện và những lời khuyên, hướng dẫn để cải thiện trình độ tiếng Anh. Chỉ số điểm Lexile (Lexile Framework for Reading) chỉ có duy nhất trên phiếu điểm TOEFL có thể là "kim chỉ nam" giúp các em lựa chọn sách phù hợp với sở thích và trình độ. Đây là một trong các thông tin quan trọng, được thể hiện qua kết quả phần thi Đọc hiểu.

Mẫu phiếu điểm TOEFL. Ảnh: IIG Việt Nam

Việc lựa chọn tài liệu đọc phù hợp với năng lực đọc hiểu tiếng Anh có thể giúp học sinh phát triển vốn từ vựng và khả năng tư duy. Công cụ phân tích dựa trên khả năng đọc và sở thích, thay vì độ tuổi của trẻ, giúp các em có thêm hứng thú, tránh nhàm chán, từ đó, xây dựng thư viện cá nhân để luyện tập kỹ năng đọc hiểu, nâng cao hiệu quả giao tiếp.

Ngoài ra, trên phiếu điểm TOEFL có thêm thông tin về điểm số quy đổi sang tham chiếu chung châu Âu và khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra của học sinh Tiểu học và THCS tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, phụ huynh có thể đăng ký cho con tham gia cuộc thi TOEFL Challenge được Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo toàn quốc tổ chức hằng năm để nhận đánh giá toàn diện trình độ Anh ngữ.

Một buổi lễ khai mạc TOEFL Challenge. Ảnh: IIG Việt Nam

Năm học 2022-2023, TOEFL Challenge được tổ chức cho cả ba cấp học từ lớp 2 đến lớp 12. Chương trình đang triển khai vòng thi cấp tỉnh, thành phố. Mỗi thí sinh có cơ hội phát huy năng lực với bài thi tiếng Anh quốc tế. Kết thúc vòng thi, các em sẽ nhận được phiếu điểm và chứng chỉ điểm TOEFL có giá trị toàn cầu. Qua đó, học sinh có thể sử dụng chứng chỉ như một lợi thế để xét tuyển vào các trường THCS, THPT chất lượng, các lớp chuyên Anh...

Nếu sở hữu chứng chỉ điểm TOEFL với 450 điểm trở lên, học sinh THPT sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh và ưu tiên xét tuyển vào nhiều trường đại học trên toàn quốc như Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Học viện Báo Chí và Tuyên truyền...

Thiên Minh